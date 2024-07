Una bolsa de correo después de la Eurocopa y la Copa América – The New York Times

Como prometí, el boletín de esta semana ha sido diseñado como un monumento al capitalismo tardío, en el sentido de que la redacción ha sido en gran parte externalizada, pero yo me sigo llevando el crédito. Sin embargo, hay dos temas que surgieron quizás un poco tarde en este mes de festividades del fútbol, pero que igualmente merecen nuestra atención.

El primero es la salida de Gareth Southgate después de ocho años como entrenador de Inglaterra, un período en el que no solo logró el tipo de éxito que parecería una edad de oro para la mayoría de sus predecesores, sino que también logró hacerlo mientras abrazaba en gran medida las absurdas expectativas políticas y sociales que el país coloca en el puesto.

Un aspecto que ha estado ausente en gran parte de la cobertura de la salida de Southgate es el aburrimiento. Había (comprensible) presión sobre Southgate debido al fútbol que jugaba. Había (injustificada) presión sobre él debido a sus posturas sociales percibidas. Pero también había presión sobre él porque había estado presente tanto tiempo, y a la gente le gusta el cambio.

Inglaterra no está acostumbrada a tener un equipo nacional exitoso. De hecho, Inglaterra no está acostumbrada a tener un equipo nacional que no esté plagado de escándalos y escándalos. La tenencia de Southgate ha sido, en esencia, tranquila.

El equipo ha funcionado. Los jugadores lo han disfrutado. Pero la falta de drama también ha sido una fuente de frustración, una sensación de que Inglaterra simplemente no es lo suficientemente interesante. Los problemas no han sido imaginados, pero probablemente han sido exagerados, tanto por los medios de comunicación como por los aficionados, porque Inglaterra sin ruido es algo extraño y perturbador y de alguna manera insatisfactorio.

El segundo problema, mucho más serio, viene en forma de las escenas atroces de la final de la Copa América, un partido que se retrasó después de lo que pareció ser la completa ruptura de la seguridad fuera del estadio en Miami. Fue un final adecuado para un torneo que fue, organizativamente, un desastre.

La respuesta inmediata y predecible de las autoridades fue sugerir que los problemas fueron causados por miles de aficionados sin entrada que se apresuraron a las puertas, entrando por la fuerza, y cómo eso arruinó la experiencia para algunos aficionados que habían pagado miles de dólares para asistir. Este es un libro de jugadas que el fútbol ha visto muchas veces, y debe ser resistido.

La responsabilidad de la organización segura de un evento recae en quienes lo han organizado. ¿Por qué se permitió que tantas personas sin entradas, si eso fue lo que sucedió, se acercaran tanto al estadio? ¿Por qué estaban en una posición para apresurarse a las puertas? ¿Por qué las autoridades respondieron permitiendo la entrada a cualquiera y luego bloqueando las puertas a todos?

Siempre habrá personas que deseen asistir a un juego y no tengan derecho a hacerlo. Es trabajo de las autoridades filtrarlas. Ese es el caso en cada otro evento importante. El fútbol no debería considerarse diferente.

Y con eso, abrimos la bolsa de correos.

¿Cómo crees que se recordará la Eurocopa 2024? — Bracken Godfrey

Bueno, existe una muy buena posibilidad de que se mencione casi a diario en Inglaterra durante los próximos cincuenta años más o menos. Pero muchas otras naciones tendrán motivos para recordarla con cariño: Eslovenia, después de jugar el primer partido de eliminación en su historia; Georgia, que prosperó en su primera aparición en un gran torneo; Turquía, Rumanía, Albania por la pura exuberancia (y números) de sus aficionados.

Más ampliamente, sin embargo, mi suposición es que la Eurocopa 2024 llegará a ser vista como el comienzo de algo, el torneo en el que se esbozó el futuro inmediato del fútbol. El fútbol no siempre fue emocionante, en verdad, pero fue el escenario en el que Kobbie Mainoo, Arda Guler y, especialmente, Lamine Yamal confirmaron que son las próximas estrellas del deporte.

