Una característica del esperadísimo teléfono Google Pixel podría retrasarse de manera decepcionante.

Imagen de referencia del Pixel 9 Pro. | Crédito de la imagen — PhoneArenaDurante el Google I/O del año pasado, Google nos mostró un adelanto de una nueva herramienta de prevención de estafas para los teléfonos Pixel. Esta impresionante y útil herramienta se pensaba que se lanzaría este próximo mes, pero parece que ha sido retrasada, dejando a los usuarios sin una línea de tiempo clara para su lanzamiento. El presunto lanzamiento en marzo surgió de información publicada en una entrada de blog de Google que originalmente indicaba esta fecha. Sin embargo, ese detalle ha sido eliminado, creando incertidumbre sobre cuándo, o incluso si, se implementará.

Esta característica, diseñada para identificar y alertar a los usuarios sobre posibles estafas durante llamadas telefónicas y mensajes de texto, funciona analizando patrones de conversación y contenido de mensajes de texto, buscando indicadores de actividad fraudulenta. La versión de la aplicación de teléfono proporcionaría alertas en tiempo real durante las llamadas, mientras que la versión de mensajería bien podría marcar textos sospechosos o moverlos a una carpeta de spam.

Dave Burke presenta la Protección contra Estafas en el Google I/O 2024. | Crédito de la imagen — Canal de YouTube de Google

La tecnología detrás de esta detección de estafas varía dependiendo del dispositivo Pixel. Se espera que los nuevos teléfonos Pixel 9 utilicen Gemini Nano, la inteligencia artificial avanzada en el dispositivo de Google. Los modelos más antiguos, desde el Pixel 6 en adelante, dependerán de diferentes modelos de aprendizaje automático que procesan datos localmente. El plan inicial era introducir esta medida de seguridad como parte de la actualización de marzo para Pixel. Sin embargo, la eliminación de todas las referencias a la función del blog sugiere un cambio en la estrategia.

No está claro por qué se han eliminado las menciones de la función que llegaría el mes que viene del sitio web de Google. Quizás Google haya descubierto problemas imprevistos con la función que impiden a la compañía lanzarla el próximo mes, o también es posible que decidieron refinar la función antes de lanzarla al público. La eliminación de la función de la entrada del blog también podría significar que la función se está postergando para una actualización posterior.

Independientemente de la línea de tiempo, esta función parece ser lo suficientemente impactante como para no me importaría esperar unos meses más por ella. Parece que los estafadores tienen una cantidad ilimitada de creatividad cuando se trata de idear esquemas para engañar a personas inocentes para quitarles su dinero. La creciente cantidad de mensajes de texto de estafas que estoy recibiendo ahora, ya sea por peajes no pagados inexistentes o una increíble oportunidad de trabajar desde casa, es más que suficiente para volver loco a cualquiera. Con suerte, una vez que se lance, esta herramienta pueda tener el mismo efecto en esas llamadas y mensajes de texto de estafa que la herramienta de filtrado de llamadas ha tenido en la cantidad de llamadas no deseadas.

