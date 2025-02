Una rivalidad, una ‘bromance’ y un reencuentro fallido: Steph, KD y LeBron se reúnen para el fin de semana de estrellas

Ohm Youngmisuk14 de febrero de 2025, 07:00 AM

Ohm Youngmisuk ha cubierto a los Giants, Jets y la NFL desde el 2006. Antes de eso, cubrió a los Nets, Knicks y la NBA durante casi una década. Se unió a ESPNNewYork.com después de trabajar en el New York Daily News durante casi 12 años y es graduado de la Universidad Estatal de Michigan.

Síguelo en Twitter » Ohm’s chat archive »

EN LOS MOMENTOS después de que LeBron James superara los 37 puntos de Stephen Curry con un esfuerzo atemporal de 42 puntos y 17 rebotes para llevar a los Los Angeles Lakers a una victoria por 120-112 en su último enfrentamiento, la estrella de los Golden State Warriors tuvo que escuchar “I Love L.A.” en medio de la nueva estrella de la afamada franquicia.

Luka Doncic encontró a Curry, y los dos rieron mientras Curry ponía su brazo alrededor de Doncic. Luego, James y Curry se dieron la mano y se abrazaron fuertemente mientras compartían unas palabras cubriéndose la boca para que el mundo no pudiera escuchar.

Sus equipos, sin embargo, dieron mucho de qué hablar en la semana anterior al cierre del plazo de intercambio, primero con el intercambio blockbuster que tomó por sorpresa a todos y le dio a James un compañero generacional de All-NBA y luego con el trato que le dio a Curry su nuevo compañero All-Star, Jimmy Butler.

Los Lakers y los Warriors hicieron movimientos significativos la semana pasada para cargar en la carrera armamentística de la Conferencia Oeste. Ambas franquicias esperan poder darle a James y a Curry una nueva oportunidad de acercarse a los días en que se enfrentaron en cuatro Finales de la NBA seguidas de 2015 a 2018, dos de las cuales incluyeron a Kevin Durant al lado de Curry. Aunque podrían tener que enfrentarse en los playoffs de la conferencia, su relación es muy diferente a cuando eran rivales amargos.

Elección del Editor

2 Relacionados

Una relación que alguna vez fue “molestosa” y llena de “antipatía” y “odio”, en palabras propias, se transformó en lo que el entrenador de los Warriors y del Team USA, Steve Kerr, llamó un “total bromance” mientras estaban en París, donde ganaron una medalla de oro juntos con el Team USA.

Los Warriors intentaron emparejar a las superestrellas juntas. Hicieron un intento fallido de adquirir a James la temporada pasada, y, antes del plazo de intercambio de la semana pasada, buscaron intercambiar a Durant sin suerte. En cambio, pudieron encontrar a Curry otro compañero All-Star en Butler.

Rejuvenecido por la llegada de Butler, Curry no alberga esperanzas de que algún día forme equipo con James o Durant en Golden State para una última carrera, incluso si la NBA ha proporcionado más y más intercambios sorprendentes como el que envió a Doncic a Los Ángeles.

“No, quiero decir, la liga nos ha sorprendido seguro”, dijo Curry a ESPN. “Sí, se podría decir que cualquier cosa puede suceder. Una versión de ‘la comparación es el ladrón de la alegría’ es esa frase. No pienso en eso, sin embargo.

“Nadie habla de un universo alternativo porque puedes olvidarte de lo que está sucediendo ahora mismo”.

Lo que está sucediendo este fin de semana es un reencuentro histórico. Curry, un anfitrión del fin de semana de las estrellas con las festividades celebradas en San Francisco y Oakland, estará de nuevo en el mismo escenario con sus amigos olímpicos. Con James con 40 años y Curry y Durant con 36, los tres no saben cuántos más de estos tendrán.

“No va a haber muchas veces más”, dijo James a Dave McMenamin de ESPN. “Así que lo disfrutas y no lo das por sentado.

“Se está acabando pronto”.

Stephen Curry y Kevin Durant lideraron a los Golden State Warriors pasando a LeBron James y los Cleveland Cavaliers en las Finales de la NBA de 2017 y 2018. Durant fue nombrado MVP de las Finales en ambas series. Jamie Sabau/Getty Images

Cuando Curry era una estrella en ascenso en Davidson, escuchó que James había solicitado boletos para venir a verlo a él y a los Wildcats jugar contra Wisconsin en Ford Field en el Sweet 16 de 2008.

Curry no lo creía hasta que vio a James, quien estaba en la ciudad con los Cleveland Cavaliers, en su asiento justo detrás de la fila de prensa.

“Incluso en Davidson, la base de seguidores, todos llevábamos camisetas rojas de ‘Witness'”, recordó Curry del eslogan de Nike para James en aquel entonces.

Cuando los Cavaliers visitaron a los Charlotte Bobcats después de eso, Curry fue a ver a James. James regaló a Curry una camiseta firmada con el número 23 de los Cavaliers con el mensaje “El Mejor Jugador de Carolina del Norte”.

