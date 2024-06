Ursula von der Leyen camina por un estrecho camino hacia su segundo mandato.

Ursula von der Leyen asumió la presidencia de la Comisión Europea hace cinco años con una mayoría parlamentaria muy ajustada de solo nueve votos.

Asegurar un segundo mandato puede ser aún más complicado, dependiendo de decisiones incómodas y acuerdos en la sombra que deben navegar por el giro hacia la derecha de la UE en las elecciones del domingo.

Aunque su grupo parlamentario del Partido Popular Europeo de centro-derecha ganó las elecciones y aseguró 185 escaños en la asamblea de 720 miembros, los otros aliados centristas de von der Leyen han salido peor parados, mientras que la extrema derecha ha aumentado del quinto al casi un cuarto de los escaños.

“Ella tiene opciones, lo cual es mejor que solo tener a la extrema derecha a la que recurrir”, dijo Nathalie Tocci, directora del Istituto Affari Internazionali. “Pero eso no significa que será fácil elegir qué opción funciona”.

Para un segundo mandato de cinco años al frente de la comisión de la UE, el trabajo más poderoso de Bruselas, von der Leyen necesita el respaldo de los 27 líderes de la UE y una mayoría del parlamento recién elegido. Esta última ha sido durante mucho tiempo más preocupante.

Además del EPP, los otros dos grupos que la respaldaron en 2019 —los Socialistas y Demócratas de centro-izquierda y los Renovadores liberales— se proyecta que controlarán alrededor de 402 escaños en total según los resultados preliminares del lunes por la mañana.

Su mayoría proyectada le da un espacio más estrecho para maniobrar en comparación con 2019, cuando los tres grupos juntos deberían haber asegurado una mayoría de 68 votos. Pero debido a que muchos legisladores votaron en su contra y la votación es secreta, ella pasó por solo nueve votos.

En una votación prevista para el 18 de julio, los analistas pronostican que von der Leyen podría perder hasta el 15 por ciento de esa coalición, lo que la dejaría sin la mayoría que necesita.

Eso significa que ella y su equipo tendrían que llegar a otros partidos, dijeron funcionarios, incluyendo a los Conservadores y Reformistas Europeos de extrema derecha, liderados por el Primer Ministro italiano Giorgia Meloni, y los Verdes.

Pero el peligro es que al expandir su coalición, se arriesga a perder votos del otro lado del espectro político. El canciller alemán Olaf Scholz, un socialdemócrata, ha advertido contra un pacto con Meloni —y lo mismo ha hecho el partido del presidente francés Emmanuel Macron.

Bas Eickhout, uno de los dos candidatos principales de los Verdes para las elecciones, dijo que estaba en contacto con von der Leyen pero que no habían comenzado negociaciones formales. “Siempre he tenido dificultades para entender exactamente cómo funcionaría una coalición con ECR”, dijo. “Siempre he visto que la única coalición democrática estable y fiable posible es con los Verdes”.

Una persona informada sobre las discusiones dijo: “No se sorprendería al saber cuántas conversaciones han tenido lugar entre el EPP y los Verdes en las últimas semanas”.

Buscar el apoyo de los Verdes pondría a von der Leyen en una posición complicada dado su retroceso en una amplia legislación climática en los últimos meses para frenar las protestas de agricultores y partidos de derecha. Abrazar a Meloni probablemente implicaría una postura más estricta sobre la migración que podría alienar a sus seguidores liberales.

Von der Leyen pasará las próximas dos semanas en una serie de reuniones con líderes nacionales de la UE, incluidas durante un cónclave del EPP el lunes, la cumbre de líderes del G7 en Italia que comienza el jueves y la cumbre de paz de Ucrania en Suiza el próximo fin de semana.

Buscará tanto su respaldo personal en la cumbre de la UE el 27 de junio como el respaldo de sus partidos en el parlamento.

“Necesita que los 27 [líderes] estén cómodos con su visión para los próximos cinco años, pero igual de importante, convencidos de que tiene los números en el parlamento”, dijo un diplomático de la UE involucrado en los preparativos para la cumbre. “Sería un desastre que respaldaran a alguien que sea rechazado por los eurodiputados. Así que no puede abordarlo como dos procesos separados. Se ejecutan en paralelo”.

El argumento de von der Leyen será triple: que es la única candidata disponible que puede obtener el respaldo de los líderes y negociar un acuerdo para obtener una mayoría en el parlamento; que dirigió a la UE a través de las crisis gemelas de Covid-19 y la invasión rusa de Ucrania; y que sería una locura cambiar de liderazgo en medio de una guerra en Europa y con el potencial regreso de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

“Ganamos las elecciones europeas. Somos con mucho el partido más fuerte. Somos el ancla de la estabilidad y los votantes reconocieron nuestro liderazgo”, dijo von der Leyen a los fieles del partido el domingo por la noche entre vítores de “cinco años más”.

Dijo que estaba “confiada” en ganar un segundo mandato, y que el lunes comenzaría a negociar con los grupos S&D y Renovadores, “basándose en una relación constructiva y probada”. Cuando se le preguntó sobre los socios de coalición, dijo que estaba abierta a conversaciones con “quienes son proeuropeos, proucranianos, y a favor del estado de derecho”.

