Urmston: Área de pastizales cortada, considerada una gran molestia visual

Janet Owen, 68, who lives on Stroma Gardens in Urmston, dice que un pasillo en la zona que cuenta con un trozo de terreno con césped, había quedado descuidado.

El césped creció más allá de la acera, causando un problema para los residentes y los automovilistas.

Janet se había quejado al consejo y habló con su concejala local, Cllr Jill Axford, sobre el asunto.

El césped estaba muy crecido y llegaba sobre el sendero en algunas áreas (Imagen: Janet Owen)

Janet contactó a The Messenger el lunes 24 de junio en busca de ayuda ya que dijo que había “agotado” todos los canales.

Ella tiene una discapacidad visual parcial y usa un bastón para moverse con seguridad, que dice que se “enredaba” en el exceso de vegetación y le causaba peligro.

Janet y su esposo pagan a un jardinero para cortar su propio césped. Y dice que se ofreció a pedirle a su jardinero que también mantuviera otro espacio de terreno, pero no lo habría hecho sin permiso escrito.

El consejo dijo que no es dueño del terreno, pero ha sido “adoptado para el mantenimiento” por la autoridad local.

Hablando antes de que se cortara el césped, dijo: “En marzo y abril, mi esposo y yo fuimos de vacaciones por dos meses y acababa de ser cortado justo antes de irnos, pero no ha sido cortado desde entonces.

El sendero se había vuelto estrecho debido al exceso de vegetación (Imagen: Janet Owen)

“Hemos sido muy pacientes, pero simplemente no puede continuar así, alguien va a tener un mal accidente.”

Dijo que no había acceso para sillas de ruedas con el césped en ese estado, y que la mayoría de los residentes en la calle tienen más de 80 años y les resultaba difícil usar el sendero. Janet dice que el exceso de vegetación se veía ‘tacón’ (Imagen: Janet Owen)

Los residentes también estaban preocupados de que el césped se convirtiera en un atractivo para ratas y otros roedores.

Janet dijo: “Siento que alguien pudo haber cometido un error y ahora no se está haciendo.

“Realmente no quiero poner a nadie en apuros, solo necesitamos que alguien lo haga.”

El consejo dijo que no pudo completar el trabajo de mantenimiento antes debido al reciente mal tiempo.

Un portavoz del consejo dijo: “Trafford Council no es dueño del terreno, pero está adoptado para su mantenimiento por el consejo.

“Realizamos el trabajo después de recibir varias quejas de residentes.

“Debido al reciente clima húmedo, no pudimos cortar esta área según nuestro programa de mantenimiento. El trabajo ha sido completado ahora.”

