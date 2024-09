Únete a la Gran Salida en Bicicleta de Altrincham – evento ciclista apto para toda la familia

Ciclistas de todas las edades y niveles de habilidad han sido invitados a participar en el paseo circular a ritmo lento, Altrincham’s Big Ride Out, que comenzará desde Stamford Square a las 10am.

The Bicycle Society planeó la ruta, que incluirá el cruce recientemente integrado de Bee Network en Dunham Road, asegurando un paseo seguro y agradable para todos.

La directora de Altrincham BID, Mandy White, dijo: “Estamos emocionados de trabajar con Transport for Greater Manchester, The Bicycle Society, Stamford Cycle Co. y Stamford Quarter para llevar este evento a Altrincham.

“Gracias también al Cllr Michael Welton, y otros miembros del Grupo de Viajes Activos de Negocios de Altrincham BID, que han sido fundamentales para sacar este evento adelante.

“Es una manera fantástica para que todos se reúnan, disfruten de un paseo divertido y descubran más sobre los viajes activos.

“Disfruten de pasar tiempo en Altrincham después para almorzar y hacer compras.

“Esperamos ver a muchas familias y ciclistas unirse a nosotros para este evento memorable.”

Las actividades estarán en marcha de 10am a 1pm en Stamford Square, incluyendo Sesiones de Bicicleta de Equilibrio para Niños, Pruebas de Bicicleta de Carga y un Stand de Información de Bee Network.

Entre la diversión, los ciclistas también pueden chequear sus bicicletas antes de salir con el Dr Bike.

Kelly Leat, de Transport for Greater Manchester, dijo: “Estamos realmente emocionados por Altrincham’s Big Ride Out, es una gran oportunidad para que la comunidad participe en un paseo en bicicleta juntos.

“Sin embargo, para aquellos que no puedan montar o se sientan un poco inseguros en la silla, TfGM ofrece cursos de entrenamiento en bicicleta GRATIS para ayudarte a ganar confianza.”