“Todavía la tengo en la casa de mi papá en Charlotte”, dijo Curry.

Más de 15 años después de que James viera a Curry en el torneo de la NCAA, los Warriors intentaron emparejar a Curry y James durante una ventana clandestina de 24 horas antes del plazo de intercambio de 2024. Con el aliento de Draymond Green, el propietario de Golden State, Joe Lacob, se puso en contacto con la propietaria de los Lakers, Jeanie Buss, para preguntar si James estaría dispuesto a ser cambiado a los Warriors. Buss y los Lakers no querían intercambiar a James, pero le dijeron a Lacob que hablara con el agente de James, Rich Paul.

Curry dijo que no se acercó a James para tantear las cosas antes de que Paul y los Lakers finalmente dijeran a los Warriors que James quería seguir en L.A.

“Como cualquier jugador de baloncesto con talento y alto coeficiente intelectual, ya sea LeBron, KD, yo, AD, a quien pongas en cualquier equipo, deberían poder hacerlo funcionar”, dijo Curry a ESPN sobre el escenario de intercambio blockbuster que finalmente fue torpedeado antes de despegar.

Jimmy Butler intercambiado a Golden State

La saga de Jimmy Butler ha llegado a su fin, con los Heat intercambiándolo a los Warriors como parte de un acuerdo masivo y multi-equipo.

• Fuentes: Butler intercambiado, firma extensión con Dubs

• Pelton: Calificaciones, ganadores, perdedores del trato de Butler

• Cómo la saga de Butler involucró a Durant

• Las mayores preguntas tras el trato de Butler

• Por qué esta disputa latente explotó

• Trascendencia de la carrera de montaña rusa de Butler

James y Curry jugaron sus últimas Finales de la NBA entre sí en 2018, con James y los Cavaliers perdiendo por tercera vez en cuatro Finales ante los Warriors de Curry. La idea de que los dos pudieran formar equipo juntos habría sido una locura cuando competían por el mismo trono de la NBA.

“Quiero decir, cuando estás en una pelea feroz y hay una persona que intenta impedirte alcanzar tus objetivos, vas a tener antipatía por esa persona”, dijo James a ESPN. “Él me desagradaba, yo le desagradaba a él porque ambos estábamos luchando por lo que queríamos, y eso es el trofeo Larry O’Brien”.

Debido a que hubo 22 juegos durante cuatro Finales de la NBA consecutivas, Curry dijo que se desarrolló un “resentimiento saludable y un miedo apropiado” por el chico cuya camiseta firmada colgaba en su habitación antigua.

“Todo lo que piensas es en ganar”, dijo Curry. “Así que, sí, era una tontería. Era competitivo. Había charlas basura. Todos los anteriores.

“[Pero] siempre hay respeto. No me gustaba el jugador. La persona es siempre genial. Simplemente odias cuando tiene una camiseta puesta con el No. 23”.

Un año después de que los Warriors fueran rechazados por James, volvieron sus ojos hacia la reunión de Curry con el hombre que lo ayudó a vencer a James dos veces. Más de una semana antes del plazo del 6 de febrero, los Warriors estaban en conversaciones con los Phoenix Suns sobre la posibilidad de un reencuentro Durant-Golden State, informaron múltiples fuentes a Ramona Shelburne y Brian Windhorst de ESPN.

A diferencia de cuando los Warriors consideraron adquirir a James, Curry habló con Durant para ver si su antiguo compañero de equipo estaba interesado en regresar. Pero fuentes dijeron a ESPN que Durant indicó a Curry que una secuela con los Warriors no “se sentía bien”, que “no era el momento” y que no estaba buscando salir de Phoenix.

“Ninguno de nosotros controló esa situación de [intercambio]. Solo quieres asegurarte de que alguien quiera estar en algún lugar. Aparte de eso, no estoy tratando de convencer a nadie de estar en algún lugar donde no quiera estar”.

Curry dijo que no tiene “ningún rencor, ninguna resentimiento” en absoluto.

“No culpo a Kevin en absoluto por no querer revivir las cosas aquí”, dijo Kerr, quien entrenó a Durant con Golden State y el Team USA, a ESPN. “Recibió mucha mierda por, como, ‘Oh, te estás subiendo al carro’ [cuando firmó con Golden State como agente libre en 2016]. Y luego fue MVP de las Finales dos años seguidos. Es como si aún lo criticaran.

“…getMockBuilder…Por qué querría enfrentarse a toda esa mierda de nuevo?.

play

1:17

Los números detrás del oro del baloncesto masculino del Team USA vs. Francia

Echa un vistazo a las estadísticas de la victoria del Team USA sobre Francia, liderada por Steph Curry, LeBron James y Kevin Durant.

El glamoroso lugar de celebridades L’Avenue estaba celebrando la fiesta más grande en París mientras la celebración de la medalla de oro del Team USA se extendía hasta las primeras horas del 11 de agosto.

Curry, vistiendo una sudadera azul con su celebración característica escrita en francés, “NUIT NUIT”, logró encontrar a James en la multitud.

