Una Persona Única entre Mil Millones

Un prodigio de matemáticas indio de 14 años conocido como el “Calculadora Humana” dice que la meditación yoga mantiene su cerebro ágil. Aryaan Shukla, de Maharashtra, India, recientemente rompió seis récords mundiales en matemáticas en un día, según Guinness World Records. En una moda relámpago, Shulka ahora tiene el récord del tiempo más rápido para sumar mentalmente 100 números de cuatro dígitos (30,9 segundos), el tiempo más rápido para sumar mentalmente 200 números de cuatro dígitos (1 min, 9,68 segundos), el tiempo más rápido para sumar mentalmente 50 números de cinco dígitos (18,71 segundos), el tiempo más rápido para dividir mentalmente un número de 20 dígitos por un conjunto de números de diez dígitos de 10 (5 min, 42 segundos), el tiempo más rápido para multiplicar mentalmente dos números de cinco dígitos de 10 (51,69 segundos) y el tiempo más rápido para multiplicar mentalmente dos números de ocho dígitos de 10 (2 min, 35,41 segundos). En un video que muestra la agudeza de Shukla, se ve al adolescente respondiendo problemas matemáticos complejos más rápido que un hombre que los introduce en una calculadora. Al establecer el primer récord, se puede ver al niño calculando mentalmente 100 números de cuatro dígitos que parpadean en una pantalla mientras mueve sus manos en rápida sucesión. Después de 30,9 segundos, introduce su respuesta, que coincide exactamente con el cálculo de la computadora. Nunca te pierdas una historia, suscríbete al boletín diario gratuito de PEOPLE para mantenerte al día sobre lo mejor que PEOPLE tiene para ofrecer, desde noticias de celebridades hasta historias humanas convincentes. Después de realizar la hazaña, Shukla compartió algunas de las razones de su éxito. “La meditación de Sahaja Yoga me ayuda a mantenerme tranquilo y enfocado”, dijo. Cuando no está practicando también sus habilidades matemáticas diariamente, Shukla disfruta viajar, leer, jugar videojuegos y cricket, dice. La madre del adolescente recuerda que su hijo siempre ha sido “muy bueno con los números”. “A los 6 años comenzó la práctica de cálculo mental, y era muy bueno, así que comenzamos a investigar sobre esto”, dijo a Guinness. La orgullosa madre agrega: “A los 8 años fuimos a una competencia internacional y ganó medallas y trofeos, que fueron grandes logros”. Shukla practica matemáticas “cinco o seis horas al día”, dice. Los miembros de su familia parecen pensar que su don no es genético. “Somos una familia normal”, dijo su padre a Guinness. “Aaryan es una persona única en mil millones, pero no creo que seamos una familia de calculadores mentales”. Leer el artículo original en People.