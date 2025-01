Una tormenta, un derrame y un desastre para las playas del Mar Negro

Cuando un voluntario de 28 años llamado Nikolai pisó una playa de arena en la costa del Mar Negro de Rusia con un traje de protección casi en vísperas de Año Nuevo, se sintió abrumado por la cantidad de una gruesa película de aceite que casi se vino abajo.

A él y a otros voluntarios se les encomendó la tarea de cavar la arena empapada de petróleo, pero “la escala es demasiado grande”, dijo.

Dos semanas después del inicio del nuevo año y cuatro semanas después del derrame, el presidente Vladimir V. Putin reconoció la magnitud del desastre y envió a altos funcionarios para hacer frente al mayor derrame de petróleo en años en Rusia, que ha ensuciado algunas de las playas más populares del país.

El petróleo fue liberado por dos antiguos petroleros rusos que resultaron dañados durante una fuerte tormenta en el Estrecho de Kerch el 15 de diciembre. Al menos 2,400 toneladas métricas de petróleo se vertieron en el mar, según funcionarios rusos.

El desastre en el estrecho, que separa la Península de Crimea del territorio ruso, planteó interrogantes sobre si los buques fueron parte de la llamada flota fantasma que Moscú utiliza para evadir sanciones a su industria petrolera, a veces utilizando barcos en condiciones deficientes.

Uno de los buques, el Volgoneft-212, se partió por la mitad y se hundió, matando a un miembro de la tripulación. El otro, el Volgoneft-239, encalló cerca del puerto de Taman. Los dos buques estaban cargados con un total de 9,000 toneladas de fuel oil pesado, y las autoridades ahora están trabajando no solo para limpiar las costas, sino también para tratar de contener nuevos derrames del buque encallado.

Las autoridades rusas afirmaron originalmente que el derrame estaba contenido, pero poco después del desastre, se informaron avistamientos de petróleo flotante y aves manchadas de alquitrán a lo largo de la costa del Mar Negro de Rusia.

El jueves, el Sr. Putin ordenó un informe sobre la condición de la flota de petroleros de Rusia, y también pidió a un viceprimer ministro que revisara la legislación rusa que regula los envíos de petróleo por mar y río y que investigara los “avances científicos sobre la limpieza de desastres similares”, informó su oficina de prensa.

La semana pasada, la Armada de Ucrania advirtió que el petróleo del derrame podría llegar a la costa del Mar Negro de Ucrania, cerca de Odesa y Mykolaiv, pero el Ministerio de Medio Ambiente de Ucrania dijo un día después que no veía una amenaza inmediata.

Nikolai fue uno de los cientos de voluntarios que han ayudado en la limpieza. Un empresario de Moscú, había visto información de fotografías y videos publicados por residentes locales y funcionarios, y viajó a la ciudad turística de Anapa mientras se acercaba el año nuevo.

En una entrevista telefónica con The New York Times después de regresar a casa, dijo que había pasado una semana cavando el petróleo que llegaba a la costa. Pidió que no se use su apellido porque teme perder contratos estatales.

Personas y empresas colaboraron para proporcionar a algunos voluntarios trajes de protección y algún equipo básico, pero la tarea era desalentadora.

“Había visto las fotos antes de llegar”, dijo Nikolai. “Sí, se veía mal, pero es diferente cuando lo ves en la vida real. Tomas la pala y sacas esa mancha negra de petróleo, y se siente como solo una gota en el océano”.

El aire a lo largo de la costa estaba tan cargado de vapores de petróleo, dijo Nikolai, que se sintió mareado y débil después de caminar sin un respirador.

Los equipos de limpieza han estado respondiendo a derrames de petróleo a lo largo de una costa de casi 500 millas, recolectando más de 160,000 toneladas de arena y suelo contaminados, así como 25 toneladas de “líquido contenido de petróleo”, dijo esta semana el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia.

Pero el derrame corre el riesgo de convertirse en un “desastre ambiental a largo plazo”, según Greenpeace Ucrania, que criticó la lenta respuesta de Rusia y advirtió sobre un impacto mortal en la vida marina del Mar Negro.

