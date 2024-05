Una condena no pone fin a la amenaza que representa Donald Trump.

Desbloquee la newsletter de cuenta regresiva de las elecciones de EE. UU. de forma gratuita

Doce jurados en una modesta sala de audiencias en el centro de Nueva York han enviado un mensaje histórico: nadie en América, ni siquiera un ex presidente, está por encima de la ley. Al encontrar a Donald Trump culpable de 34 cargos de delitos graves de falsificación de registros comerciales, han demostrado que una parte del sistema legal de EE. UU. puede funcionar como debería, a pesar de todas las tensiones que se le están imponiendo.

Los estadounidenses deberían prestar atención. Algunos votantes vacilantes pueden verse influenciados en contra del candidato republicano presunto. Sin embargo, dado que la constitución no impide que un delincuente convicto se postule para presidente, el veredicto no elimina la grave amenaza que Trump representa para la república estadounidense. Y otras partes del sistema legal parecen lamentablemente menos dispuestas a responsabilizar al ex presidente.

El tribunal de Nueva York mostró un proceso judicial imparcial que funcionó correctamente. El juez actuó de manera imparcial. Los jurados actuaron con cuidado y, aunque el caso aplicó una teoría legal inusual, emitieron un veredicto unánime después de solo unas horas de deliberación.

Más lamentable aún es que este caso, el menos políticamente relevante de los cuatro contra el ex presidente, pueda ser el único en llegar a un veredicto antes de las elecciones de noviembre. Los otros tres se refieren a aspectos de la conducta de Trump que exponen aún más claramente su incapacidad para regresar a la Casa Blanca, sobre todo la acusación de que intentó revertir las elecciones de 2020. Sin embargo, la Corte Suprema está retrasando el juicio de esta acusación al demorar una decisión sobre la absurda afirmación de Trump de que debería estar exento de enjuiciamiento por actos cometidos en el cargo.

No puede haber una audiencia legal más trascendental que la de si un candidato presidencial intentó revertir una votación anterior que perdió. Sería una farsa del sistema constitucional más amplio de Estados Unidos si un caso tan relevante para la decisión que enfrentan los votantes no se escuchara antes de noviembre. Muchos estadounidenses todavía desconocen todos los detalles del papel de Trump en la insurrección del 6 de enero. Que esto se desarrolle en la corte y sea deliberado por otro jurado de sus pares seguramente tendría un impacto mucho mayor en la opinión pública que lo ocurrido en Nueva York en las últimas semanas.

Al aceptar escuchar la apelación de Trump sobre su declaración de inmunidad, ya rechazada por un tribunal de apelaciones de Washington DC, en un calendario prolongado, la Corte Suprema dominada por conservadores está sirviendo los intereses del candidato. La negativa de los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas a recusarse a pesar de las pruebas de que sus cónyuges apoyan la teoría de la “elección robada” es otra mancha en el sistema.

Si miembros destacados del poder judicial no están dispuestos a hacer lo que deben, es aún más importante que los estadounidenses adinerados, desde Wall Street hasta Silicon Valley, utilicen su influencia financiera de manera responsable y reflexionen sobre el hombre que muchos están respaldando. Multimillonarios financieros como Stephen Schwarzman y Bill Ackman, que se habían alejando parcialmente, parecen estar volviendo a respaldar a Trump; algunos líderes tecnológicos están tratando de convencer a Elon Musk, dueño de Tesla, para que respalde al ex presidente. Centrarse miope en ganancias a corto plazo bajo un supuesto Trump más amigable con los negocios socava las instituciones y valores de la democracia y la ley que permitieron su riqueza, y la prosperidad más amplia de EE. UU.

Que un tribunal estatal haya respaldado el estado de derecho mientras un banco federal cada vez más polarizado no lo está haciendo, recuerda a las secuelas de las elecciones de 2020. Fueron en gran medida jueces locales, funcionarios electorales y abogados, no el gobierno federal, quienes sirvieron como baluarte contra los intentos de Trump de sesgar el resultado. Las divisiones tóxicas en el corazón del sistema estadounidense han erosionado normas democráticas en los niveles más altos. Será tarea de los votantes en noviembre comenzar a revertir la marea.