Con sus medallas de oro, las dos superestrellas procedieron a compartir un momento personal, hablando entre sí como si nadie estuviera mirando. Un año antes, en esta misma época en el verano de 2023, James había enviado los primeros mensajes de texto a Curry y otras estrellas de la NBA reclutándolos para jugar en el Team USA.

Repasaron su viaje: armar el escuadrón correcto, mantenerse saludables en el entrenamiento y superar a un déficit de 17 puntos frente a Nikola Jokic y Serbia en las semifinales. Luego, fue la lluvia dorada de cuatro triples de Curry en los últimos 2:48 la que tuvo a él y a James haciendo la pose de “noche noche” a expensas de Francia en un inolvidable juego por la medalla de oro.

“[Hablamos de] todo lo que tuvo que salir bien para poder celebrar una medalla de oro”, dijo Curry a ESPN sobre esa conversación con James. “Él lo había experimentado muchas veces antes, pero fue una pequeña sensación de alivio, y también fue como esto es exactamente para lo que nos apuntamos.

“Y la experiencia, sobre cumplió, no sólo ganar el oro, sino conocernos mejor. Lo he visto celebrar campeonatos, él me ha visto celebrar campeonatos. Fue genial hacerlo juntos”.

Ver a esos dos desarrollar su relación desde feroces competidores hasta co-líderes de baloncesto de Estados Unidos les recordó a Grant Hill otra rivalidad histórica convertida en amistad.

“Me recordó un poco a Magic y Bird”, dijo Hill, director gerente del baloncesto masculino de Estados Unidos, a ESPN. “Y esos chicos dándose con todo y luego apreciando más tarde [como compañeros de equipo en el Dream Team] cómo se empujaron y sacaron la grandeza el uno al otro”.

James y Curry comenzaron a valorar sus encuentros, como su enfrentamiento en la fase eliminatoria de 2021 y la serie de segunda ronda de 2023, ambos ganados por los Lakers de James. James añadió un cuarto campeonato en la burbuja en 2020, y Curry hizo lo mismo dos años más tarde, entre esas derrotas de Golden State ante los Lakers.

“A medida que avanzamos en nuestra carrera, entonces aprecias lo que esa persona fue capaz de hacer por ti”, dijo James. “Porque esa persona te motivó durante todo ese proceso. Te sientas y piensas, ‘ok, cuántas veces más tenemos que enfrentarnos? ¿Para tener momentos?. Cuando miras hacia atrás, ok, sí, siempre fuimos el uno contra el otro. Todavía lo hacemos ahora.

“Pero aprecias los momentos aún más porque sabes que no te quedan muchos momentos”.

Este fin de semana, Curry, James y Durant buscarán crear un momento como este más y continuar desde donde lo dejaron en París.

“Siempre tuve un vínculo con LeBron y Steph”, dijo Durant a Tim MacMahon de ESPN. “Obviamente siendo [compañero de Curry]. Así que siempre ha habido respeto mutuo. Fue genial simplemente estar alrededor de ellos todos los días [con el Team USA]. Fue sencillo y fácil estar alrededor de ellos. Se sentía como si lleváramos jugando juntos durante mucho tiempo”.

Curry dijo repetidamente que las cosas no serán “nada incómodas” en absoluto cuando se una a Durant este fin de semana, incluso después de las fallidas conversaciones de intercambio. Curry entiende que podría no haber muchas más veces, si es que alguna, en las que él, James y Durant jugarán juntos en el mismo equipo después del domingo.

“El hecho de que este verano jugamos juntos y todo el trato añade una trama interesante [al Juego de Estrellas]”, dijo Curry a ESPN. “Será divertido. Todos somos conscientes de que no podremos jugar para siempre.

“Estas oportunidades son muy preciosas, desde los Juegos Olímpicos hasta el All-Star, añaden otros capítulos que nunca pensamos que eran posibles”.

Curry, Draymond Green y los Warriors tenían un récord de 25-24 cuando intercambiaron por Jimmy Butler. Tienen un récord de 3-1 desde que Butler debutó el sábado. Stacy Revere/Getty Images

MIENTRAS CURRY estará rodeado de All-Stars el domingo, ha pasado gran parte de esta temporada frustrante sin una segunda estrella que lo ayude. Los oponentes han podido sofocar a Curry sin otra amenaza de puntuación a la que acudir después de la partida de Klay Thompson a Dallas. Pero Curry ha encontrado recientemente que las defensas dobles son más fáciles de vencer gracias a Butler.

Con menos de 10 segundos para el final de la primera mitad el lunes en Milwaukee, Curry estaba agotando el reloj con Taurean Prince en él antes de que Kyle Kuzma se separara de su hombre para doblar a Curry, quien encontró a Butler rodando en la línea de tiros libres. El nuevo Warrior atrajo a múltiples defensores de los Bucks antes de pasar el balón a Green para una clavada.

En los dos juegos previos a la llegada de Butler, Curry anotó 32 y 37 puntos en derrotas ante los Jazz y Lakers, pero lanzó 31 y 35 tiros en cada juego también