Las Eurocopa de este año han sido un poco decepcionantes, fuera de algunos partidos de Turquía y Georgia. Los mejores jugadores parecen un paso más lentos cuando llega el verano. ¿Es hora de repensar nuestras tradiciones y abogar por torneos y descansos a mitad de año? — Bob León

Que la fatiga haya sido un problema tanto en la Eurocopa como en la Copa América no está en duda, pero si hay algo que se pueda hacer al respecto es un poco más complejo. La mayoría de las ligas principales en Europa tienen algún tipo de descanso invernal, pero, excepto Alemania, apenas es suficiente para compensar las demandas que se les hacen a los jugadores antes y después.

Siempre he creído que el fútbol se beneficia de tomar un verano de cada dos libres, otorgando a los jugadores un período de descanso en aquellos años que no traen un campeonato continental o un Mundial. Sin embargo, eso parece ser cosa del pasado — hay una Copa Mundial de Clubes el próximo verano — y la Liga de Campeones ampliada solo añadirá a la carga.

La realización de estos grandes torneos internacionales en medio de la temporada no se me había ocurrido, pero tiene sentido: Fue un factor que hizo que la Copa del Mundo de 2022 fuera tan emocionante. Por regla general, las propias ligas probablemente no lo aceptarían de manera regular, pero seguramente harán una excepción para el 2034 en Arabia Saudita.

Mi esperanza es que los equipos de élite de fútbol hayan visto la Eurocopa y quieran jugar más como Georgia o Turquía. Mi teoría es que no se puede ganar un torneo jugando así, debido al ritmo de trabajo que requiere. ¿Cuál es la solución? ¿Plantillas más grandes? ¿Sustituciones ilimitadas? — Tony Bankston

Estaría totalmente de acuerdo si todos decidieran jugar más como Georgia o Turquía, Tony, pero soy tan escéptico como tú. La fatiga no es el único problema: Los equipos más experimentados y de mayor calidad suelen ser bastante hábiles absorbiento la presión, redirigiendo la energía y luego aprovechando a los oponentes que les dan vastos espacios verdes.

Es difícil decir si hay alguna medida estructural que pueda nivelar el campo de juego. Mi sensación, sin embargo, es que el punto en el que el fútbol esencialmente tiene sustituciones ilimitadas no está demasiado lejos: quizás un par de décadas en el peor de los casos. No se dice con aprobación, cabe aclarar, pero esa es la dirección general.

En un momento en que la Copa América y la Eurocopa están en marcha, esperaría que escribieras algo sobre la Copa. No he visto mucho, aparte de una discusión sobre la filosofía de Marcelo Bielsa. — Pablo Echeverri

Esta es, lamentablemente, una representación precisa de mi cobertura, y por eso solo puedo pedir disculpas. Me gustaría señalar, sin embargo, que soy solo una persona, y una persona que ha estado en Alemania, en lugar de la Copa, en ese momento. Pero esta pregunta plantea un problema significativo: la relación algo unilateral que tiene el fútbol europeo con, bueno, el resto del mundo.

La Copa América nunca ha dejado una impresión especialmente grande en el otro lado del Atlántico. Parte de eso, por supuesto, es inevitable: Los juegos comienzan en medio de la noche, lo que significa que solo los aficionados más tenaces probablemente los verán.

Si Conmebol, el organizador, quisiera cambiar eso, podría programar los juegos en horarios más atractivos para los fanáticos europeos, pero la realidad es que Europa no es un mercado especialmente importante — el eufemismo preferido por el fútbol para “lucrativo”. Los Estados Unidos y Asia son mucho más importantes.

Dicho esto, parecía un error programar las semifinales y finales de la Copa para coincidir con la conclusión de la Eurocopa. Habría habido una audiencia para Argentina contra Colombia en Europa; una de nicho, sí, pero una audiencia no obstante. Programar ese juego para que se emitiera bien entrada la madrugada en Europa, y muchas horas después de la final de la Euro 2024, no fue la mejor manera de llegar a ella.

