Uno de los espectáculos religiosos más grandes del mundo está en marcha y los números son asombrosos.

Millions of Hindu devotees are bathing in sacred waters as the world’s biggest religious gathering begins in India’s northern state of Uttar Pradesh. Durante las próximas seis semanas, se espera que asistan a la Maha Kumbh Mela, o el festival del Pichón Sagrado, en las orillas del río en la ciudad de Prayagraj, un asombroso 400 millones de personas. Cada 12 años el festival lleva el prefijo “Maha”, lo que significa grande, ya que es la mayor reunión de la Kumbh Mela que se celebra cada tres años en una de las cuatro ciudades. En Prayagraj, los seguidores se bañarán en el Triveni Sangam, la confluencia de tres ríos sagrados: el Ganges, Yamuna y el mítico Saraswati, para purificar sus pecados y dar un paso más hacia la “liberación espiritual”. La Kumbh se basa en la mitología hindú y la leyenda de demonios y dioses que luchan por una jarra que contiene el elixir de la inmortalidad. Durante la pelea, cuatro gotas de la jarra cayeron en la Tierra, en Prayagraj, Nashik, Haridwar y Ujjain, que son sede del festival por turno. Una ciudad de tiendas ha sido erigida para atender a los peregrinos cubriendo 4,000 hectáreas, aproximadamente 7,500 campos de fútbol. – Idrees Mohammed/AFP/Getty Images.