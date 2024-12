Unicorn de Fintech Stash despidió al 40% de su personal después de la salida del CEO.

“

El 8 de octubre, el unicornio fintech Stash anunció que sus cofundadores, quienes iniciaron la compañía en 2015 y cuyos roles fueron reducidos el año pasado, estaban regresando para liderar la empresa que habían comenzado.

Pero había un detalle importante omitido: Stash también estaba reestructurando, y el 40% de su aproximadamente 220 empleados, incluidos al menos tres de sus ejecutivos, se quedaron sin empleo, según tres personas familiarizadas con el asunto y confirmado por Stash. Fue el segundo despido masivo importante en Stash este año.

Los cambios llegaron justo semanas después de que su CEO desde 2023, Liza Landsman, dejara abruptamente la empresa a finales de septiembre. La junta directiva, compuesta principalmente por los inversores de capital de riesgo de la compañía, se acercó a los cofundadores Ed Robinson y Brandon Krieg para dirigir la empresa como co-CEOs, Robinson le dice a Fortune.

Robinson había dejado su rol operativo, aunque se mantuvo como miembro de la junta directiva. Krieg se había retirado para liderar el desarrollo de negocios. Robinson caracterizó la salida de Landsman como mutua, diciendo que no fue ni despedida ni renunció. “Liza hizo cosas increíbles por Stash… No era la persona adecuada para entrar en la siguiente fase”, dijo Robinson.

En el momento de su salida, había rumores entre los empleados sobre una posible adquisición, recuerda un ex empleado. Y con razón: En ese momento, la junta estaba considerando dos ofertas de adquisición, dicen dos personas.

Una de esas ofertas fue de la plataforma de inversión eToro por menos que la última valoración de Stash de $1.4 mil millones, según dos personas familiarizadas con el asunto. El monto exacto de la oferta no pudo ser confirmado. “Estamos explorando activamente oportunidades de fusión y adquisición a nivel mundial”, dijo un portavoz de eToro a Fortune, negándose a comentar sobre detalles específicos.

Finalmente, la junta rechazó esas ofertas a favor de una ronda de financiación, que Robinson dice que está en proceso de completarse. La compañía planea anunciar la inversión pronto.

Robinson se negó a compartir detalles sobre la ronda de financiación esperada, aparte de que se utilizará para pagar parte de la deuda de la empresa y para gastar en iniciativas de crecimiento. Robinson le dice a Fortune que Stash recibe con frecuencia ofertas de adquisición y estima que alrededor de 80 compañías han mostrado interés en una adquisición en los últimos seis a nueve meses. Se negó a mencionar a compradores específicos.

Robinson dijo que la última reestructuración tenía como objetivo eliminar capas de gestión y hacer que Stash fuera “menos burocrática”. Insistió en que Stash no ha eliminado ninguno de sus productos, y que sus empleados siguen trabajando en exactamente las mismas cosas, solo con equipos más reducidos. “Realmente queríamos intentar eliminar muchas de las capas y simplemente reenfocar la empresa”, dijo.

Stash, cuya última valoración de $1.4 mil millones data de 2021, opera en un espacio abarrotado de asesoramiento financiero y plataformas de inversión impulsadas por la tecnología, compitiendo con otras empresas como Betterment, Acorns y Robinhood. Stash se posiciona como una “aplicación de inversión para principiantes” con un modelo de suscripción que ofrece a los usuarios consejos financieros y servicios de inversión automática.

Stash, con sede en la Ciudad de Nueva York pero cuyo personal es en su mayoría remoto, no revela sus ingresos u otros datos financieros.

Stash presume de tener más de 1.2 millones de suscriptores en la actualidad, aunque la cifra representa un declive desde 2022, cuando la plataforma tenía 2 millones. La empresa ha tenido problemas con la deuda y realizó una serie de despidos antes de octubre, incluido uno en marzo que representaba el 25% de su fuerza laboral, o alrededor de 80 personas, lo que llevó su cuenta a 220 en ese momento.

La empresa tuvo 500 empleados en su punto máximo, según un informe de Axios.

“Había una sensación general de que había una mayor presión de los competidores, así que las cosas tenían que ser más estrictas”, dice un ex empleado.

La reestructuración de octubre no se mencionó en el anuncio externo de la empresa sobre el regreso de sus cofundadores como ejecutivos, aunque dos fuentes dicen que fue el mismo día que la empresa anunció internamente sus despidos. Un artículo de Bloomberg publicado el mismo día sobre la reestructuración tampoco mencionó los recortes.

Robinson dijo que la empresa no está considerando más despidos y logró un flujo de caja positivo mensual en noviembre, por primera vez en la historia de 10 años de Stash. Destacó una nueva herramienta de inversión de IA introducida este año y agregó que Stash está considerando reintroducir el trading de criptomonedas en su plataforma, que fue descontinuado bajo Landsman.

