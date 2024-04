Una revolución antes impensable está silenciosamente barriendo el panorama corporativo de Francia.

Recientemente, una revolución silenciosa ha estado en marcha en Francia Inc.: CEO nacidos en el extranjero están dirigiendo algunas de las empresas más estratégicas del país, algo impensable hace unas pocas décadas.

Con algunos logrando éxitos en sus roles, la tendencia puede mantenerse.

El porta-bandera Air France-KLM, el símbolo de la industria manufacturera del país Renault SA, la mayor empresa farmacéutica de la nación Sanofi y su problemático campeón tecnológico Atos SE que sirve a las críticas industrias nucleares y de defensa están dirigidas por ejecutivos que no son franceses. Aunque no es poco común en el Reino Unido o EE. UU., el fenómeno marca un cambio radical en el panorama corporativo en Francia, donde los empleos en empresas clave solían ser otorgados no solo a ejecutivos franceses, sino a aquellos que habían asistido a ciertas escuelas de élite, como la École Nationale d’Administration o Polytechique.

“El mundo se ha vuelto mucho más flexible y muy global, y las contrataciones de CEO reflejan esto”, dice Philippe Waechter, economista jefe de Ostrum Asset Management. “La generación anterior no tenía una cultura tan abierta”.

Las contrataciones también han coincidido con la internacionalización creciente de las empresas más grandes de Francia, muchas de las cuales obtienen más del 70% de sus ingresos fuera de Francia. Los CEOs extranjeros representan solo el 18% de las principales empresas francesas, por debajo del promedio mundial del 25%, según datos del reclutador ejecutivo Heidrick & Struggles, pero muestra cómo la experiencia ejecutiva está cada vez más superando una tendencia histórica hacia el elitismo. Estos movimientos también han tenido lugar durante el mandato del presidente Emmanuel Macron, un exbanquero de inversión que fue elegido por primera vez en 2017 y cuyo enfoque pro-negocios le ayudó a obtener votos de cuello blanco. Macron ha impulsado la reindustrialización de Francia, buscando atraer más empresas tecnológicas para rivalizar con los centros de Londres, Fráncfort y Berlín, y también atraer talento internacional diverso.

Uno de los pioneros de la tendencia es Ben Smith, nacido en Canadá, de 52 años, quien fue contratado para dirigir Air France-KLM en un momento crítico para la aerolínea a finales de 2018. La parte francesa de la aerolínea franco-holandesa estaba siendo destrozada por problemas laborales y paralizada por huelgas, hechos famosos por una fotografía en 2015 de ejecutivos de la compañía huyendo sobre una cerca con sus camisas rasgadas por los manifestantes. Con una actitud no confrontativa y centrándose en la herencia francesa de la aerolínea, Smith ha logrado transformar con éxito el antiguo “niño problema”, Air France, con el grupo reportando ganancias récord el año pasado.

Aún así, su nacionalidad fue un problema cuando estaba siendo considerado, dijo la presidenta de Air France-KLM, Anne-Marie Couderc, en una entrevista.

“Fue una de las preguntas que hizo el gobierno, el hecho de que no fuera francés”, dijo. “Pero después de conocerlo, de analizar su perfil, de escucharlo, el gobierno y todos nuestros accionistas respaldaron nuestra elección. Es cierto que fue importante para él mejorar su francés tan pronto llegó”.

Smith se apoyó en una cercana relación de trabajo con Couderc, exministra, para ayudarlo a navegar por las complejidades del gobierno francés, que posee una participación del 28%. Para las relaciones laborales, se apoyó en la directora general de Air France, Anne Rigail, quien es francesa y dijo que pasa “entre el 30% y el 50%” de su tiempo hablando con los sindicatos y otros empleados, a menudo junto con Smith, para asegurarse de que la estrategia sea entendida. El resultado: durante semanas de huelgas nacionales en 2023 para protestar contra las reformas de pensiones del gobierno, Air France no tuvo ninguna.

Una transformación similar se está produciendo en Renault, que es propiedad en un 15% del gobierno. El fabricante de automóviles, dirigido por el italiano de 56 años Luca de Meo desde julio de 2020, está volviendo a contratar en Francia y apostando a que puede construir al menos algunos vehículos eléctricos asequibles de forma rentable en casa. De Meo tomó las riendas de Renault cuando perdía millones de euros al día; ahora está de nuevo en números negros, pagando un dividendo y tiene un valor de mercado que supera al de su socio Nissan Motor Co. por primera vez en años.

El ejecutivo, que tiene más de 30 años de experiencia en el sector automotriz y fue crucial en la exitosa renovación del Fiat 500, está invirtiendo fuertemente para promover su impulso “hecho en Francia” — con el nuevo Renault 5 que incluso presenta banderas francesas en sus luces delanteras, con vidrio suministrado por otra potencia francesa, Cie. de Saint Gobain.

