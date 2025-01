Un veterano stripper masculino refuta las afirmaciones de que las despedidas de soltera no quieren el Full Monty

Mike Stratton, 56, ha estado impresionando a las multitudes con su rutina de striptease desde que era un adolescente y dice que nunca ha estado tan ocupado como en los últimos años.

Sus comentarios llegan después de que se informara que las novias han rechazado las despedidas de soltera subidas de tono a favor de actividades más saludables, como salas de escape y lanzamiento de hachas.

Pero Mike, de Wigan, dice que aunque las opciones se están ampliando, siempre habrá un lugar para el stripper masculino.

Mike, de 56 años, dijo: “Las cosas están evolucionando: las personas que dirigen agencias están ideando más ideas para ganar dinero con modelos para dibujo de vida y cosas así, pero el striptease sigue siendo popular.

“Es solo que la gente está tratando de pensar en lo siguiente.

“Me estoy calmando un poco, me estoy volviendo demasiado viejo para ser honesto, pero de ninguna manera va a desaparecer. La gente ha estado diciendo desde los años 90 que lo hará, y simplemente no es cierto.

“En el pasado, antes de que saliera The Full Monty, nunca solíamos desvestirnos completamente, pero una vez que salió, si no lo hacías, te abucheaban.”

Mike comenzó a quitarse la ropa por dinero cuando era un adolescente desempleado en 1986.

Con el paso de los años, ha realizado una rutina de baile The Full Monty en el funeral de una mujer, tuvo que recibir una vacuna contra el tétanos después de ser mordido en el trasero e incluso fue contratado una vez por la mafia rusa.

Mike, que ahora dirige su propia agencia de strippers, agregó: “No hay nada como subir al escenario. La adrenalina que sientes es increíble. Creo que eso me ha mantenido joven.

“Llamo a la adrenalina una ‘droga juvenil’. Si me conocieras y hablaras conmigo, no pensarías que soy un hombre de 56 años. En mi cabeza, todavía tengo 25 y haré todo lo posible para actuar así.

“Estos días, cuando mi agente me llama y dice ‘¿Quieres hacer esta sorpresa de cumpleaños?’, yo pregunto ‘¿Cuántos años tiene ella?’ Si tienen menos de 25, digo ‘Escucha, eso es un poco joven para mí’. Pero me encantan los jubilados. Me adoran. Para cualquier persona mayor de 50 años, soy como un imán.”

Mike dijo que se metió en el striptease mientras buscaba trabajo justo después de salir de la escuela, al encontrar un anuncio que pedía modelos masculinos de ‘kiss-o-gram’.

Y consiguió el papel después de impresionar a su primer jefe ‘de aspecto sórdido’ cuando solo tenía 18 años.

Luego pasó nueve meses como representante de fiestas en Ibiza a finales de los años 80 antes de regresar al Reino Unido y unirse al legendario grupo Dreamboys en Londres.

Durante finales de los años 90, fundó su propio grupo llamado The X-men, con mujeres frenéticas volviéndose locas por los chicos mientras recorrían el Reino Unido y Europa.

Además de su carrera en el striptease, Mike también ha logrado increíblemente ganar £70,000 participando en docenas de concursos de televisión, desde The Weakest Link hasta Bullseye.