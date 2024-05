Una gran empresa de nicotina revisó los vapers descartados por los neoyorquinos y descubrió que el 99% fueron importados ilegalmente de China.

“

Casi todos los vapeadores que los neoyorquinos están usando, y luego tirando, son vapes saborizados ilegalmente importados de China, según un estudio encargado por Altria, la segunda empresa tabacalera más grande de los Estados Unidos.

WSPM, la empresa de inteligencia de mercado contratada por Altria para completar el estudio, analizó envases de vape vacíos desechados en 100 ubicaciones diferentes en los distritos de la ciudad de Nueva York.

Entre el 1 de febrero y el 21 de marzo de este año, los recolectores encontraron 2,000 paquetes de vape desechados. De estos vapes, el 99% fue importado de China y el 99% eran desechables saborizados, lo que Nueva York prohibió en 2020 por su atractivo para niños y jóvenes adultos.

El estudio pone de manifiesto en qué medida las empresas chinas de vape han eludido las regulaciones y dominado el mercado de vapeo de $7 mil millones de dólares de la nación, dijo David Sutton, portavoz de Altria.

Las marcas de vapeadores “citadas como las más populares entre los niños” han inundado Nueva York, escribió Sutton en un comunicado. “Apoyamos firmemente mayores esfuerzos de cumplimiento en Nueva York para sacar estos productos ilegales del mercado.”

Si bien un portavoz de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que “se toman este tema en serio”, también señaló datos del Departamento de Salud del estado que mostraban una disminución del vapeo entre los alumnos de secundaria de Nueva York de 2018 a 2022.

Además, el fin de semana pasado, la Oficina del Sheriff de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Policía de Nueva York “interceptaron a un importante distribuidor” con millones de dólares en productos de vape ilegales, dijo un portavoz del alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams.

“Nos enfrentamos a una epidemia de uso de cigarrillos electrónicos y vapeo entre los jóvenes, y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras los fabricantes y mayoristas suministran a nuestra ciudad con productos ilegales y dañinos que apuntan a nuestros neoyorquinos más vulnerables, los niños”, escribió el portavoz en un correo electrónico a Fortune.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha autorizado la comercialización de solo 23 productos y dispositivos de cigarrillos electrónicos con sabor a tabaco; los vapeadores NJOY de Altria han logrado formar parte de este grupo codiciado. Sin embargo, estos productos autorizados por la FDA son muy impopulares, representando solo el 2.4% de las ventas de vapeadores en 2023.

Altria parece estar sintiendo el impacto. El año pasado, la corporación demandó a 34 fabricantes de vapeadores extranjeros y nacionales para recuperar daños por “competencia desleal”, pidiendo a la FDA que haga cumplir sus propias reglas.

Un portavoz de la FDA no respondería preguntas específicas sobre su cumplimiento. Sin embargo, dijo que la agencia está tomando medidas contra aquellos “en toda la cadena de suministro”, incluidos fabricantes, importadores, distribuidores y minoristas.

La FDA ha emitido alertas de importación sobre varias empresas chinas de tabaco, como IMiracle Shenzhen Technology, que fabrica las populares marcas de vape ElfBar, EBCreate y Lost Mary. Una alerta de importación permite al personal de campo de la FDA detener ciertos productos sin examinarlos físicamente.

En diciembre pasado, la FDA anunció la primera incautación de productos de IMiracle, obteniendo y destruyendo productos de vapeo saborizados por un valor de $18 millones de dólares. Sin embargo, la compañía ha evitado repetidamente la aduana cambiando el nombre de su Elf Bar, importando productos por valor de cientos de millones de dólares.

Un tipo diferente de barra de vapeo ilegal china, una Air Bar, dominó el estudio de la Ciudad de Nueva York. El 50% de los vapeadores encontrados en los contenedores de basura de la Gran Manzana eran productos de Air Bar, incluidos sabores como “limonada rosa” y “hielo de frambuesa azul”.

El director de cumplimiento de Air Bar, Quentin Brunel, confirmó que la empresa tenía su sede en China, pero no quiso hacer comentarios sobre el estudio.

