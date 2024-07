Una hora que sacudió a América.

Solo ahora

Por Graeme Baker, BBC News, Washington

Reuters

El sobresalto fue instintivo cuando sonó el primer disparo en los terrenos de exposición de Butler. La mano de Donald Trump se dirigió a su oído mientras más disparos resonaban. Los gritos surgieron de la multitud mientras se agachaba y los agentes del Servicio Secreto lo protegían con sus cuerpos.

Era justo las 18:12 del sábado, 13 de julio, y Thomas Matthew Crooks, habiendo sido previamente señalado por la policía como sospechoso, logró trepar al techo de un almacén, alinear su rifle de estilo AR-15 y disparar una ráfaga de balas hacia el ex presidente.

Lo que sucedió en unos pocos minutos en los terrenos de la Feria de Butler sacudiría la política estadounidense y dejaría a una nación preguntándose cómo un hombre pudo ingresar a los terrenos con un arma poderosa, trepar a un lugar de disparo sin ser desafiado y llegar a centímetros de la vida de Trump.

Utilizando relatos de testigos, reportes originales y declaraciones de las fuerzas del orden, la BBC ha reconstruido una imagen de los eventos de ese caótico día.

Getty Images

Una multitud de miles llegó para ver a Trump

El sol de la tarde de verano golpeaba desde un cielo azul despejado mientras este pequeño pueblo de Pensilvania se preparaba para su mayor espectáculo en años.

La gente acudía en masa al terreno de exposición transformado en un pedazo de Americana; todo adornado en rojo, blanco y azul, un mar de banderas, carteles de campaña cubriendo casi todas las superficies.

Greg Smith estaba entre ellos. Pasó el día en su casa en Butler con amigos y familia, comiendo barbacoa y bebiendo cerveza, antes de dirigirse al espectáculo.

“Estábamos pasando el rato, haciendo una fiesta. Luego todos dijimos ‘oye, Trump está aquí – vamos a acercarnos a la manifestación y mirarlo a través de la valla'”, le dijo a la BBC. “Fue simplemente un buen momento.”

Corey Comperatore, de 50 años, un bombero voluntario retirado y ferviente seguidor de Trump, también estaba allí con su esposa y una de sus dos hijas. Lograron un lugar privilegiado a la derecha del escenario, y esperaron a que comenzara el espectáculo.

La policía local se mezclaba con la multitud fuera de las cercas de seguridad del evento. Agentes del Servicio Secreto y policía estatal trabajaban juntos dentro del perímetro, mientras equipos contra francotiradores estaban posicionados en los techos de edificios cercanos, vigilando.

En alguna parte de esa multitud estaba Crooks, un joven de 20 años de la cercana Bethel Park. Pero no estaba con familia o amigos, y sus motivaciones no eran las mismas. En las horas previas, sus padres Matthew y Mary lo habían reportado como desaparecido a la policía, diciendo que estaban “preocupados” porque había desaparecido.

Fuentes de seguridad informaron a CBS, el socio de noticias de la BBC en los EE. UU., que Crooks llamó por primera vez la atención de la policía a las 17:10, 52 minutos antes de que Trump subiera al escenario, y fue “identificado como una persona de interés”. ¿Por qué no se divulgó eso?

Fue 20 minutos más tarde, a las 17:30, cuando se notó a Crooks mirando a un techo por un equipo SWAT local estacionado en edificios fuera del perímetro de seguridad.

Un oficial tomó una foto y comunicó por radio a otros que había visto a un hombre mirando a través de un telemetro, un dispositivo que los cazadores usan para medir la distancia a un objetivo.

No informaron haber visto un arma. Crooks siguió siendo libre para moverse.

Reuters

Una foto escolar de Crooks tomada en 2020

Pasaron otros 22 minutos antes de que Crooks fuera avistado nuevamente – a las 17:52 – esta vez en el techo de un almacén a unos 140 metros (400 pies) del escenario. Estaba fuera del perímetro de seguridad en línea directa con el podio donde Trump debía hablar.

El Sr. Smith estaba cerca de ese edificio, parado junto a un árbol, y también vio a Crooks. “Miré y vi a un hombre arrastrándose por el techo con un rifle”, le dijo a la BBC – la primera vez que parece que alguien vio un arma real.

“Estábamos diciéndole a la policía ‘oye, hay un tipo en el techo con un rifle’, y ellos estaban corriendo por el suelo como si no supieran qué estaba pasando. Fueron como dos minutos – este tipo estaba subiendo por el techo.”

Dijo que agentes del Servicio Secreto en el techo de un edificio adyacente estaban “mirando con binoculares” mientras él señalaba.

Trump sube al escenario a las 18:02 vistiendo un traje azul oscuro, camisa blanca de cuello abierto y gorra de béisbol roja de Make America Great Again. Está escoltado por tres agentes del Servicio Secreto vestidos de traje oscuro, camisa blanca y gafas oscuras.

Habían transcurrido diez minutos desde que avistaron a Crooks en el techo.

Dios Bendiga a los EE.UU. (Estoy Orgulloso de Ser un Americano) de Lee Greenwood retumba desde los altavoces del festival elevados en el aire.

Pasando por varias banderas con adornos dorados, Trump estrecha manos con partidarios entre aplausos y vítores. En menos de un minuto está en el podio, la multitud como su fondo entonando “¡USA! ¡USA!” y sosteniendo pancartas que dicen “Trump 2024” y “¡Estás Despedido!”.

“Esto es una gran multitud, una gran, gran y hermosa multitud”, le dice a la reunión en sus miles. “Hola Butler y hola a Pennsylvania, estoy emocionado de estar de vuelta”.

Alrededor de este momento, aproximadamente a 140 metros de distancia, Crooks es desafiado por la policía.

