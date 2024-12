Una interfaz de usuario 7 permitirá a los usuarios de teléfonos Galaxy compatibles desplazarse o deslizarse por sus aplicaciones.

“

La beta de One UI 7 ha comenzado a implementarse en los modelos de Galaxy S24 en algunas regiones y el software está basado en Android 15. Como de costumbre, la última actualización de One UI trae algunos cambios emocionantes a esos teléfonos Galaxy que son elegibles para recibir la nueva interfaz. Originalmente creada para ayudar a aquellos con teléfonos de pantalla grande a navegar por sus dispositivos con una sola mano, One UI movió elementos interactivos en la pantalla más cerca de la parte inferior donde podrían pulsarse más fácilmente mientras se sostiene el dispositivo con una sola mano.

One UI 7 llegó tarde a la fiesta este año, pero llegó de todas formas. Una nueva función genial te permite acceder a tus aplicaciones desplazándote verticalmente hacia arriba y hacia abajo en la pantalla en lugar del deslizamiento tradicional de lado a lado con el que estás familiarizado. Eso hará que se sienta diferente al navegar por tu pantalla de inicio y buscar entre tus aplicaciones instaladas. Una cosa sobre esto parece segura; cuando necesites encontrar una aplicación lo más rápido posible, deberías poder buscarla más rápidamente desplazándote verticalmente que si estuvieras deslizando horizontalmente.

La razón por la cual el desplazamiento es más rápido que el deslizamiento tiene que ver con el impulso que se genera al principio. Cuando ese impulso disminuye y el desplazamiento pierde velocidad, la pantalla aún da la ilusión de moverse rápidamente. Además, el desplazamiento vertical tiene menos resistencia que el deslizamiento horizontal, lo que resulta en una experiencia más suave y rápida, especialmente en una pantalla alta y delgada. A la derecha de la barra de búsqueda en la parte inferior de la pantalla hay un icono de menú de tres puntos. Al tocar eso, se mostrará una opción en la que puedes tocar para organizar las aplicaciones en tu pantalla en orden alfabético.

Curiosamente, los informes de que Samsung ofrecería desplazamiento vertical para el cajón de aplicaciones con One UI 7 comenzaron a circular en el molino de rumores en abril. Fue entonces cuando un moderador reveló en una publicación del foro de la Comunidad de Samsung que One UI 7 presentaría el gran cambio en la forma en que los usuarios pueden explorar a través de los iconos de sus aplicaciones. Los usuarios de Pixel ya tienen un cajón de aplicaciones vertical en sus teléfonos.

Si por alguna razón prefieres seguir utilizando el deslizamiento horizontal tradicional para los títulos de las aplicaciones en tu teléfono Galaxy habilitado para One UI 7, tienes esa opción. Seguir utilizando el cajón de aplicaciones horizontal de la vieja escuela requiere que pulses el icono de menú de desbordamiento de tres puntos y presiones la opción de diseño personalizado. Mientras piensas en qué forma prefieres ver tus aplicaciones, puedes echar un vistazo a nuestra vista previa de One UI 7 Beta que lanzamos anteriormente el viernes.

Mira el video de arriba para ver el cajón de aplicaciones vertical de One UI 7 en acción con una referencia a Android Authority.