La asistencia a la Copa América y a la Eurocopa 2024 fue más o menos la misma, pero el precio de las entradas para la Copa era mucho más alto, a veces miles de dólares más. La Copa cobró por el espectáculo, no por el partido. — Andrzej Franks

Sí, lo hizo, y eso es un error. El fútbol está gobernado por fuerzas del mercado, por supuesto, al igual que los Estados Unidos. La posición de Conmebol probablemente sería que si la gente está dispuesta a pagar tanto por una entrada, no hay razón para no cobrarlo. A nadie le sorprende que cueste mucho dinero ver a Taylor Swift.

Desafortunadamente, eso no es del todo cierto. La asistencia total a la Copa fue fuerte, pero también hubo grandes sectores de asientos vacíos en los partidos: casi 20,000 cuando México jugó en Houston, y más de 30,000 para ver a Estados Unidos en Arlington, Texas. Tal vez hacer que las entradas fueran más baratas habría animado a más personas a acudir y ver el juego? Sería una lástima, ciertamente, que lo mismo sucediera en la Copa del Mundo de 2026.

Nací y crecí en Asia antes de mudarme a los Estados Unidos, pero es realmente sorprendente cuántas personas aquí parecen sobreestimar el atractivo de dirigir la selección nacional de EE. UU. Es un trabajo atractivo para algunos, pero no es ni de lejos una de las oportunidades laborales principales en el fútbol internacional. — Walid Neaz

Esto es casi seguro cierto, y solo parcialmente porque es cierto de cada nación. Los entrenadores de élite son increíblemente reacios a pasar a la gestión internacional — la mayoría valora la actividad diaria de trabajar con los jugadores — hasta que llegan al otoño de sus carreras.

Pero, y esto es importante, vivir y trabajar (y construir una marca) en los Estados Unidos es algo que las personas en el fútbol se toman muy en serio. Puede que no apetezca a todos. No tentaría, por ejemplo, a Pep Guardiola o Mikel Arteta en este punto. Pero hay ventajas que, aprovechadas correctamente, hacen que el trabajo sea más atractivo de lo que podría sugerir el puesto en el ranking mundial del equipo.

Me gustaría ver la final de cualquier competencia, especialmente la Copa del Mundo, decidida por un gol final sin importar cuántos minutos lleve. — Peter Thorp

Este boletín ha estado en funcionamiento durante cinco años, creo. En ese tiempo, hemos tenido innumerables sugerencias para cambiar el fútbol. No puedo recordar ninguna que haya sido tan buena como esta. Sí: En las finales, y solo en las finales, deberíamos abandonar por completo los penaltis y hacer que el próximo gol gane. Estoy completamente, absolutamente, entusiásticamente de acuerdo.

La última pregunta va para Ben Grant, quien de alguna manera logró capturar en palabras el tema más apremiante que enfrenta todo el fútbol en el año 2024. Ben, canalizando a la humanidad en su totalidad, preguntó: ¿Qué entidad política histórica tendría el mejor equipo de fútbol si tomamos las fronteras históricas y las aplicamos al pool de jugadores de hoy?

A modo de ejemplo, Ben mencionó el imperio de los Habsburgo de Felipe II, que incluía Iberia, los Países Bajos, el sur de Italia y toda América del Sur; la “breve unificación de las posesiones de los Habsburgo austriacos y españoles con Iberia y la mayor parte de Europa Central”; Roma, bajo el emperador Trajano, desde el Levante hasta Northumbria; y el Sacro Imperio Romano Germánico de Carlomagno.

La respuesta, para mí, parece bastante obvia. Si el territorio de Felipe II siguiera existiendo hoy, tendría a Alisson Becker en la portería; una defensa construida en torno a Virgil van Dijk; Rodri patrullando el centro del campo; la maestría de Kevin De Bruyne; la magia de Lionel Messi; y la velocidad arrolladora de Vinícius Júnior. Sin embargo, estoy seguro de que Cristiano Ronaldo seguiría cobrando las faltas.