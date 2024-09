Una nueva era de dinero fácil comienza a amanecer a medida que la Reserva Federal se acerca al primer recorte de tasas desde 2020.

“

La Reserva Federal está llegando al final de una era, ya que el banco central busca recortar las tasas de interés por primera vez en cuatro años.

Si la Fed facilita la política monetaria en su próxima reunión el 18 de septiembre, como se espera, marcará oficialmente el fin de la campaña más agresiva de lucha contra la inflación desde la década de 1980. Su tasa de referencia actualmente se encuentra en 5,25% a 5,5%, el nivel más alto en 23 años.

Se espera que la nueva era de dinero fácil de la Fed dure hasta 2025 y 2026. Este cambio se reflejará en la economía de EE. UU. al hacer que sea más barato para los estadounidenses pedir prestado lo que necesitan para comprar casas y autos o realizar compras con tarjeta de crédito.

Las empresas también tendrán más facilidades para obtener préstamos para financiar sus operaciones.

“Estamos empezando este ciclo de recorte de tasas, parece que será en septiembre en un lugar donde los fondos federales no han estado en más de 20 años”, dijo el jefe de estrategia de renta fija de WisdomTree, Kevin Flanagan, a Yahoo Finance.

“Tienes toda una generación de inversores que nunca han experimentado recortes de tasas en estos niveles de tasas de interés.”

Para el presidente de la Fed, Jerome Powell, este punto de inflexión podría permitirle afirmar un logro que eludió a muchos de sus predecesores, incluido su ídolo en la lucha contra la inflación, Paul Volcker.

Powell ha expresado cuánto admira a Volcker, quien elevó las tasas de interés a un impresionante 22% en la década de 1980 en un esfuerzo por controlar la inflación. Sin embargo, Volcker no pudo evitar una recesión ya que sus altas tasas tuvieron un efecto negativo en millones de estadounidenses y empresas.

Jerome Powell tuvo su propio momento Volcker en 2022 cuando prometió “dolor” mientras la Fed llevaba a cabo su propia campaña de alza de tasas de interés a toda velocidad. Luego experimentó una crisis bancaria en la primavera de 2023 que puso a prueba al banco central mientras trabajaba para calmar el pánico entre los depositantes bancarios en todo Estados Unidos.

Pero el objetivo que ahora está al alcance de su mano es el tan raro “aterrizaje suave”, en el que la inflación vuelve al objetivo del 2% de la Fed sin obligar a la economía de EE. UU. a una dolorosa recesión.

Esther George, ex presidenta del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, dijo que la Fed no habrá terminado su trabajo hasta que asegure su objetivo de inflación del 2%.

“Es posible que estemos en el camino dorado, pero para mí, es demasiado pronto para decir que sabemos el camino en el que estamos”, dijo George. “La credibilidad de la Fed al lograr un 2% está empezando a ser más clara, pero aún no hemos llegado allí.”

Todavía existe el peligro de que un enfriamiento del mercado laboral empeore, lo que podría arrastrar a la economía de EE. UU. y obligar a la Fed a reducir las tasas más agresivamente.

Ese es el debate que probablemente definirá los próximos días mientras la Fed se prepara para su próxima reunión.

Powell dejó claro en su último discurso que el banco central está listo para comenzar su ciclo de recorte de tasas, diciendo en Jackson Hole, Wyoming, que “ha llegado el momento de ajustar la política”.

Pero no mencionó cuán grande podría ser el primer recorte ni si definitivamente ocurrirá en la reunión de septiembre.

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo a Yahoo Finance que septiembre o noviembre “definitivamente son una opción” y que una reducción inicial de 25 puntos básicos “podría ser la forma más apropiada de avanzar”.

El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, dijo a Yahoo Finance en otra entrevista que espera que el banco central comience con un recorte de 25 puntos básicos, pero estaría abierto a un recorte más grande si el mercado laboral empeora repentinamente.

Por ahora, los operadores están apostando por un pequeño recorte para comenzar. Las probabilidades de una reducción de 25 puntos básicos en septiembre son ahora de aproximadamente el 65%.

La larga lucha de varios años de la Fed contra la inflación comenzó con lo que muchos consideran un error y tuvo muchos altibajos en el camino.

El error fue creer que la inflación sería “transitoria”. Esa fue la creencia durante gran parte de 2021, mientras los responsables de la Fed observaban que los precios subían debido a las dislocaciones causadas por la pandemia y a las interrupciones en la cadena de suministro causadas por la crisis sanitaria del COVID-19.