Los ecologistas dicen que el derrame es particularmente difícil de limpiar debido al cargamento de los petroleros. El fuel oil pesado, a diferencia del petróleo crudo ordinario, no permanece en la superficie del agua, sino que se hunde en el fondo.

“Si no se retira rápidamente de la superficie, habrá que esperar a que sea biodegradado por microorganismos marinos”, dijo Natalia Gozak, directora de la oficina de Greenpeace Ucrania. “Esto puede llevar décadas”.

La falta de una respuesta inmediata significa que grandes cantidades de arena contaminada deben ser removidas, lo que básicamente despoja las partes de las playas alrededor de Anapa, según Georgy Kavanosyan, un ambientalista e hidrogeólogo ruso independiente que llegó al lugar dos días después del derrame.

“El petróleo comenzó a hundirse en la arena en los primeros días porque no había suficientes personas respondiendo allí”, dijo el Sr. Kavanosyan.

Imágenes satelitales publicadas por el Sr. Kavanosyan mostraron dos manchas alargadas cerca del petrolero varado, indicando nuevos derrames de petróleo de él después de dos terremotos menores en el área durante el fin de semana.

“Ese buque es una bomba de tiempo”, dijo. “Lo más importante ahora es bombear ese petróleo y extraer el barco”.

Funcionarios informaron que habían recogido la mayor parte del petróleo de ese derrame para el pasado lunes.

Cuando el Sr. Putin finalmente habló sobre el desastre, lo describió como “uno de los desafíos ambientales más serios que hemos enfrentado en los últimos años”.

El Sr. Putin ordenó que se desplegaran altos funcionarios para supervisar los esfuerzos. Un grupo de trabajo creado este mes convocó a varios ministros para hacer planes para la limpieza y reconstrucción, así como para retirar los petroleros.

El efecto a largo plazo del derrame de petróleo en la vida silvestre queda por verse.

Hasta ahora se han encontrado al menos 58 delfines muertos, dijo el Centro de Rescate e Investigación de Delfines Delfa en un comunicado el sábado. El grupo envió un equipo al mar el viernes pasado para llegar al petrolero hundido y confirmar informes de que el petróleo seguía filtrándose de él.

“La contaminación estaba a lo largo de toda la ruta”, dijo. “A solo cinco kilómetros de la costa, delfines mulares comunes y marsopas estaban nadando en una película de petróleo y pequeñas fracciones de fuel oil, para nuestro gran pesar y alarma”.

Al menos 6,000 aves ennegrecidas por el petróleo han sido capturadas y limpiadas por voluntarios, pero muchas es probable que no sobrevivan, dijeron los expertos. Los derrames probablemente matarán a decenas de miles de aves locales, según Greenpeace Ucrania.

Las compañías petroleras rusas han recurrido cada vez más al uso de petroleros en mal estado que no están regulados ni asegurados por empresas occidentales.

El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania y otros funcionarios ucranianos han sugerido que los dos petroleros de 50 años eran parte de la flota fantasma de Rusia, que surgió después de que las naciones occidentales se movieron para castigar económicamente a Moscú por la invasión de Ucrania.

Pero Elisabeth Braw, investigadora principal del Consejo del Atlántico, que ha escrito varios artículos sobre la flota fantasma, dijo que los barcos eran “vetustos petroleros” que carecían de varias características de los buques de la flota fantasma, que operan típicamente en el Mar Báltico y navegan bajo las banderas de otros países.

Ambos petroleros involucrados en los derrames son de propiedad rusa, y a uno de ellos se le suspendió la licencia y no se le debería haber permitido navegar, según la agencia de noticias estatal RIA Novosti.

También se plantearon cuestiones sobre por qué se permitió que los petroleros, construidos originalmente para la navegación fluvial, estuvieran en el mar en tormentas invernales en primer lugar.

Cassandra Vinograd contribuyó a la información desde Kiev, Ucrania.