Una “guerra cultural” del trabajo desde casa ha estallado en toda Europa, con el Reino Unido liderando la carga como el país más amigable con el trabajo desde casa, mientras que Francia se queda rezagada.

“

En algún momento entre marzo de 2020 y finales de 2021, los ‘trabajadores de oficina’ dejaron de existir como tal.

Las oficinas, por supuesto, seguían existiendo, al igual que el tipo de trabajo que la gente solía realizar en las oficinas antes de la pandemia. Pero la conexión inherente entre ambas fue irrevocablemente cortada, ya que trabajar desde casa se convirtió primero en una necesidad y luego para siempre en una posibilidad.

Ahora, el trabajo desde casa se ha convertido en un punto de controversia en todo el mundo, ya que los trabajadores chocan con la gerencia sobre dónde trabajan las personas y quién tiene la potestad de elegir. Como dice el profesor Mark Mortensen de la escuela de negocios INSEAD a Fortune, “Hay una guerra cultural ocurriendo en este momento”.

Como la mayoría de las guerras, la lucha por el trabajo remoto y híbrido tiene múltiples frentes. Entonces, ¿en qué parte de Europa está ganando el trabajo desde casa?

¿Qué dicen los datos?

El Reino Unido lidera Europa en la tabla de trabajo remoto, según la Encuesta Global de Modalidades Laborales (G-SWA), un estudio anual autoritario realizado por destacados economistas sobre los comportamientos y preferencias de más de 40,000 trabajadores en 34 países.

De hecho, el empleado británico promedio con educación universitaria pasa el doble de tiempo trabajando de forma remota que sus contrapartes en Francia, y tres veces más que sus contrapartes en Grecia. Países que han apuntado activamente a trabajadores remotos extranjeros, como Portugal e Italia, tienen niveles intermedios.

Días trabajados por semana, seleccionados países europeos:

Reino Unido: 1.8 (igual que en EE. UU.)

Alemania: 1.5

Países Bajos/Italia/España/Suecia: 1.2 (igual que el promedio europeo)

Portugal: 1.0

Francia: 0.9

Dinamarca: 0.8

Grecia: 0.6

Fuente: G-SWA 2023

Los datos más recientes de G-SWA son de la primavera de 2023, pero el patrón parece mantenerse.

Según datos de LinkedIn preparados para Fortune, el 41% de las ofertas de empleo en el Reino Unido en su plataforma eran para roles híbridos en abril de 2024, en comparación con el 32% para la región de Europa, Medio Oriente y África en general.

El Reino Unido también tenía la mayor proporción de roles solo remotos en Europa, con un 9% – tres veces más alto que en Francia y Países Bajos, que era el líder pre-pandémico en trabajo remoto.

Quizás el indicador más convincente son las cifras de uso del transporte. Un análisis del Departamento de Transporte del Reino Unido encontró que entre mayo y junio de 2024, el uso del transporte público en el metro de Londres solo alcanzó entre el 75% y el 87% de los niveles de 2019, con los lunes y viernes consistentemente por debajo de los promedios pre-pandémicos.

Comparte el transporte subterráneo de Londres

Travelpix Ltd – Getty Images

Para comparar, según la Encuesta Global de Ciudades 2024, el Tren de París había regresado al 91% de los usuarios pre-pandémicos para el segundo trimestre de 2023.

¿Por qué?

Varios factores afectan las tasas de trabajo remoto e híbrido, incluida la conectividad wifi, las experiencias de confinamiento divergentes y la mezcla de sectores en diferentes países. En resumen, la manufactura y el comercio minorista no se prestan al trabajo desde casa, mientras que la programación y la publicación sí.

La economía del Reino Unido está más inclinada hacia los servicios que la mayoría de sus vecinos europeos, especialmente hacia el sector financiero y tecnológico, por lo que estructuralmente se esperaría ver más trabajo híbrido y remoto allí.

Pero hay otro factor, quizás más importante, según Mortensen: una cultura nacional de individualismo.