Según Tom Knights, el administrador del municipio de Butler, a cuatro oficiales de tráfico de la ciudad se les comunica por radio sobre una persona sospechosa en el techo. “Por instinto” abandonan sus puestos para enfrentar el peligro.

Uno de los oficiales es impulsado por un colega y asoma la cabeza por el borde del techo. Se encuentra en la mira de un rifle de estilo AR-15 sostenido por un hombre de pelo largo con gafas. El oficial está en una posición imposible y cae ocho pies al suelo, según el Sr. Knights.

Los oficiales informan otra alerta, pero Crooks sigue sin impedimentos.

Más tarde, el Sr. Smith recordó haber seguido señalando al techo y gritando a la policía. “Estaba parado aquí así”, le dijo a la BBC, “diciéndoles ‘oye, hay un tipo aquí arriba’, y luego estaba pensando en mi mente como, ‘¿por qué Trump sigue hablando? ¿Por qué sigo escuchándolo en el escenario?'”

Pero Trump está en pleno discurso, abordando temas familiares sobre el país siendo “robado”, la elección “amañada” de 2020, Joe Biden “corrupto” y Kamala Harris “riendo”.

Siete minutos después, a las 18:09, cambia el tema a la inmigración. “Tenemos millones y millones de personas en nuestro país que no deberían estar aquí. Personas peligrosas. Criminales. Traficantes de drogas”, dice.

Alrededor de las 18:11, se aparta del guion automático y se dirige a un gráfico a su derecha que muestra los niveles de inmigración, y critica las políticas fronterizas de Mr. Biden.

“Y si realmente quieren ver algo que dijera… echen un vistazo a lo que pasó…”

No termina su pensamiento. Es la hora 18:12, y Crooks dispara su primer tiro.

Donald Trump se agacha cuando se escuchan fuertes explosiones durante el mitin

Se escucha un estallido y Trump hace una mueca. Más estallidos y Trump se agarra la oreja derecha y comienza a agacharse debajo del podio.

Se escucha un grito de “ABAJO ABAJO ABAJO AL SUELO” mientras los gritos confundidos se elevan desde la multitud. En cuestión de segundos, el ex presidente es rodeado por cuatro agentes del Servicio Secreto mientras más disparos retumban alrededor de los terrenos.

Miembros impactados de la multitud se agachan en sus asientos – no hay a donde ir. No saben nada de la condición del ex presidente, ahora bajo una maraña de seguridad.

A la izquierda del escenario, una torre de altavoces parece haber sido alcanzada por una bala, escapando gas de los sistemas hidráulicos mientras los altavoces comienzan a caer al suelo. Los gritos confundidos se vuelven cada vez más fuertes.

Un video publicado en el sitio web de TMZ muestra a Crooks en el techo alrededor de este momento, el aire lleno de sonidos de disparos y los gritos de las personas abajo. “¿Qué está haciendo?”, grita una mujer, mientras un hombre advierte “se está girando hacia acá, chicos”.

Pero Crooks solo tiene segundos de vida. Contratiradores del Servicio Secreto lo adquieren como objetivo dentro de 11 segundos de su primer disparo. Quince segundos después, él está muerto, informaron fuentes de seguridad a CBS.

Getty Images

Trump, con sangre brotando de una herida en el oído, es apresuradamente sacado del escenario

“Escuché unos cuatro o cinco disparos y todos estaban corriendo”, dijo el Sr. Smith después. “Me quedé junto al árbol y lo vi recibir un disparo en la cabeza por el Servicio Secreto. Lo sacaron, pero… falla en la seguridad, al 100%.”

De regreso en el escenario, Trump está enterrado bajo aún más agentes. “Espéren, espéren, ¿están listos? Sobre ti,” dice uno de los guardias mientras sus palabras son captadas por el micrófono del podio. “¡Muévanse! ¡Muévanse!”

Luego, los oficiales vestidos con equipo de combate toman posiciones a su alrededor, con sus rifles de asalto listos.

“El tirador ha caído, estamos despejados,” grita un agente y Trump es izado de nuevo a la vista. Sangre cubre su oreja y hay salpicaduras en su rostro y el cuello de la camisa, pero les dice a los agentes, “déjenme agarrar mi altavoz, déjenme agarrar mis zapatos… esperen, esperen, esperen.”

Luego golpea repetidamente su puño en el aire y murmura las palabras “lucha, lucha, lucha”, antes de ser llevado por agentes que siguen usando sus cuerpos como cobertura.

Gritos de “¡EE.UU.! ¡EE.UU.!” se elevan mientras Trump es conducido fuera del escenario, aproximadamente un minuto y 10 segundos después del primer disparo.

Getty Images

Los miembros de la multitud miran atónitos mientras Trump es apresuradamente alejado

Mientras el ex presidente sobrevivió sin lesiones graves, otros no tuvieron la misma suerte. Algunas de las balas de Crooks fallaron a Trump pero alcanzaron a la multitud. El Sr. Comperatore, el bombero voluntario, recibió un disparo en la cabeza mientras protegía a su familia.

Un doctor sentado detrás del escenario, James Sweetland, intentó ayudar. “Alguien allí estaba gritando, ‘Le han disparado, le han disparado'”, dijo el Dr. Sweetland a la BBC. “El tipo se había girado [y estaba] atrapado entre los bancos. Había mucha sangre.”

No pudo hacer nada para ayudar. El Sr. Comperatore estaba muerto.

Otras dos personas, David Dutch, de 57 años y James Copenhaver, de 74, resultaron gravemente heridos, pero sobrevivieron.

Unas horas después, de vuelta en casa, el Sr. Smith recordó haber visto el “aterrador”