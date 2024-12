Una cocina de IKEA transforma un espacio en blanco por $7,000 (¡Los azulejos son imperdibles!)

En Alemania, donde vive este arrendatario, es común que las unidades de alquiler no vengan con una cocina. ¡El arrendatario debe construir la suya propia! ¡Crédito: Hillary H. Crédito: Hillary H. Esta fue la primera vez de este arrendatario construyendo una cocina y quería mantener sus costos por debajo de 10,000€. ¡Crédito: Hillary H. Crédito: Hillary H. Para mantenerse dentro del presupuesto, recurrió a IKEA para los gabinetes, encimeras y electrodomésticos. ¡Crédito: Hillary H. Crédito: Hillary H. Si bien los profesionales instalaron la mayor parte de la cocina, asumir algunas tareas de bricolaje, como ensamblar la nueva isla e instalar las repisas flotantes, ayudó a mantener los costos bajos. ¡Crédito: Hillary H. Crédito: Hillary H. Un revestimiento de pared de azulejos autoadhesivos con un acabado azul claro ayuda a añadir un poco de color a la cocina. Esta también fue una instalación de bricolaje. ¡Crédito: Hillary H. Crédito: Hillary H. “¡Los gabinetes de chapa de roble, la encimera con un sutil acabado de mármol y los azulejos azules apilados verticalmente funcionan muy bien juntos para crear una cocina cálida y acogedora!” dice la arrendataria de su nuevo espacio. ¡Crédito: Hillary H. Crédito: Hillary H. “También estamos contentos con nuestra decisión de no añadir gabinetes superiores, sino optar por repisas flotantes en su lugar, ya que mantiene el espacio abierto y brillante”, agrega. ¡Crédito: Hillary H. Crédito: Hillary H. Un punto destacado del después es la campana extractora, que tiene un encantador estilo vintage. ¡Crédito: Hillary H. Crédito: Hillary H. “¡Todo está organizado fácilmente y tiene sentido, lo cual es realmente importante para una cocina!” dice el arrendatario. ¡Crédito: Hillary H. Crédito: Hillary H. Esta artículo puede contener enlaces de afiliados de los que Yahoo y/o el editor pueden recibir una comisión si compras un producto o servicio a través de esos enlaces. ACERCA DE ESTE ANTES Y DESPUÉS TIPO DE VIVIENDA: Apartamento PROYECTO: Cocina ESTILO: Escandinavo NIVEL DE HABILIDAD: Profesional AMIGABLE CON EL ALQUILER: No

