Una crisis de identidad entre MacBook e iPad, y la ausencia del Vision Pro: por qué la WWDC 2024 es crucial para Apple

Cuando empezaron a surgir rumores de que el evento WWDC 2024 de este año (que comienza en breve, diríjase a nuestro blog en vivo de WWDC 2024 para cobertura minuto a minuto) no presentaría ningún hardware nuevo de Apple, me decepcioné y me preparé para un evento de presentación bastante mediocre, sentándome durante aproximadamente una hora escuchando a alguien hablar sobre lo emocionantes que son muchas nuevas funciones de inteligencia artificial (básicamente la misma presentación a la que han sido sometidas interminablemente varias marcas tecnológicas en los últimos 12 meses).