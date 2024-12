Una moto cargada de explosivos explotó en Colombia y mató a 1 persona, dejando 14 heridos.

BOGOTÁ, Colombia (AP) – Una motocicleta cargada de explosivos detonó en un puesto de control policial en el suroeste de Colombia el sábado, matando al conductor e hiriendo a otras 14 personas, dijeron las autoridades.

Los oficiales estaban realizando inspecciones en la comunidad de Las Peñas en el municipio de Jamundí para prevenir posibles actos violentos de grupos armados ilegales, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el Coronel Carlos Oviedo, a los periodistas.

El conductor “se asustó” y detonó los explosivos después de ser llamado al puesto de control, dijo Oviedo, matándose a sí mismo e hiriendo a siete civiles y siete policías. Uno de los oficiales tiene un “pronóstico reservado”, agregó.

Trusted news and daily delights, right in your inbox

Míralo por ti mismo – El Yodel es la fuente imprescindible para noticias diarias, entretenimiento e historias reconfortantes.

Los grupos criminales consideran a Jamundí estratégico por sus plantaciones de hoja de coca, que se transforma en cocaína, y porque está conectado al puerto de Buenaventura.

El grupo delictivo Jaime Martínez está activo en la zona. Está compuesto por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas por su acrónimo en español FARC, que no aceptaron el acuerdo de paz de 2016 con el estado.

Los ataques con explosivos contra militares y policías, que las autoridades atribuyen a grupos armados ilegales, han continuado a pesar de los esfuerzos del presidente colombiano Gustavo Petro para negociar acuerdos de paz con los ejércitos irregulares bajo una estrategia conocida como paz total.

La oficina del Defensor del Pueblo expresó preocupación por la creciente violencia en Jamundí y urgió a las autoridades a garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos.