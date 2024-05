Una saga de Mad Max registra las peores cifras de taquilla en casi 30 años en el fin de semana del Día de los Caídos

Warner Bros

Furiosa se esperaba que recaudara $40m en su fin de semana de estreno en los EE. UU., pero tuvo un desempeño inferior

Furiosa: Una saga de Mad Max tuvo un comienzo decepcionante en la taquilla de EE. UU., recaudando $32m (£25m) durante el fin de semana largo del Día de los Caídos.

Sus ganancias la convierten en la cifra más baja del fin de semana festivo desde el debut de Casper con $22.5m (£17.6m) en 1995.

Furiosa solo venció por poco a su competidor más cercano, The Garfield Movie, que recaudó $31.1m (£24.3m).

Las cifras del fin de semana de 2024 fueron considerablemente más bajas que en 2023, cuando La Sirenita de Disney recaudó $118m (£92.4m).

La quinta película de la serie Mad Max es una precuela, protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth.

Cuenta la historia de origen de la Imperator Furiosa, interpretada por Charlize Theron en Mad Max: Fury Road, ganadora de un Oscar en 2015.

Las películas de acción distópicas, creadas por George Miller, se desarrollan en el desolado outback australiano, explorando la descomposición de la sociedad después de un apocalipsis.

Getty Images

También cuenta con Tom Burke y Alyla Browne y se sitúa aproximadamente 20 años antes de Fury Road, mostrando a los fans la transformación de Furiosa desde su infancia hasta convertirse en una guerrera.

La película, que costó $168m (£131m) producir, se proyectaba que recaudaría alrededor de $40m (£31m) durante el fin de semana de cuatro días en EE. UU.

En la taquilla internacional, Furiosa recaudó $33.3m (£26m) en 75 territorios durante el fin de semana, alcanzando un total mundial de $58.9m (£46.1m).

La película anterior de la franquicia, Mad Max: Fury Road, protagonizada por Tom Hardy y Charlize Theron, ingresó $65m (£51m) en su estreno.

Estrenada fuera de competencia en Cannes, Furiosa recibió una ovación de pie de seis minutos, pero ha recibido críticas mixtas de los críticos con comentarios que van desde “primitivamente emocionante” hasta “todo espectáculo y sin visión”.

Universal Studios

The Fall Guy también tuvo un desempeño inferior en su fin de semana de estreno

Otras películas recientes que han quedado cortas en la taquilla incluyen la comedia de acción The Fall Guy, que tuvo un desempeño inferior en su fin de semana de estreno.

Protagonizada por Ryan Gosling y Emily Blunt, se esperaba que la película recaudara $40m, pero en cambio recaudó poco menos de $28m (£21.9m).

La película animada familiar IF de John Krasinski y Kingdom of the Planet of the Apes también tuvieron fines de semana de estreno más débiles de lo esperado.