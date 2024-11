Uniqlo enfrenta críticas en China por sus comentarios sobre el algodón.

Uniqlo está enfrentando críticas en línea en China después de que el jefe de su empresa matriz dijo que el minorista de ropa japonés no obtiene algodón de Xinjiang. El director ejecutivo de Fast Retailing, Tadashi Yanai, dijo que Uniqlo no estaba “usando” algodón de la provincia china occidental en una entrevista de la BBC emitida esta semana. Los comentaristas en China recogieron el comentario y pidieron un boicot al minorista. El algodón de Xinjiang es controvertido porque se ha acusado a China de utilizar trabajo forzado por parte de personas de la minoría musulmana uigur en su producción. Pekín ha negado consistentemente estas acusaciones. Tras el informe de la BBC, los comentaristas recurrieron a la plataforma de redes sociales Weibo pidiendo un boicot a Uniqlo. Millones de personas leyeron publicaciones con hashtags relacionados con el tema: “Controversia por los comentarios del fundador de Uniqlo”. Los hashtags tendenciales relacionados incluyeron: “El algodón de Xinjiang es el mejor del mundo”, “Apoyo el algodón de Xinjiang” y “Los resultados de Uniqlo en China muestran una caída”. Un usuario escribió: “Con este tipo de actitud de Uniqlo, y su fundador siendo tan arrogante, probablemente están apostando a que los consumidores continentales lo olvidarán en unos días y continuarán comprando. Entonces, ¿podemos mantenernos firmes esta vez? La reacción en línea llegó después de que el Sr. Yanai le dijera a la BBC: “No estamos usando [algodón de Xinjiang]”. “Al mencionar qué algodón estamos usando…”, continuó, antes de hacer una pausa y finalizar su respuesta con: “De hecho, se vuelve demasiado político si digo algo más, así que detengámonos aquí”. China es muy importante para Uniqlo no solo como un gran mercado sino también como un importante centro de fabricación. Pekín ha negado consistentemente las acusaciones de trabajo forzado realizadas por organizaciones como el gobierno de Estados Unidos. La BBC ha publicado informes de acusaciones de trabajo forzado. En junio del 2022, las empresas comenzaron a tener que demostrar que sus importaciones a Estados Unidos no se producen con trabajo forzado. La ropa de H&M de Suecia se retiró de las principales tiendas de comercio electrónico en China después de negarse a obtener algodón de Xinjiang. Muchas marcas globales como Nike, Burberry, Esprit y Adidas fueron boicoteadas después de involucrarse en la controversia. Parte de la razón por la que Uniqlo evitó la controversia fue porque el Sr. Yanai optó por no tomar una postura en ese momento. Las empresas occidentales continúan envueltas en el tema controvertido. En septiembre, el ministerio de comercio de China lanzó una investigación contra la empresa matriz de Calvin Klein y Tommy Hilfiger, PVH, diciendo que se sospechaba que “boicoteaba injustamente” el algodón de Xinjiang y otros productos “sin base factual”. PVH dijo que responderá de acuerdo con las regulaciones correspondientes, según informes de medios.