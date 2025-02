Una increíble ganga que los inversores deben aprovechar antes de que se dispare el 26 de febrero.

A pesar de que la caída en la venta de acciones de inteligencia artificial (IA) debido a la innovación del modelo de IA generativa de DeepSeek fue de corta duración, algunas acciones todavía no han recuperado su máximo. Una de ellas es el rey de la IA, Nvidia (NASDAQ: NVDA), una empresa que proporciona la potencia informática necesaria para entrenar todos estos modelos de IA.

En el momento de escribir esto, Nvidia todavía está más de un 10% por debajo de su máximo de 2025, aunque llegó a caer más de un 20% en lo más profundo de la venta. Aún así, creo que este ligero descuento representa una oportunidad de compra fantástica, ya que la acción parece estar lista para despegar después del 26 de febrero.

El 26 de febrero, Nvidia informará sus ganancias del cuarto trimestre del año fiscal 2025 (que termina alrededor del 31 de enero). El informe de ganancias de Nvidia se ha convertido en todo un evento porque todos están ansiosos por saber si seguirán publicando números de crecimiento sorprendentes. Para el cuarto trimestre, la administración espera ingresos de $37.5 mil millones, lo que indicaría un crecimiento del 70% interanual. Los analistas de Wall Street están convencidos de que Nvidia no alcanzó su proyección de ingresos, ya que estiman un crecimiento del 73% en promedio.

Esto se debe a que Nvidia tiene un sólido historial de superar las expectativas. En el tercer trimestre, la administración esperaba $32.5 mil millones pero generó $35.1 mil millones. En el segundo trimestre, esperaban $28 mil millones pero generaron $30 mil millones. Teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se ha gastado en IA durante el último trimestre, diría que Nvidia probablemente supere esa marca de $37.5 mil millones que se han fijado.

El negocio de Nvidia ha sido tan fuerte gracias a sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) y software líderes en su clase. Las GPU tienen una ventaja distintiva sobre las CPU: pueden procesar múltiples cálculos en paralelo, lo que resulta en una potencia de cálculo mucho mayor. Este efecto puede ser amplificado combinando miles de GPU en un clúster.

Mientras que la construcción de hardware informático para IA fue significativa en 2023 y 2024, 2025 representará otro pico en el gasto en hardware de IA. Algunas de las mayores empresas han indicado que una gran parte de las inversiones en capital para 2025 se destinarán al hardware de IA, y estas cifras son increíblemente altas. Meta Platforms planea gastar entre $60 mil millones y $65 mil millones en inversiones en capital este año, y Alphabet planea gastar $75 mil millones. Para referencia, así es como se veían las inversiones en capital durante un período de 12 meses para ambas empresas.

Se gastará una gran cantidad de dinero en 2025, y Nvidia está preparada para beneficiarse de ese gasto. Sin embargo, la acción no parece haber descontado mucho de eso.

A pesar de un prometedor 2025 por delante, la acción de Nvidia realmente no parece tan cara en este momento.

Con 52 veces las ganancias del último año y 30 veces las ganancias futuras, está bastante barata, considerando que los analistas de Wall Street esperan un crecimiento del 52% en los ingresos para el año fiscal 2026. Ahora, comparemos las perspectivas de crecimiento y la valoración de Nvidia con algunas otras grandes empresas tecnológicas.

Desde una perspectiva de ganancias futuras, la acción de Nvidia es más barata que las acciones de Apple y Microsoft. Si Nvidia puede mantener algún nivel de crecimiento más allá de 2025, entonces parece ser una elección obvia a estos precios.

Estoy seguro de que Nvidia reportará fuertes resultados en el cuarto trimestre y probablemente superará las expectativas. Teniendo en cuenta la cantidad de dinero que sus mayores clientes planean gastar este año en comparación con el año pasado, 2025 también parece ser un año fenomenal para Nvidia. No me sorprendería si la acción sube a nuevos máximos históricos después del informe de ganancias, lo que significa que los inversores deben aprovechar el precio rebajado antes de que sea demasiado tarde.

