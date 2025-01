¿Unidad externa no aparece en Mac? Haz que un Mac reconozca una unidad.

Normalmente, cuando conectas un disco duro externo al puerto USB de tu Mac, deberías verlo aparecer en el escritorio. También puedes verlo en una ventana del Finder en la columna izquierda bajo Ubicaciones (o Dispositivos en versiones anteriores de macOS). Si el disco no aparece en tu Mac, es probable que no esté formateado correctamente, esté dañado o sea defectuoso. Alternativamente, puede ser que hayas establecido una contraseña para el disco que necesitas ingresar antes de que se conecte.

Te mostramos cómo determinar si la razón por la que el disco duro externo no se monta en tu Mac se debe a un problema con el disco en sí, el cable o el puerto, y cómo resolver el problema y acceder a los datos en tu disco.

Este artículo parte de la premisa de que tienes un disco duro externo que debería conectarse a tu Mac a través del puerto USB-A, USB-C o Thunderbolt. Si tienes un disco NAS que se conecta a través de la red, deberías leer nuestro artículo sobre cómo conectar un disco NAS.

¿Por qué tu disco duro no se muestra en Mac?

Empezaremos intentando identificar la razón por la que tu disco duro no aparece en tu Mac antes de explicar lo que necesitas hacer para encontrar el disco duro en tu Mac. Si puedes identificar la causa, deberías poder solucionar el problema que impide que tu disco externo se abra en tu Mac.

Cable, puerto dañados o falta de alimentación

Lo primero que debes hacer es comprobar que está enchufado, pero estamos seguros de que ya lo has hecho. El problema podría estar en el cable.

Una de las principales razones por las que los discos no se montan es si el disco no está recibiendo suficiente alimentación. Si el disco se alimenta a través de un cable USB-A, debes comprobar que se esté suministrando suficiente energía al disco. Macs muy antiguas pueden requerir un cable de alimentación USB, un cable que se divide en dos conectores USB que deben estar conectados ambos a tu Mac para suministrar suficiente potencia al disco. Del mismo modo, asegúrate de que el disco no tenga una fuente de alimentación externa que deba utilizar.

En cuanto a los cables, asegúrate de que no esté defectuoso. Prueba a usar un cable diferente con el disco para ver si se soluciona el problema. Del mismo modo, si estás utilizando un puerto USB en un concentrador, comprueba que no sea lo que está causando el problema.

También verifica que el puerto de tu Mac no sea el problema. Intenta usar un puerto diferente. O si solo tienes un puerto, conecta otro dispositivo para ver si funciona.

El siguiente paso es probar a enchufar el disco en otro Mac. Si tampoco se monta allí, sabrás que hay un problema con el disco, mientras que si se monta entonces el problema está en tu Mac.

Preferencias de problemas

Con suerte, hay una solución realmente fácil para hacer que el disco duro se monte en tu escritorio. Prueba lo siguiente para asegurarte de que tu Mac esté configurado para mostrar unidades montadas en el escritorio.

– Abre el Finder.

– Haz clic en Finder en el menú en la parte superior de tu pantalla.

– Haz clic en Configuración (Preferencias en versiones anteriores de macOS).

– Haz clic en General.

– Asegúrate de que haya una marca junto a Discos externos.

Si ya estaba configurado para que el disco externo apareciera en el escritorio, continúa siguiendo los pasos a continuación.

Protecciones con contraseña

Puedes proteger un disco con una contraseña cuando comienzas a usarlo, así que verifica si la razón por la que tu disco no se monta es que ha aparecido una ventana emergente de solicitud de contraseña y no la notaste.

A veces, la ventana emergente de contraseña tarda unos minutos en aparecer, así que es recomendable tener paciencia.

El disco está formateado para un PC

Es posible que el disco haya sido formateado usando un sistema de archivos que tu Mac no puede leer.

– Los PCs con Windows utilizan los formatos de archivo NTFS o ExFAT.

– Las computadoras Mac antes de Sierra utilizaban el formato de archivo HFS+.

– En High Sierra, Apple introdujo un nuevo sistema de archivos llamado Apple File System (APFS).

– Existe un formato FAT32 antiguo que puede ser leído por computadoras con Windows y Mac, pero tiene limitaciones en los tipos de archivos que pueden ser almacenados.

Una forma fácil de averiguar si este es el problema sería verificar en una PC. Si el disco se monta en la PC, es probable que hayas descubierto cuál es el problema: el disco está formateado para PCs y no puede ser leído por tu Mac.

Para asegurarte de que tu disco pueda ser leído por Macs y PCs, debes formatearlo usando ExFAT o el antiguo FAT32. Explicaremos cómo hacerlo a continuación.

Es un disco dañado o defectuoso

Si ninguna de las anteriores fue la razón por la que no podías ver el disco externo en tu Mac, tal vez el disco esté defectuoso. Si es así, puedes usar el programa Disk Utility de Apple para acceder al disco y potencialmente reparar lo que esté causando el problema. Explicaremos cómo hacerlo a continuación. También veremos formas de evitar que un disco falle en el futuro.

Cómo arreglar un disco duro externo que no se muestra en un Mac

Si ninguna de las anteriores resolvió tu problema, es probable que el disco esté formateado incorrectamente o dañado.

Dependiendo de la razón por la que no puedes ver el disco, esto es lo que necesitas hacer para hacer que funcione.

Cómo reformatear un disco para que se pueda ver en un Mac

Esperemos que el disco esté bien, pero el formato esté equivocado.

