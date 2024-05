United Airlines recibe una actualización, Apple una elección principal.

“

(Esta es la cobertura en vivo de CNBC Pro de las llamadas de analistas y comentarios de Wall Street del miércoles. Por favor, actualice cada 20-30 minutos para ver las últimas publicaciones.) United Airlines y Apple estuvieron entre las acciones de las que hablaron los analistas el miércoles. Las acciones de United recibieron una mejora a comprar en Jefferies, que ve un potencial al alza de casi el 30% para la empresa. Por otro lado, Bank of America reiteró a Apple como una de las principales elecciones, citando un potencial al alza por parte de los consumidores que actualizan a teléfonos habilitados con inteligencia artificial. Consulte las últimas llamadas y comentarios a continuación. Todos los horarios son en hora del este. 5:50 a. m.: Morgan Stanley nombra a SLB como una de las principales elecciones de acciones Morgan Stanley nombró a SLB como su elección principal dentro del sector de servicios y equipos energéticos de Estados Unidos. La acción ha retrocedido casi un 11% este año, lo que crea una oportunidad de compra para los inversores, según el analista Daniel Kutz. Kutz también destacó la adquisición propuesta de ChampionX por parte de SLB como un catalizador adicional, escribiendo que el acuerdo crearía valor a largo plazo para la acción. El analista también aprovechó la oportunidad para reiterar su confianza en la industria de servicios y equipos energéticos. “Por primera vez en ~2 años, creemos que los tres principales ‘mercados analíticos’ de OFSE —esquisto de NAmérica, offshore global y en tierra internacional— tienen una buena probabilidad de estar todos en el ‘lado correcto’ de la curva del ciclo en un futuro relativamente cercano,” escribió Kutz. Agregó que las acciones de servicios actualmente se están negociando con un “descuento pronunciado” en comparación con los niveles históricos, lo que debería normalizarse de nuevo en un futuro cercano. Morgan Stanley tiene una calificación de sobreponderación en la acción y un precio objetivo de $65, lo que implica un potencial de crecimiento de casi el 40%. — Lisa Kailai Han 5:41 a. m.: Jefferies mejora la calificación de United Airlines a comprar United Airlines está lista para seguir liderando a sus competidores, según Jefferies. El banco de inversiones mejoró la aerolínea a comprar desde mantener, elevando su precio objetivo a $65 desde $54. El nuevo objetivo implica que las acciones de United Airlines podrían subir un 28% desde su precio de cierre del martes. Como catalizador, la analista Sheila Kahyaoglu señaló las inversiones de United Airlines en su oferta de productos. A través de United Next, la compañía aérea tiene como objetivo incorporar más de 800 aviones a su flota. Los márgenes internacionales, que actualmente son más altos que los domésticos, también deberían contribuir a impulsar la acción hacia arriba. Sin embargo, Kahyaoglu anticipa que esta tendencia se revertirá en algún momento de este año. “La decisión de UAL de retener toda su flota de fuselaje ancho durante la pandemia ayudó a lograr ganancias internacionales récord en 2023 con programas significativamente más grandes que sus competidores y niveles de 2019,” escribió. “Con la fortaleza internacional lista para normalizarse en algún momento de 2024, se enfoca la estrategia doméstica con United Next, con demoras de MAX-10 pausando el impulso de aumento.” Como aspectos adicionales positivos para la acción, Kahyaoglu citó un equipo de dirección favorable para los accionistas y una mayor generación de flujo de efectivo en comparación con este mismo tiempo el año pasado. Las acciones de United Airlines han subido un 23% en el año. — Lisa Kailai Han 5:41 a. m.: Bank of America reitera a Apple como una de las principales elecciones Las acciones de Apple podrían recibir un impulso a medida que los consumidores actualizan a teléfonos habilitados con inteligencia artificial, según Bank of America. El analista Wamsi Mohan reiteró su opinión de que Apple es una de las principales elecciones, manteniendo su calificación de comprar y un precio objetivo de $230. Esa predicción implica un potencial al alza del 21% en los próximos 12 meses. “Vemos que los próximos teléfonos habilitados con inteligencia artificial (IntelliPhones) impulsarán un ciclo de actualización multianual similar a la mejora del tipo escalón impulsada por la introducción de los teléfonos inteligentes,” dijo Mohan. “Con una base instalada de más de 4,000 millones de teléfonos inteligentes, vemos la oportunidad para que el próximo ciclo de actualización sea un evento único en una década.” Apple ha quedado rezagado respecto a otros nombres importantes de tecnología este año, perdiendo un 1.3%. Mientras tanto, Nvidia ha subido un 130%. AAPL YTD mountain AAPL año hasta la fecha — Fred Imbert

