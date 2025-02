Una nueva herramienta que utiliza tus datos bancarios para generar un puntaje de crédito.

Buenas noticias para los más de 60 millones de adultos en los Estados Unidos que no tienen puntajes de crédito: TransUnion acaba de lanzar un nuevo producto que puede generar un puntaje de crédito potencial para ti.

En lugar de solo evaluar tu historial con deudas, como la mayoría de los puntajes de crédito, el nuevo TruVision Alternative Bank Risk Score de TransUnion también tiene en cuenta tu historial bancario. En otras palabras, incluso si nunca has tenido una tarjeta de crédito o un préstamo, tu historial con cuentas de cheques y ahorros puede ayudarte a construir un puntaje de crédito.

Este contenido incrustado no está disponible en tu región.

“El TruVision Alternative Bank Risk Score proporciona una vista equilibrada al incorporar datos bancarios tanto positivos como negativos”, dijo Liz Pagel, vicepresidenta senior de préstamos al consumidor en TransUnion. “Esto puede ayudar a los consumidores con historial de crédito limitado o nulo a acceder al crédito, promoviendo en última instancia la inclusión financiera y la estabilidad”.

Hasta el momento, TransUnion no ha revelado los detalles más precisos de su nuevo modelo de puntuación, pero Pagel compartió que va desde 500 a 900, y se utilizará exclusivamente cuando los consumidores soliciten préstamos no garantizados (es decir, préstamos sin garantía).

Cuando solicitas un préstamo personal, muchos prestamistas examinan tus puntajes de crédito tradicionales para determinar si calificas. Pero ahora, también pueden optar por obtener tu TruVision Alternative Bank Risk Score de TransUnion.

¿Cuándo un prestamista obtendrá este puntaje? TransUnion acaba de presentar el TruVision Alternative Bank Risk Score, por lo que es posible que tu prestamista aún no tenga acceso a él. Pero a medida que se adopte más ampliamente, es probable que los prestamistas opten por obtener este puntaje si no tienes historial de crédito, o si no calificas para un préstamo según tus puntajes de crédito tradicionales.

En lugar de simplemente rechazar tu solicitud, el prestamista puede utilizar esta nueva calculadora de puntaje para evaluar tu historial de los últimos cinco años de cuentas de cheques y ahorros y determinar si calificas.

Según TransUnion, utilizan tanto datos positivos como negativos de tu historial bancario, pero la agencia de crédito se negó a especificar qué datos se incluyen en su nuevo puntaje.

Para tener una idea de lo que podría estar incluido, considera otros informes y puntajes que se basan en tu información bancaria, como los de ChexSystems y Early Warning Services (EWS). Estas empresas recopilan tu información bancaria negativa, incluyendo casos donde abusaste de una cuenta o cometiste fraude. Aquí hay algo de la información que consideran:

Solicitudes de cuentas: Número y frecuencia.

Cierres de cuentas: Cierres de cuentas involuntarios y las razones de los cierres.

Facturas impagas: Sobregiros y tarifas bancarias que no has pagado.

Historial de emisión de cheques: Cheques devueltos, cheques sin fondos y fraude con cheques.

Si quieres saber más sobre tu historial bancario, puedes obtener tu informe de ChexSystems y/o EWS (ambos se pueden obtener gratis una vez al año) y revisarlos.

Los detalles sobre cómo se calculan los TruVision Alternative Bank Risk Scores todavía son confusos, por lo que solo podemos hacer una suposición educada sobre cómo mejorarlos. Al igual que con las tarjetas de crédito y los préstamos, es probable que los hábitos saludables de gestión de cuentas sean clave.

Aquí hay algunos hábitos saludables a practicar en cuanto a la banca:

Limita tus solicitudes de nuevas cuentas bancarias.

Evita los sobregiros y las tarifas bancarias impagas.

Paga cualquier saldo negativo o tarifa bancaria lo más pronto posible.

Escribe cheques solo cuando tengas el dinero suficiente para respaldarlos.

Si no calificas para abrir tu propia cuenta bancaria, pídele a un ser querido con buen historial bancario que te incluya como propietario conjunto en su cuenta.

Nunca abras una cuenta bancaria conjunta con alguien que tenga historial de problemas bancarios.

Para obtener un puntaje de crédito de FICO, necesitas tener una tarjeta de crédito o préstamo abiertos durante al menos seis meses, o necesitas tener una o más cuentas que hayan sido reportadas a las agencias de crédito en los últimos seis meses.

Si quieres abrir tu primera tarjeta de crédito o préstamo pero no calificas, considera pedirle a un ser querido con buen crédito que te agregue como usuario autorizado en una de sus tarjetas de crédito. Si eso no es una opción, intenta solicitar una tarjeta de crédito asegurada.

Si te han rechazado la solicitud de una nueva cuenta de cheques, busca un banco o cooperativa de crédito que ofrezca cuentas de “segunda oportunidad”, que están destinadas a personas con problemas bancarios pasados. Si aún no calificas, considera usar una tarjeta prepaga emitida por el banco para algunas de tus necesidades bancarias.

TransUnion no ha publicado una lista de prestamistas que utilicen su TruVision Alternative Bank Risk Score. Para averiguar si tu prestamista lo utiliza, llámalos.