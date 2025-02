Una tarjeta básica para construir crédito con un depósito mínimo bajo

Tener un mal crédito, o no tener crédito en absoluto, puede dificultar desde calificar para un apartamento hasta obtener un nuevo teléfono celular. Sin embargo, una tarjeta de crédito asegurada, como la Tarjeta de Crédito Securizada Self Visa®, puede ayudarte a establecer y reconstruir tu crédito.

Anteriormente, Self solo permitía a los clientes de sus préstamos para construir crédito solicitar su tarjeta de crédito. Sin embargo, la compañía anunció en 2025 que estaba eliminando ese requisito, por lo que la tarjeta Securizada Self Visa ahora es más accesible.

Beneficios

No se requiere verificación de crédito. Tu actividad con la tarjeta se informa a las tres agencias de crédito principales, lo que puede ayudar a construir tu crédito. El depósito de seguridad mínimo de $100 se puede financiar con una cuenta bancaria, tarjeta de débito o Cuenta de Construcción de Crédito de Self.²

Si eres una de las millones de personas en los EE. UU. con un crédito menos que estelar, según Experian, el 29% de los estadounidenses tienen un puntaje de crédito en el rango pobre a regular, una tarjeta asegurada puede ser una herramienta útil para reconstruir tu crédito. Las tarjetas de crédito aseguradas generalmente requieren un depósito inicial que actúa como tu límite de crédito. Tu actividad en la tarjeta se informa a las principales agencias de crédito, por lo que con un historial de pagos positivo y un uso responsable, tu crédito puede aumentar con el tiempo.

A partir de enero de 2025, la tarjeta asegurada Self Visa Credit Card está disponible para el público en general, y puedes calificar para la tarjeta sin una verificación de crédito. Además, la tarjeta Visa Self tiene un requisito de depósito de seguridad bajo. Mientras que algunas tarjetas aseguradas requieren a los usuarios depositar $200 o más (lo que podría ser un problema si tienes poco efectivo), la tarjeta Self Visa te permite poner solo $100.

Self revisará automáticamente tu cuenta y, según tu actividad, podrías calificar para un límite de crédito más alto o una tarjeta de crédito no asegurada en tan solo seis meses.

No se requiere verificación de crédito

Depósito de seguridad mínimo bajo

Reseñas positivas de los clientes y una aplicación móvil altamente calificada

El depósito de seguridad de la tarjeta puede financiarse con un Préstamo de Autoconstrucción de Crédito Self

Puntajes crediticios y monitoreo de crédito gratuitos

Cobra una tarifa anual de $25

No ofrece un programa de recompensas

Tasa de interés anual superior al promedio

El límite de crédito máximo es de solo $3,000

Preguntas frecuentes desactualizadas en línea

Como tarjeta Visa, la Tarjeta de Crédito Self Visa se puede usar en cualquier lugar donde se acepte Visa en los EE. UU. Sin embargo, la tarjeta de crédito no se puede utilizar al viajar a otros países o para transacciones internacionales.

A través de la aplicación móvil de la compañía (Apple, Google)

Pagos automáticos recurrentes

En línea en Self.inc

Teléfono: lunes a viernes, 7 a.m. – 6 p.m. CST

Chat: 7 días a la semana, 7 a.m. a medianoche CST

Número de teléfono: 1-877-883-0999

Aunque la tarjeta de crédito asegurada Self Visa puede ser una buena opción para aquellos que buscan un depósito de seguridad bajo, la tarjeta tiene una tarifa anual y un límite de crédito relativamente bajo. Si estás buscando alternativas, considera estas tarjetas.

Tasa de recompensas

5% de reembolso ilimitado en efectivo en hoteles y alquiler de autos reservados a través de Capital One Travel1.5% de reembolso ilimitado en efectivo en todas las compras, en todas partes

Beneficios

Sin tarifas anuales ni ocultas; averigua si estás aprobado en segundosRecupera tu depósito de seguridad de $200 como un crédito en tu estado de cuenta cuando sigues las mejores prácticas de uso de la tarjetaEres considerado automáticamente para un crédito superior en seis meses sin un depósito adicional

Por qué nos gusta: Con ninguna tarifa anual y 1.5% de reembolso en efectivo en cada compra, la Tarjeta Capital One Quicksilver Secured tiene mucho que ofrecer. Aunque requiere un depósito de seguridad más alto que la Tarjeta de Crédito Securizada Self Visa, puedes recuperar ese dinero con un uso responsable.

Lee nuestra reseña completa de la tarjeta de recompensas en efectivo asegurada Capital One Quicksilver.

Beneficios

Sin tarifas anuales ni ocultas; averigua si estás aprobado en segundosRecupera tu depósito de seguridad como un crédito en tu estado de cuenta cuando sigues las mejores prácticas, como realizar pagos a tiempoSer considerado automáticamente para un crédito superior en seis meses sin un depósito adicional

Por qué nos gusta: A diferencia de la Tarjeta de Crédito Self Visa, la tarjeta Platinum Secured de Capital One no tiene tarifa anual. Además, puedes realizar un depósito de seguridad de tan solo $49 y calificar para una línea de crédito superior en tan solo seis meses.

Lee nuestra reseña completa de la Tarjeta de Crédito Securizada Platinum de Capital One.

Tarifa anual

$35

Tasa de interés anual de compras en curso

24.64% (variable)

Puntaje de crédito recomendado

No se requiere verificación de crédito

Beneficios

Tasa de aprobación promedio del 88$200 de depósito de seguridad mínimoGradúa a una Tarjeta Unsecured Gold de OpenSky en tan solo 6 meses

Por qué nos gusta: Al igual que la Tarjeta de Crédito Self Visa, la tarjeta Secured de OpenSky no requiere una verificación de crédito. Sin embargo, la tarjeta ofrecer más flexibilidad; permite a los titulares de la tarjeta solicitar un aumento en el límite de crédito y aumentar su depósito de seguridad.

Lee nuestra reseña completa de la Tarjeta de Crédito Securizada OpenSky Visa.

Este artículo fue editado por Alicia Hahn

¹ La Tarjeta de Crédito Self Visa® está emitida por Lead Bank o First Century Bank, N.A., cada uno miembro de la FDIC.

² Cuentas de Construcción de Crédito y Certificados de Depósito hechos/mantenidos por Lead Bank, Sunrise Banks, N.A., o First Century Bank, N.A., cada uno miembro de la FDIC. Sujeto a aprobación de crédito.

Divulgación Editorial: La información en este artículo no ha sido revisada ni aprobada por ningún anunciante. Todas las opiniones pertenecen únicamente a Yahoo Finanzas y no son de ninguna otra entidad. Los detalles sobre productos financieros, incluidas las tasas y tarifas de las tarjetas, son precisos a la fecha de publicación. Todos los productos o servicios se presentan sin garantía. Consulta el sitio web del banco para obtener la información más actualizada. Este sitio no incluye todas las ofertas actualmente disponibles. Solo el puntaje crediticio no garantiza ni implica la aprobación de ningún producto financiero.