Una leyenda de Coronation Street insinúa su regreso al programa en una publicación en línea.

Helen Flanagan, quien interpretó el papel de Rosie Webster en el programa de ITV por más de 20 años, se fue después de tomar baja por maternidad en 2018.

Ella se unió al programa en el año 2000 y permaneció en el papel de forma continua durante 12 años antes de tomar un descanso. Luego regresó en 2017.

Estrella de Corrie Helen Flanagan provoca rumores de regreso al programa en una publicación en redes sociales críptica



Hablando de su tiempo en Coronation Street, la actriz compartió una foto de ella de niña con el título: “Ah amo esta foto que encontré @coronationstreet ❤ con la icónica Barbara Knox. Yo tenía la edad de Matilda.”

En la imagen, se puede ver a Helen caminando por la calle con un abrigo rojo, falda morada y una diadema floreada.

Los fanáticos se entusiasmaron con la publicación, con una persona escribiendo: “Me encanta esto Helen. ¡Recuerdo que tenías esa edad! Besos xx”

Lectura recomendada:

En noviembre, la actriz le dijo a The Sun que le encantaría regresar a la telenovela de ITV.

En la entrevista, le dijo a la publicación: “Me encantaría volver a Coronation Street.

“Vivo ahora donde crecí y me he mudado tanto, ya sabes, con mi ex, el fútbol y todo, así que estoy de vuelta.

“Pero para poder hacer Coronation Street, tendrían que pedirme que regrese.

“También si volviera y tal, me gustaría estar en una buena historia y eso y todo.”