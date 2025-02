Una amplia prohibición del lenguaje de igualdad, diversidad e inclusión sacude las ciencias.

Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, o NASEM, es una agencia independiente de 162 años de antigüedad encargada de investigar e informar sobre una amplia gama de temas. En años recientes, la diversidad, equidad e inclusión, conocidas colectivamente como D.E.I., han sido centrales en su agenda.

Pero las prioridades de las Academias cambiaron abruptamente el 31 de enero. Poco después de recibir una orden de “cese de trabajo” de la administración Trump, el instituto cerró su Oficina de Diversidad e Inclusión, eliminó enlaces prominentes a su trabajo sobre D.E.I. de la página de inicio de su sitio web y pausó proyectos sobre temas relacionados.

Ahora el sitio web destaca el interés de las Academias en la inteligencia artificial y “nuestro trabajo para construir una economía sólida”.

El rápido cambio de dirección refleja el severo impacto que la orden ejecutiva de Trump sobre D.E.I. está teniendo en las instituciones científicas de todo el país, tanto gubernamentales como privadas. La represión está alterando la exploración científica y las agendas de investigación en una amplia gama de campos.

NASA eliminó los requisitos de inclusividad de varios de sus programas. Los Institutos Nacionales de Salud eliminaron la solicitud para su nuevo Programa de Académicos de Justicia Ambiental. Los laboratorios nacionales bajo el Departamento de Energía eliminaron páginas web que habían expresado un compromiso con la diversidad, mientras que el departamento suspendió su promoción de una investigación inclusiva y equitativa.

Ninguna de estas agencias federales respondió a las solicitudes de comentarios.

Muchas organizaciones iniciaron programas de D.E.I. como una forma de corregir la subrepresentación histórica de minorías en las ciencias. Según un informe, en 2021, solo el 35 por ciento de los empleados en STEM eran mujeres, el 9 por ciento eran negros y menos del 1 por ciento eran indígenas.

“Si queremos ser el mejor país para el mundo en términos de ciencia, necesitamos aprovechar a toda nuestra población para hacerlo”, dijo Julie Posselt, decana asociada de la Universidad del Sur de California. Los programas de D.E.I., añadió, “han asegurado que la diversa población que tenemos pueda ingresar a la fuerza laboral científica”.

Frenesí federal

Uno de los programas de NASA afectados es FarmFlux, una iniciativa de investigación sobre emisiones agrícolas que redactó planes para reclutar a grupos de estudiantes diversos para su equipo. Menciones de otro, llamado Here to Observe, que se asocia con instituciones académicas más pequeñas para exponer a estudiantes históricamente poco representados a la ciencia planetaria, se han eliminado del sitio web de la agencia espacial.

Peter Eley, decano de la Universidad Agrícola y Mecánica de Alabama, quien, en 2023, trabajó como enlace para instituciones que atienden a minorías en la Oficina de STEM de NASA, señaló que dichos programas a menudo apoyan a estudiantes de comunidades rurales de bajos ingresos, independientemente de su origen racial.

Muchos de estos estudiantes “no saben lo que hay ahí fuera”, dijo el Dr. Eley. “No tienen la oportunidad de ver lo que es posible”.

En la Fundación Nacional de Ciencias, se está llevando a cabo una revisión de los premios actuales que apoyan iniciativas de D.E.I. Parte de los criterios de subvención de la agencia incluye “impactos más amplios”, definidos como el potencial para beneficiar a la sociedad. Eso abarca, pero no se limita, a esfuerzos para ampliar la participación de grupos subrepresentados en la ciencia.

Según un director de programas en la NSF, que pidió no ser identificado por temor a represalias, un algoritmo de software marcó las subvenciones que incluían palabras y frases a menudo asociadas con D.E.I., incluyendo “activismo” y “igualdad de oportunidades”. Otras palabras que buscó eran más nebulosas: “institucional”, “poco apreciado” y “mujeres”, o pueden significar otra cosa en la investigación científica, como “sesgo” y “polarización”.

Se instruyó a los funcionarios de la NSF revisar manualmente las subvenciones marcadas por el algoritmo. Algunos miembros del personal, incluido el director del programa de la NSF, se encargaron de eliminar la marca de la mayoría de los premios. “Probablemente tendré problemas por hacer eso”, dijo. “Pero no estoy en el negocio del mccarthismo”.

La NSF no respondió a las preguntas enviadas por The New York Times sobre su revisión en curso de los premios. Científicos financiados por la agencia cuya investigación tiene componentes de D.E.I. dijeron que no habían recibido suficiente información sobre cómo cumplir con la orden ejecutiva.

“¿Dejas lo que se supone que debes hacer como parte de tu propuesta de la NSF, o corres el riesgo de no cumplir con esta guía muy vaga?” preguntó Adrian Fraser, físico en la Universidad de Colorado Boulder.