Es posible que el disco duro haya sido formateado utilizando un sistema de archivos diferente (es decir, en una PC con Windows). En ese caso, si necesitas acceder a los datos en el disco, deberás conectar el disco a una PC con Windows que lo reconozca y copiar los datos antes de pasar al siguiente paso, ya que el proceso implicará reformatear el disco y borrar todo en él.

Para asegurarte de que tu disco pueda ser leído por Macs y PCs, debes formatearlo usando ExFAT o el antiguo FAT32.

Si quieres formatear el disco para ser utilizado solo en un Mac, puedes utilizar los formatos de archivo HFS+ o Apple File System (APFS).

Habiendo obtenido los datos del disco a través de una PC, puedes reformatear el disco para poder agregar los datos nuevamente. Así es cómo reformatear tu disco para que pueda ser leído por un Mac o una PC.

– Abre Disk Utility (como se explica arriba).

– Si no necesitas los datos en el disco duro, selecciona el disco y haz clic en Borrar.

– Antes de que Disk Utility comience a borrar el disco, elegirá un formato para ti. Puedes cambiar esto si haces clic en las opciones de Formato. Elige tu formato, ExFAT si quieres asegurarte de que sea compatible con PC y Mac, de lo contrario, Mac OS Extendido (con registro) es probablemente la mejor opción.

– Haz clic en Borrar y espera a que tu Mac borre y luego reformatee el disco.

– Dale un nombre al disco.

Lee más: Cómo formatear un disco en un Mac.

Cómo arreglar el disco defectuoso con Disk Utility

Si las distintas comprobaciones anteriores sugieren que el disco está defectuoso, puedes utilizar el programa Disk Utility de Apple para acceder al disco y potencialmente reparar lo que esté causando el problema. Esto es lo que debes hacer:

– Encuentra Disk Utility abriendo Spotlight (cmd+Barra espaciadora) y empieza a escribir Disk Utility, presiona Enter para abrir el programa.

– Mira en la columna izquierda para ver si el disco duro aparece allí.

– Si puedes ver el disco en Disk Utility, busca debajo de él un volumen. Si está allí, haz clic en él y selecciona Montar. Si tu Mac ya ha montado el disco, la opción Desmontar se mostrará en su lugar. (Si no hay ningún volumen listado, tu Mac no puede acceder al disco. La opción Montar estará desactivada).

– Tus opciones son Primeros auxilios, Borrar y Restaurar. Primeros auxilios revisará el disco en busca de errores y luego reparará el disco si es necesario y esta es la opción que debes elegir. Restaurar te permitirá borrar el contenido del disco y reemplazarlo con datos de otro lugar. Borrar elimina todos los datos almacenados en el disco. ¡Si necesitas los datos en el disco, no elijas Borrar ni Restaurar!

– Haz clic en la pestaña Primeros auxilios y selecciona Ejecutar.

– Si después de ejecutar Primeros auxilios, tu Mac encuentra errores que se pueden corregir, es posible que veas la opción de Reparar Disco. Si la ves, continúa y ejecuta las reparaciones.

Mejores aplicaciones para recuperar datos de un disco perdido

Si tu Mac no puede reparar el disco, es probable que el disco esté formateado con un sistema de archivos que el Mac no puede leer, o que esté realmente dañado. Si es lo último, te recomendamos seguir este tutorial sobre cómo recuperar datos de un disco dañado. También puede que quieras considerar una de las aplicaciones de recuperación de datos para Mac que recomendamos en nuestra selección de las Mejores aplicaciones de recuperación de datos para Mac.

Nuestras recomendaciones incluyen Recoverit de Wondershare, Data Rescue de Prosoft y Stella Data Recovery para Mac.

1. Wondershare Recoverit

Precio al momento de la revisión: 1 mes/2 Macs: £63.99 (normalmente £93.97); 1 año/2 Macs: £66.99 (normalmente £113.97); licencia perpetua/2 Macs: £118.97 (normalmente £144.97)

Lee nuestra reseña completa de Wondershare Recoverit

2. Data Rescue

Precio al momento de la revisión: licencia estándar: £74.32 por 30 días; licencia profesional: £375.34 por un año

Lee nuestra reseña completa de Data Rescue

3. Stellar Data Recovery for Mac

Precio al momento de la revisión: edición estándar: £79.99 (actualmente £69.99) al año, o £129.99 (actualmente £99.99) por una licencia de por vida. Versión profesional: £129.99 (actualmente £99.99) al año, o £199 (actualmente £149) por una licencia de por vida. Edición Premium: £209.99 (actualmente £99.99) al año, o £319 (actualmente £199) por una licencia de por vida.

Lee nuestra reseña completa de Stellar Data Recovery for Mac

Cómo prevenir problemas con discos duros en un Mac

Una última sugerencia más como una forma de protegerte contra este error que vuelva a ocurrir.

Asegúrate de que tu disco duro externo no se dañe en el futuro siempre desmontándolo correctamente después de usarlo. No simplemente desconectes el cable USB.

Para desmontar tu disco, puedes hacer clic derecho (control-clic) en el icono en el escritorio o en el Finder y elegir Expulsar. Los problemas con los discos pueden ocurrir cuando el disco se quita sin expulsarlo correctamente.

¿Decidiste que no hay esperanza para tu disco duro defectuoso? Tenemos una selección de algunos de los mejores que hemos visto aquí: Los mejores discos duros para Mac.