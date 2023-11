Una brillante idea en One UI evita que los usuarios de Galaxy cierren aplicaciones abiertas por error.

¡Hola usuarios de Android, alguna vez te ha sucedido esto? Estás deslizando tus aplicaciones abiertas en la pantalla y cuando llegas al botón “Cerrar todo” al final, presionas sin siquiera pensarlo dos veces. Pero luego te das cuenta de que has cerrado accidentalmente una aplicación que no querías cerrar. Ahora hay una forma de evitar que este evento tan irritante suceda, para que incluso si presionas “Cerrar todo”, ciertas aplicaciones permanecerán abiertas. Esta función está disponible en la interfaz One UI utilizada en muchos teléfonos Samsung Galaxy.

Así es como funciona esto. Abre la pantalla de Aplicaciones recientes y presiona sobre el ícono de la aplicación arriba de la aplicación que deseas mantener abierta, y de la lista de opciones selecciona “Mantener abierta.” Una vez que presiones ese botón, aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla que dice, “aplicación mantenida abierta para un lanzamiento rápido.” También aparecerá un candado en la esquina inferior derecha de la aplicación en Aplicaciones recientes.

Al utilizar esta útil función, la aplicación que has seleccionado para bloquear se puede acceder de manera rápida y sencilla y no se cerrará incluso si presionas el botón “Cerrar todo”. Puedes desbloquear la aplicación presionando sobre el ícono de candado que aparece con la aplicación en la pantalla de multitarea. Es una característica brillante porque todos los usuarios de Android han cerrado una aplicación accidentalmente al presionar el botón “Cerrar todo”.

En algunos teléfonos Galaxy con One UI, puedes bloquear una aplicación abierta para que no se cierre accidentalmente

Si alguna vez te has preguntado por qué iOS no tiene un botón “Cerrar todo” para borrar aplicaciones abiertas, aquí tienes una publicación interesante de la propia página de soporte de la comunidad de Apple que contradice el pensamiento de usuarios obsesivos que siempre quieren cerrar sus aplicaciones usadas recientemente. La publicación dice que cerrar aplicaciones no mejora el rendimiento ni la duración de la batería. También señala que las Aplicaciones recientes no se están ejecutando en segundo plano. Están suspendidas.

Cerrar Aplicaciones recientes no mejorará la duración de la batería y la publicación en la página de soporte de Apple dice que “en realidad empeora la duración de la batería, ya que lleva más energía cargar una aplicación que reiniciarla desde la pantalla de “multitarea”. Cerrar las Aplicaciones recientes y deslizarlas fuera de la pantalla también hace que tu iPhone sea más lento, ya que tarda más tiempo en abrir una aplicación desde el almacenamiento que tenerla reiniciarse desde un estado suspendido. Apple sugiere que a menos que una aplicación se esté “comportando mal” y no funcione correctamente, o si está consumiendo demasiada energía de la batería, no hay razón para cerrarla. Y esto es cierto también para los teléfonos Android. Así que incluso si tienes una obsesión que te obliga a cerrar todas tus aplicaciones abiertas de inmediato, no es tan necesario como podrías pensar.