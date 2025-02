Una mujer murió durante el vuelo. Tuvieron que sentarse junto a su cuerpo.

Un viaje de ensueño de una pareja australiana a Venecia se convirtió en una pesadilla cuando los asistentes de vuelo les pidieron que se quedaran sentados junto a un cuerpo sin vida durante las últimas cuatro horas de un vuelo de 14 horas desde Melbourne, Australia, a Doha, Qatar.

¿Qué pasó?

Cuando un pasajero se desmayó durante un vuelo, los asistentes de vuelo intentaron salvarla pero no tuvieron éxito, dijo Mitchell Ring, otro pasajero en el vuelo, en una entrevista con el programa de noticias australiano “A Current Affair” en el Canal 9. “Hicieron todo lo posible, pero desafortunadamente la señora no pudo ser salvada, lo cual fue bastante desgarrador de ver,” dijo.

La tripulación intentó mover el cuerpo a clase ejecutiva usando una silla de ruedas, pero era demasiado grande para ser movido por el pasillo, dijo el Sr. Ring en la entrevista. Los asistentes de vuelo luego vieron que había dos asientos libres en la fila de cuatro asientos donde él y su esposa estaban sentados. Le pidieron al Sr. Ring que se moviera un asiento, y colocaron el cuerpo en el asiento donde él había estado sentado.

Entre lágrimas, su esposa, Jennifer Colin, describió la experiencia como impactante. “No soy una gran viajera en el mejor de los casos,” dijo durante la entrevista, añadiendo que se mudó a una fila de asientos diferente.

Al aterrizar, el Sr. Ring dijo que le dijeron que se quedara sentado mientras los paramédicos quitaban las mantas del cuerpo. La pareja dijo en la entrevista que la aerolínea no les había ofrecido apoyo.

Qatar Airways dijo en un comunicado el miércoles que los funcionarios de la aerolínea habían hablado con los pasajeros sentados junto al cuerpo para abordar sus preocupaciones.

“La seguridad y comodidad de todos nuestros pasajeros es de suma importancia para nosotros,” dijo el comunicado. “Nuestros pensamientos están con los familiares del pasajero que lamentablemente falleció.”

Un portavoz no respondió a preguntas sobre si la aerolínea había ofrecido compensación.

¿Cuál es el protocolo cuando una persona muere en pleno vuelo?

Aunque angustioso, mover el cuerpo de alguien que ha fallecido a un asiento es protocolo normal, según las pautas establecidas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, un grupo comercial de aerolíneas. Aquí se detalla el procedimiento estándar para los asistentes de vuelo:

– Alertar al capitán. El capitán avisará a las autoridades del aeropuerto de destino para que los oficiales estén listos para recibir el vuelo al aterrizar, según la asociación.

– Mover al fallecido a un asiento con pocos pasajeros alrededor. Si el vuelo está completo, el cuerpo debe devolverse a su asiento original o a uno que no obstruya un pasillo o salida. “Tengan en cuenta la dificultad de la situación para los compañeros y espectadores”, dicen las pautas.

– Colocar el cuerpo en una bolsa para cadáveres. Cierre la cremallera hasta el cuello del cuerpo, y asegure el cuerpo en su lugar con un cinturón de seguridad. Si no hay bolsa para cadáveres disponible, cubra el cadáver con una manta.

– Cerrar los ojos.

– Desembarcar a los pasajeros primero. Los familiares deben quedarse con el cuerpo.

¿Por qué es un asiento la opción más segura?

When dealing with a dead body on a flight, “you cannot leave it on the floor,” said José Alvarado, a pilot with the Icelandic airline Play, explaining that it could hit a nearby passenger if there were turbulence.

In the event of a medical emergency, the pilots will stay the course or divert the flight depending on the situation. There are doctors available via satellite communication to advise on how best to treat and monitor a patient, he said.

If all efforts fail and a passenger dies, pilots will often continue to the planned destination, Mr. Alvarado said. In his decades as a pilot, a passenger has died midflight only once, in 1999, after having a stroke on a flight from Havana to Madrid, he recalled. He continued flying to Madrid, where paramedics took the body and assisted the man’s daughter, he said.

“You have very little options at 39,000 feet,” Mr. Alvarado said.

¿Con qué frecuencia mueren las personas en los aviones?

Las muertes en vuelo son raras. Según un estudio publicado en 2013 que revisó emergencias médicas en vuelos entre 2008 y 2010, hay una emergencia médica por cada 604 vuelos. De los más de 10,000 pacientes para los que había datos disponibles, poco más de un cuarto fueron trasladados a hospitales y solo el 0,3 por ciento falleció. Los problemas más comunes fueron posibles accidentes cerebrovasculares o síntomas respiratorios.