Diana Macías, ecóloga forestal con financiamiento de la NSF en la Universidad de California, Berkeley, se preocupaba de que su participación en reclutar personas de comunidades tribales para gestionar el ambiente local termine. Las amenazas al bosque “requieren una amplia coalición de personas” para mitigar, dijo, agregando que la orden ejecutiva tendría ramificaciones en el paisaje.

“Anticipar obediencia”

Varios científicos expresaron preocupación de que las organizaciones dentro de la esfera federal parezcan estar sobre cumpliendo, lo que provoca confusión y resentimiento.

“Están obedeciendo de antemano, van más allá de lo que dice la orden ejecutiva”, dijo Christine Nattrass, física en la Universidad de Tennessee, Knoxville, que realiza investigaciones en el Laboratorio Nacional de Brookhaven y enfatizó que no estaba hablando en nombre de sus instituciones.

Según la Dra. Nattrass, se están eliminando de los documentos internos del laboratorio referencias relacionadas con los esfuerzos de D.E.I. Al menos un código de conducta, que describe el comportamiento profesional esperado dentro de las colaboraciones de investigación, como tratar a los demás con respeto y ser consciente de las diferencias culturales, ha sido retirado.

La comunidad de personas involucradas con el Observatorio Vera C. Rubin, un grupo mundial que incluye a científicos independientes, gestores de datos y otros trabajadores, notaron la semana pasada que los canales privados de Slack creados para miembros L.G.B.T.Q. estaban siendo retirados silenciosamente. En el Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermi en Illinois, los investigadores notaron que se había eliminado una prominente bandera del orgullo arcoíris del interior del edificio principal del laboratorio. Los científicos en los tres centros federales quedaron inseguros sobre si la orden ejecutiva realmente se extendía a documentos internos, canales de comunicación internos o banderas.

“Fue devastador”, dijo Samantha Abbott, estudiante de posgrado en física que realiza investigaciones en Fermilab. Para la Sra. Abbott, que es transgénero, la bandera representaba años de esfuerzos de abogacía en el laboratorio. “Y todo se fue en cuestión de días”.

Ni el observatorio ni los laboratorios respondieron a las solicitudes de comentario.

Ese sentido de cumplimiento parecía extenderse más allá de las instituciones federales. Hace dos décadas, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina ayudaron a destacar el tema de las disparidades raciales en la atención médica, con un informe histórico que recomendaba una mejor representación de minorías en las profesiones de la salud. Más recientemente, NASEM participó en un ambicioso esfuerzo para eliminar el uso de la raza en algoritmos clínicos que guían el tratamiento médico.

La rápida retirada esta semana de una misión central sorprendió a muchos empleados de NASEM. “D.E.I. ha estado en el centro de lo que la institución se ha centrado en la última década”, dijo un miembro del personal, que pidió no ser identificado por temor a represalias. “Aparece en todo lo que hacemos”.

Las Academias son operadas de forma privada, pero reciben la mayoría de su apoyo de contratos gubernamentales. Según Dana Korsen, portavoz del instituto, el 58 por ciento de sus gastos de programas provinieron de contratos gubernamentales federales el año pasado.

El Instituto Médico Howard Hughes, una de las mayores filantropías de investigación biomédica básica en el mundo, canceló recientemente un programa de 60 millones de dólares llamado Excelencia Inclusiva que tenía como objetivo impulsar la inclusividad en la educación STEM.

Una portavoz del instituto, Alyssa Tomlinson, dijo que el instituto “sigue comprometido con apoyar a científicos sobresalientes y estudiantes talentosos que se están formando para convertirse en científicos” a través de otros programas. La Sra. Tomlinson se negó a explicar por qué la institución había cortado de repente la financiación.

Los científicos en el extranjero también se preocuparon por los retrocesos en D.E.I. Un estadounidense trabajando en Canadá estaba preocupado por cómo serían recibidas sus solicitudes de subvención, que describen investigaciones que se realizarán en suelo estadounidense, por las agencias de financiación canadienses a la luz de los cambios federales.

“Con amenazas de aranceles, América primero y sin más D.E.I., hay mucho menos incentivo para que los federales canadienses financien algo en EE. UU.,” dijo el científico, que pidió no ser identificado. “Y luego se va el 95 por ciento de mi programa de investigación”.

Johan Bonilla Castro, un físico latinx no binario en la Universidad Northeastern que enfatizó que no estaba hablando en nombre de su empleador, ha decidido continuar con sus iniciativas de D.E.I., que involucran promover la investigación en física de partículas en Costa Rica. También ha decidido seguir escribiendo sobre su identidad racial y de género en propuestas de subvenciones, incluso si eso finalmente resulta en ser denegado el financiamiento.

“Seguiré diciéndolo y siendo rechazado”, dijo el Dr. Bonilla Castro. “Puedo esterilizar mi investigación, claro. Pero eso afecta mi dignidad”.