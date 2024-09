Una foto icónica de Churchill robada en Canadá y encontrada en Italia está lista para regresar.

ROMA (AP) — Dignatarios canadienses e italianos marcaron el exitoso recuperación de un retrato de Winston Churchill conocido como “El León Rugiente”, robado en Canadá y recuperado en Italia después de una búsqueda de dos años por la policía.

En una ceremonia en la Embajada de Canadá en Roma, la policía carabinieri italiana entregó el retrato al embajador de Canadá en Italia, Elissa Goldberg, quien elogió la cooperación entre los investigadores italianos y canadienses que condujeron a la recuperación.

El retrato de 1941 del líder británico tomado por el fotógrafo de Ottawa, Yousuf Karsh, está ahora listo para el último paso de su viaje de regreso a Fairmont Château Laurier, el hotel en Ottawa donde fue robado y volverá a ser exhibido como un retrato histórico notable.

La policía canadiense dijo que el retrato fue robado del hotel en algún momento entre la Navidad de 2021 y el 6 de enero de 2022, y reemplazado por una falsificación. El intercambio solo se descubrió meses después, en agosto, cuando un trabajador del hotel notó que el marco no estaba colgado correctamente y se veía diferente a los demás.

Nicola Cassinelli, un abogado en Génova, Italia, compró el retrato en mayo de 2022 en una subasta en línea de Sotheby’s por 5,292 libras esterlinas. Dice que recibió una llamada telefónica de la casa de subastas en octubre aconsejándole que no vendiera ni transfiriera el retrato debido a una investigación sobre el robo en Ottawa.

Cassinelli, quien asistió a la ceremonia del jueves, dijo que pensaba que estaba comprando una impresión regular y rápidamente aceptó enviar la fotografía icónica de Churchill a su hogar cuando conoció su verdadera historia.

“Inmediatamente decidí devolverlo al Château Laurier, porque creo que si Karsh lo donó al hotel, significa que realmente quería que se quedara allí, por el significado particular que este hotel tenía para él, y también para su esposa”, dijo Cassinelli a The Associated Press.

La famosa imagen fue tomada por Karsh durante la visita de Churchill al Parlamento de Canadá en diciembre de 1941. Ayudó a lanzar la carrera de Karsh, quien fotografió a algunos de los iconos más famosos del siglo XX, incluidos Nelson Mandela, Albert Einstein y la Reina Isabel.

Karsh y su esposa Estrellita regalaron una impresión original firmada al Fairmont Chateau Laurier en 1998. La pareja había vivido y operado un estudio dentro del hotel durante casi dos décadas.

Geneviève Dumas, directora general de Fairmont Château Laurier, dijo el jueves que se sentía inmensamente agradecida.

“Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todos los involucrados en la resolución de este caso y asegurar el regreso seguro de esta pieza de historia tan valiosa.”

La policía arrestó a un hombre de 43 años de Powassan, Ontario, en abril y lo acusó de robar y traficar con el retrato. El hombre, cuyo nombre está protegido por una prohibición de publicación, enfrenta cargos que incluyen falsificación, robo de más de 5,000 dólares y tráfico de propiedad obtenida por delitos que exceden los 5,000 dólares.