Pero cuando los aumentos de precios se extendieron a una gama más amplia de bienes y servicios, quedó claro que la inflación estaba resultando ser más persistente de lo que se pensaba anteriormente, especialmente cuando los precios del petróleo se dispararon tras el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania.

En marzo de 2022, el cambio anual en la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor alcanzó el 8,5%, la marca más alta en 40 años. Incluso excluyendo alimentos y energía, el aumento fue del 6,5%, inaceptablemente alto en comparación con el objetivo del 2% de la Fed.

Ese mes, la Fed decidió en su reunión de política aumentar las tasas por primera vez desde 2018, comenzando con un pequeño recorte de un cuarto de punto porcentual.

“Al mirar alrededor de la mesa en la reunión de hoy, vi un comité que es consciente de la necesidad de devolver la economía a la estabilidad de precios y decidido a usar nuestras herramientas para hacer exactamente eso”, Powell dijo a los reporteros después de esa reunión.

Pero la inflación seguía aumentando. El aumento anual en el IPC se aceleró al 8,6% en mayo y al 9,1% en junio.

Luego, la Fed pasó a modo de recuperación, dando lugar a un aumento de 0,75% en las tasas, el más grande en más de un cuarto de siglo. Sería el primero de cuatro incrementos de 0,75% seguidos.

A medida que Powell se volvía más agresivo, provocó la caída de los mercados con un discurso en agosto de 2022 en el que advirtió que el “enfoque principal de la Fed en este momento es llevar la inflación de regreso a nuestro objetivo del 2%” y que esto causará “algo de dolor a los hogares y empresas”.

“El fracaso en restablecer la estabilidad de precios significaría un dolor mucho mayor”, agregó.

La Fed volvió a los incrementos de un cuarto de punto a principios de 2023, desafiando algunas predicciones de que una crisis bancaria regional que sacudía el mundo financiero en ese momento podría impedir que la Fed se ajuste más.

El último incremento se produjo en julio de 2023, fijando la tasa de fondos federales en un máximo de 22 años de 5,25% a 5,5%. Ha estado en ese nivel desde entonces.

Los inversionistas comenzaron 2024 pensando que la campaña de la Fed contra la inflación había terminado y esperando seis recortes a lo largo del año.

Esto llevó inmediatamente a tensiones entre la Fed y Wall Street. Los funcionarios de la Fed rechazaron repetidamente esas expectativas, diciendo que necesitaban ver más progreso en la inflación antes de estar listos para dejar de subir las tasas.

Su cautela parecía estar justificada cuando la inflación volvió a subir en el primer trimestre, lo que llevó a los responsables de la política a revisar sus propias predicciones de múltiples recortes a solo uno para todo 2024.

Pero a medida que la inflación volvió a bajar en el segundo trimestre y el desempleo comenzó a aumentar, algunos críticos de la Fed reaparecieron.

Argumentaban que el banco central había mantenido las tasas demasiado altas durante demasiado tiempo y corrió el riesgo de arruinar la posibilidad de un aterrizaje suave.

Alan Blinder, ex vicepresidente de la Reserva Federal y profesor de economía en la Universidad de Princeton, está entre aquellos que argumentaron que la Fed podría haber comenzado a recortar tasas en julio.

La Fed, dijo a Yahoo Finance, está “un poco rezagada”.

Blinder no cree que las posibilidades de una recesión hayan aumentado, señalando que los datos económicos no lucen muy diferentes ahora que en julio. Pero el mercado laboral no puede enfriarse “mucho más” sin una recesión, dijo.

“La tasa de desempleo ha estado aumentando suavemente, una décima de punto. No querrás mantener eso así durante un año. Si lo haces, subes 1,2 puntos porcentuales”, añadió en una entrevista.

Cuando se le preguntó si el mercado laboral puede enfriarse sin llevar a la economía a una recesión, Bostic de la Fed de Atlanta dijo: “Puede y tendremos que ver si lo hace”.

Pero una recesión, agregó, “no está en mis perspectivas”.

La ex presidente del Banco de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, dijo que el banco central ahora tiene una “buena oportunidad” de lograr un aterrizaje suave.

El presidente de la Fed de Filadelfia, Harker, estuvo de acuerdo.

“Por el momento las cosas lucen bastante bien”, dijo.

Haga clic aquí para obtener un análisis detallado de las últimas noticias del mercado de valores y los acontecimientos que afectan los precios de las acciones

Lea las últimas noticias financieras y de negocios de Yahoo Finance

“