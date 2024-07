¿Una oportunidad de compra única en una década? Esta magnífica acción de dividendos está increíblemente barata en este momento.

"

Nike (NYSE: NKE) ha vivido mejores días. Las acciones del principal fabricante de calzado deportivo y ropa actualmente se sitúan casi un 60% por debajo de su pico hace unos años. Ha caído un 40% desde su máximo de 52 semanas. Esto ha llevado a Nike a cotizar a su valoración más baja en más de una década.

La caída del precio de las acciones también ha elevado el rendimiento por dividendo de Nike a más del 2%. Ese es su nivel más alto desde la crisis financiera y mucho más alto que el promedio del S&P 500 (alrededor del 1.3%). Es un nivel atractivo, dado el excepcional historial de la empresa de aumentar su dividendo. Aquí tienes un vistazo a si este podría ser uno de los mejores momentos para comprar Nike en años.

Trabajando para solucionar los problemas que creó

Nike está enfrentando problemas causados por ella misma. Se enfocó tan agresivamente en el crecimiento de sus ventas en línea que cortó lazos con varios minoristas. Esa estrategia dejó a la compañía expuesta a la competencia en el mundo del comercio minorista físico, donde los clientes podían probar productos de la competencia. Como resultado, sus ventas al por mayor se desplomaron, mientras que sus ventas directas también se frenaron.

La empresa ha trabajado desde entonces en reconstruir sus relaciones al por mayor para cambiar la situación de sus ventas en esos mercados. Sin embargo, sus ventas directas han seguido debilitándose. Eso fue evidente en su último informe de ganancias. En su cuarto trimestre fiscal (finalizado el 31 de mayo), los ingresos cayeron un 2% a $12.6 mil millones ya que una mejora del 5% en las ventas al por mayor no pudo compensar la caída del 8% en los ingresos de NIKE Direct.

"Estamos enfrentando de frente nuestros desafíos a corto plazo", afirmó el CEO John Donahoe en el comunicado de ganancias trimestrales. Señaló que la empresa está avanzando al seguir innovando, "moviéndose al ritmo del consumidor" y centrándose en todo el mercado.

Sin embargo, la compañía espera que sus desafíos continúen en el corto plazo. Tras apenas lograr un modesto aumento del 1% en sus ingresos el año fiscal pasado, Nike espera que sus ventas disminuyan a una tasa de un solo dígito en el año fiscal actual. Esto tomó por sorpresa a los analistas, quienes esperaban un aumento modesto en promedio. La empresa planea invertir fuertemente en innovación de productos, ventas y marketing para volver a la senda del crecimiento.

La excelente acción de dividendos está en oferta

A pesar de su disminución de ingresos, Nike sigue siendo altamente rentable. Las medidas de la compañía para mejorar sus márgenes dieron sus frutos el año pasado. Su utilidad neta aumentó un 12% a $5.7 mil millones, o $3.73 por acción.

Con el precio de las acciones cayendo, Nike ahora cotiza a un precio de ganga de alrededor de 19 veces las ganancias. Ese es su nivel más bajo desde 2012 y muy por debajo de su pico de 85 en los años más difíciles de la pandemia en 2021. Nike también es más barato que el mercado en general (el índice P/E del S&P 500 es de alrededor de 26).

Ese es un nivel atractivo para una empresa con un gran historial de crecimiento de dividendos. La compañía ha aumentado su pago durante 22 años seguidos, incluyendo un 9% el pasado noviembre.

A pesar de sus ventas lentas, Nike no debería tener problemas para seguir aumentando su pago. El flujo de efectivo operativo de la empresa creció un 27% el año pasado a $7.4 mil millones. Eso cubrió fácilmente su desembolso de dividendos de $2.2 mil millones. También proporcionó a la compañía efectivo para recomprar sus acciones baratas. Nike recompró $4.3 mil millones de sus acciones el año pasado como parte de una autorización de recompra de $18 mil millones a cuatro años. Incluso con todos esos retornos en efectivo, Nike terminó su año fiscal con $11.6 mil millones en efectivo e inversiones a corto plazo, un aumento de $0.9 mil millones respecto al período del año anterior.

El sólido flujo de efectivo y balance de efectivo de la compañía le darán la flexibilidad para seguir devolviendo dinero a los accionistas. Tiene alrededor de $9.1 mil millones restantes en su autorización actual de recompra, lo que es suficiente para retirar el 8.5% de sus acciones en circulación al precio actual.

Una oportunidad de compra convincente

Nike cotiza a su nivel de valoración más bajo y a su mayor rendimiento por dividendo en más de una década. Aunque la compañía enfrenta desafíos, tiene el poder de marca y la fortaleza financiera para revertir la situación. Por eso, parece que ahora es uno de los mejores momentos en bastante tiempo para comprar esta excelente acción de crecimiento de dividendos.