“Cuanto más individualista es un país, más le gusta y defiende el trabajo remoto y híbrido”, dice, señalando los altos niveles de individualismo en países como el Reino Unido y los Países Bajos, y niveles mucho más bajos en países asiáticos como Japón, China y Corea del Sur, donde los niveles de trabajo desde casa también son mucho más bajos.

“Esa es otra razón por la que Estados Unidos tiende a ser muy partidario”, agrega Mortensen.

De hecho, un análisis de los economistas internacionales detrás de la G-SWA sugiere que dos tercios de la variabilidad entre países se pueden explicar por su nivel de colectivismo versus individualismo.

Ciertamente, parece reflejarse en lo que dicen las personas en diferentes países sobre cuán dispuestas están a cumplir con órdenes de regresar a la oficina. El Monitor Laboral 2024 de Randstad, que encuestó a 35,000 trabajadores a nivel global, encontró que los británicos estaban significativamente más apegados al trabajo en casa que sus pares en el continente.

En los Países Bajos, las solicitudes de empleo remoto representan un porcentaje del total de aplicaciones cinco veces mayor que el porcentaje de listados de trabajo que son remotos.

Narisara Nami – Getty Images

Al ser preguntados si renunciarían si su empleador intentara obligarlos a trabajar desde la oficina más tiempo, el 55% de los encuestados en el Reino Unido dijeron que sí, en comparación con solo el 23-26% de los encuestados franceses, alemanes, italianos y neerlandeses, el 29% de los españoles y el 30% de los suecos.

¿Importa esto?

La demanda de arreglos de trabajo flexibles sigue siendo generalizada, con empleados en países que tienen bajos niveles de trabajo desde casa, como Grecia y Turquía, expresando un deseo de trabajar en casa comparable a sus pares en el Reino Unido.

En los Países Bajos, por otro lado, las solicitudes de empleo remoto representan un porcentaje del total de aplicaciones cinco veces mayor que el porcentaje de listados de trabajo que son remotos.

No hay indicios de que esta preferencia vaya a cambiar, al menos por el momento. “Nuestros datos muestran que los profesionales no están dispuestos a renunciar a la flexibilidad y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal que conllevan los roles remotos e híbridos, con una alta competencia por estos puestos de trabajo”, dice la experta en carreras de LinkedIn, Charlotte Davies.

Si la preferencia de los empleados por un trabajo flexible persiste, es posible que veamos más concesiones por parte de las empresas que compiten por talento de primera, especialmente donde el trabajo desde casa no está tan arraigado actualmente.

Esto es particularmente cierto si la legislación o las políticas sindicales aseguran el derecho a trabajar desde casa.

Microsoft y Meta están descubriendo acerca de la “degradación de las relaciones sociales” al no trabajar juntos cara a cara.

Imagen de Getty

Sin embargo, Mortensen no está convencido. “Me vuelve loco cuando la gente utiliza datos de [la época de la pandemia] y dice, bueno, funcionó durante COVID, que fue un gran temor existencial y la gente no tenía otra opción… que la empresa no se desmorone en dos años no significa que trabajar remotamente sea la mejor forma de organizarse”.

Señala lo que empresas como Microsoft y Meta están descubriendo acerca de la “degradación de las relaciones sociales” al no trabajar juntos cara a cara, la falta de “enculturación” de nuevos empleados y la disminución de la creatividad y la colaboración que ha acompañado a niveles más altos de trabajo desde casa.

“Sabemos que las cosas que son beneficiosas para las organizaciones a menudo también lo son para los individuos. Las personas se sienten comprometidas y motivadas al hacer algo nuevo e innovador, así que tal vez [estar en la oficina] no es solo bueno para la empresa, también es bueno para mí”, dice Mortensen.

En otras palabras, si pasar demasiado tiempo en casa afecta el rendimiento, y también la progresión profesional y la seguridad laboral, dejará de parecer tan atractivo para los empleados.

En última instancia, todavía estamos lidiando con arreglos relativamente nuevos que tienen impactos a largo plazo desconocidos. La situación sigue evolucionando, al igual que nuestra comprensión de cómo manejarla como empleadores y cómo nos sentimos al respecto como empleados, y esto se aplica donde sea que vivamos.

“