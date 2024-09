Unas detenciones Acciones Que Podrían Unirse A Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet y Meta en el Club de los $1 Trillón

La economía de los Estados Unidos tiene una historia de producir las empresas más valiosas del mundo. United States Steel se convirtió en la primera empresa de $1 billón en 1901, y 117 años más tarde, Apple se convirtió en la primera empresa en superar una valoración de $1 billón en el mundo.

Apple ahora vale más de $3 billones, pero desde 2018, gigantes tecnológicos como Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta Platforms y Alphabet se han unido al club de los billones de dólares. Pero creo que otra empresa está en camino de unirse a ellos.

Oracle (NYSE: ORCL) fue fundada en 1977 y desde entonces ha participado en casi todas las revoluciones tecnológicas. En este momento, se está convirtiendo rápidamente en un líder en la infraestructura de centros de datos de inteligencia artificial (IA), lo que podría ser el boleto de la empresa hacia una valoración de $1 billón.

Basándose en la capitalización de mercado actual de Oracle de $429 mil millones, los inversores que compren sus acciones hoy podrían obtener una ganancia del 133% si llega allí.

Un líder en infraestructura de IA

Los modelos de lenguaje grandes (LLMs) son la base de cada aplicación de software de IA. Se entrenan al ingerir montañas de datos, y a partir de ahí, el modelo identifica patrones y aprende a hacer predicciones. Por lo general, las aplicaciones de IA “más inteligentes” son alimentadas por los LLMs con más datos, y el proceso de entrenamiento se facilita mediante centros de datos centralizados llenos de unidades de procesamiento gráfico (GPU).

Nvidia suministra las GPU más potentes del mundo para desarrollar modelos de IA. En pocas palabras, cuantas más GPU pueda acceder un desarrollador, más datos podrá alimentar en un LLM, y más rápido se procesará. La tecnología Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Supercluster permite a los desarrolladores escalar a más de 32,000 GPU de Nvidia (y pronto, más de 65,000), que es más que cualquier otro proveedor de centros de datos.

Además, la tecnología de redes de acceso aleatorio directo a memoria (RDMA) de la empresa mueve los datos de un punto a otro más rápidamente que las redes Ethernet tradicionales. Dado que los desarrolladores a menudo pagan por capacidad de computación por minuto, OCI está entre las soluciones más rápidas y económicas para entrenar LLMs. Por eso, líderes en IA como OpenAI, Cohere y xAI de Elon Musk ahora están utilizando Oracle.

El presidente de Oracle, Larry Ellison, dice que la empresa tiene actualmente 85 centros de datos en funcionamiento, con 77 en construcción. Sin embargo, estima que eventualmente tendrá entre 1,000 y 2,000, por lo que hasta ahora apenas ha arañado la superficie de su oportunidad.

La automatización es algo que distingue a Oracle de otros operadores de centros de datos. Independientemente de su tamaño, cada centro de datos de Oracle es idéntico en cuanto a funcionalidad, por lo que la empresa puede gestionarlos todos solo con software, sin necesidad de humanos. No solo eso representa un gran ahorro de costos para el usuario final, sino que también crea un servicio más seguro al eliminar errores humanos. Además, la automatización es la clave para ampliar las ubicaciones de los centros de datos de Oracle a miles.

La historia continúa

Fuente de la imagen: Getty Images.

Los ingresos de los centros de datos de Oracle están disparándose

Oracle generó $13.3 mil millones en ingresos totales durante el primer trimestre fiscal de 2025 (finalizado el 31 de agosto), un aumento del 7% respecto al período del año anterior. El segmento de OCI, en particular, entregó $2.2 mil millones en ingresos, un aumento del asombroso 46%.

Al igual que en trimestres anteriores, los ingresos de OCI habrían crecido aún más rápido durante el primer trimestre si la empresa tuviera más centros de datos en línea. Actualmente tiene una enorme acumulación de clientes esperando más capacidad de computación.

Esto se refleja en las obligaciones de rendimiento restante de Oracle, que llegaron a un récord de $99 mil millones durante el trimestre, un aumento del 52% respecto al año anterior. Eso fue una aceleración en comparación con el crecimiento del 44% que la empresa logró en el último trimestre del ejercicio fiscal 2024. Oracle firmó 42 nuevos acuerdos para capacidades de GPU valorados en $3 mil millones solo en el primer trimestre, lo que contribuyó al fuerte aumento en las obligaciones de rendimiento restante (RPOs, por sus siglas en inglés).

La CEO Safra Catz cree que el 38% de los RPOs de la empresa (alrededor de $37.6 mil millones) se convertirán en ingresos en los próximos 12 meses, lo que debería ayudar a la empresa a volver al crecimiento de dos dígitos en la línea superior. Además, espera una aceleración en el crecimiento de OCI en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

El camino de Oracle (matemático) hacia el club de $1 billón

Oracle ha generado $3.88 en ganancias por acción de los últimos 12 meses. Por lo tanto, basándose en su precio actual de $155.89, se cotiza a un índice precio-ganancias (P/E) de 40.2. El índice tecnológico Nasdaq-100 se cotiza a un índice P/E de 30.7, por lo que las acciones de Oracle ciertamente no son baratas en comparación con sus pares.

Sin embargo, las ganancias de los últimos 12 meses de Oracle crecieron un 15% en comparación con el período anterior, y Wall Street pronostica un crecimiento acelerado de las ganancias del 24% para el ejercicio fiscal 2025 en general. Eso podría explicar por qué los inversores ahora están dispuestos a pagar una prima por sus acciones.

Matemáticamente hablando, si el índice P/E de Oracle permanece constante, la empresa podría lograr una valoración de $1 billón en los próximos 10 años, incluso si su crecimiento de ganancias se reduce a solo un 8.8%. Pero eso es una estimación muy conservadora considerando que, según los comentarios de Ellison, podría aumentar diez veces su huella de centros de datos a largo plazo. Si eso sucede, es probable que el crecimiento de las ganancias de Oracle se acelere, no se desacelere, en la próxima década.

Recuerda, los centros de datos de la empresa dependen de la automatización, por lo que ofrecen una escalabilidad increíble. En otras palabras, Oracle debería experimentar un margen de beneficio bruto en expansión a medida que se construyan más centros de datos, lo que será un gran impulso para sus ganancias.

Como resultado, creo que Oracle tiene una gran oportunidad de unirse a sus pares de la gran tecnología en el club de los $1 billón en la próxima década.

¿Deberías invertir $1,000 en Oracle en este momento?

Antes de comprar acciones en Oracle, considera esto:

El equipo de analistas del Motley Fool Stock Advisor identificó lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Oracle no era una de ellas. Las 10 acciones que formaron parte de la lista podrían producir rendimientos enormes en los próximos años.

Toma en cuenta cuando Nvidia fue parte de esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $729,857!*

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre la creación de una cartera, actualizaciones regulares de analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.

¡Mira las 10 acciones »

*Retornos de Stock Advisor al 9 de septiembre de 2024

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, subsidiaria de Amazon, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Anthony Di Pizio no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia y Oracle. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: opciones de compra a largo plazo de enero de 2026 con un precio de ejercicio de $395 en Microsoft y opciones de venta a corto plazo de enero de 2026 con un precio de ejercicio de $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

1 Stock Imparable Que Podría Unirse a Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet y Meta en el Club de $1 Billón fue publicado originalmente por The Motley Fool