Renombró el equipo de Fórmula 1 de Renault como Alpine para revivir la marca de autos deportivos del grupo y eligió a dos pilotos de F1 franceses para él. Renault acaba de inaugurar una nueva tienda conceptual llamada ‘rnlt’ en el céntrico Boulevard Haussmann, a un paso de la concurrida zona turística de la Ópera Garnier de la capital francesa. El 23 de abril, la compañía celebrará un ‘What the Five Show’ frente a otro edificio emblemático de la capital francesa, el Centro Pompidou, para celebrar el nuevo Renault 5 completamente eléctrico y hecho en Francia. Al mismo tiempo, De Meo también está renovando una tienda de Renault en los Campos Elíseos, mientras que otras marcas se retiran de la famosa avenida parisina.

“No puedes ser más francés que esto”, dijo De Meo durante una entrevista el año pasado.

Ayudando a De Meo, quien nunca antes había dirigido una empresa cotizada antes de asumir el cargo principal en Renault, está el presidente Jean-Dominique Senard, un mentor y aliado en la difícil tarea de cambiar una empresa con pérdidas traumatizada por el drama que rodeó el encarcelamiento sorpresa en Japón del ex CEO Carlos Ghosn. Cuando Ghosn asumió el mando en Renault en 2005, no ser francés se veía como un impedimento para el ejecutivo libanés-brasileño.

“Cuando quería que Ghosn tuviera éxito, le aconsejé que obtuviera la ciudadanía francesa”, dijo el ex presidente y CEO de Renault Louis Schweitzer. “Renault es una empresa muy simbólica para Francia; pensé que lo haría un CEO más fuerte”.

Prácticas de gobierno más modernas, con una separación de los roles de presidente y CEO, probablemente facilitan la contratación de CEOs no franceses y los días en que el inglés era una barrera para un consejo de administración y para los ejecutivos franceses también han desaparecido, dijo Schweitzer.

De hecho, no ser francés incluso puede haber ayudado tanto a Smith en Air France-KLM como a De Meo en Renault. Ambos CEO encontraron relaciones tensas con los respectivos socios extranjeros de sus compañías a su llegada, y ser no franceses y neutrales pudo haber facilitado las conversaciones. De Meo ha logrado desenmarañar relaciones complejas con Nissan de Japón, mientras que Smith ayudó a calmar al personal de la aerolínea holandesa KLM, que forma parte del grupo franco-holandés, en el que ambos gobiernos tienen participación.

“Ben es sensible a diferentes culturas”, dijo Couderc. “Él tiene respeto no solo por las personas, sino también por las diferentes marcas del grupo y por las culturas del grupo”.

De Meo recibió la Legión de Honor de Francia el año pasado; se espera que Smith la reciba el 23 de abril.

CEOs extranjeros, o CEOs con doble ciudadanía, están al frente de otras importantes empresas francesas: el alemán de 57 años Peter Herweck dirige el gigante industrial Schneider Electric SE y Paul Hudson, de 56 años, es el CEO del fabricante de medicamentos francés Sanofi. En la estratégica industria bancaria, el ejecutivo franco-polaco Slawomir Krupa venció a un rival francés por el puesto titular en Societe Generale SA en 2022. La marca Peugeot de Stellantis NV está dirigida por la ejecutiva británica Linda Jackson.

Mientras tanto, la atribulada empresa francesa de TI Atos, que este mes recibió financiación temporal del gobierno francés para mantenerse a flote mientras lucha con casi 5 mil millones de euros de deuda, es ahora dirigida por el ciudadano estadounidense Paul Saleh. La firma suministra servicios de TI a los sectores nucleares y de defensa, y se encarga de la ciberseguridad de los Juegos Olímpicos.

Es cierto que hay sectores muy significativos y altamente globales en Francia en los que los ejecutivos franceses siguen teniendo un control absoluto sobre los altos cargos, especialmente cuando están controlados por familias, como la industria del lujo. El sector impulsa el índice CAC 40 del país con algunas de las mayores empresas del mundo por valor de mercado, y sus CEOs siguen siendo resueltamente franceses: el multimillonario Bernard Arnault es el presidente y CEO del propietario de Louis Vuitton, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, la mayor empresa de Europa por valor de mercado. Los jefes de Kering SA, propietario de Gucci, e Hermes International también son franceses.

Pero cada vez más, a medida que las empresas francesas buscan una parte más grande de los mercados globales en los que operan, antiguos tabúes nacionalistas están desapareciendo, dijo Couderc de Air France-KLM.

“Muchas empresas pueden ser francesas, y tener base en Francia, pero con negocios globales”, dijo. “Muchas empresas quieren desarrollarse fuera de sus fronteras, lo que significa que ser francés no es un requisito”