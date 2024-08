Un Stock Que No Tocaría Ni Con un Palo de Diez Pies, Incluso Después de la Caída del Mercado que Redujo su Precio

Incluso aunque las acciones de Apple (NASDAQ: AAPL) cayeron durante la venta de la semana pasada a casi un 12% por debajo de su máximo de 2024 (al cierre del martes), eso no fue suficiente para hacerme querer comprarlas.

Entonces, ¿por qué estoy descontento con unas acciones en las que tantos otros son optimistas? Todo tiene que ver con la valoración.

El crecimiento de Apple ha sido pobre

Si vives en los EE. UU., es probable que tengas un iPhone u otro producto de Apple, o que conozcas a alguien que lo tenga. Apple tiene un poco menos de dominio a nivel mundial, pero sigue siendo una marca muy reconocida y popular.

Debido a que el negocio de Apple se centra principalmente en productos electrónicos de gama alta, es más propenso a ciclos de demanda que las empresas que venden productos electrónicos menos costosos. Con la inflación afectando, las ventas de Apple han tenido dificultades.

Gráfico de Ingresos de AAPL (Crecimiento YoY Trimestral)

Desde principios de 2022, Apple ha tenido dificultades para lograr un crecimiento de ingresos de dos dígitos e incluso ha tenido algunos trimestres en los que las ventas disminuyeron en comparación con el período del año anterior. Su último trimestre vio un aumento interanual de ingresos, pero las ventas de su producto estrella, el iPhone, disminuyeron ligeramente en comparación con el año anterior.

Los últimos dos años y medio hubieran sido mucho peores para Apple si no fuera por su división de servicios. Esto abarca los ingresos por publicidad, la App Store, servicios en la nube y contenido digital como Apple TV y Apple Music. A diferencia de sus ingresos por hardware, que fluctúan, los servicios tienen más una sensación de modelo de suscripción, lo que es genial para equilibrar el lado más cíclico del negocio.

Pero, ¿es eso suficiente para justificar comprar las acciones?

Los números no cuadran para las acciones

Las empresas de calidad cotizan a valoraciones premium. Algunas empresas simplemente tienen una ejecución tan alta que los inversores están dispuestos a pagar más por ellas. Apple ha estado en esta posición durante un tiempo, pero me gustaría desafiar esa noción.

Su crecimiento de ingresos ha sido pobre, y aunque su crecimiento de ganancias ha mantenido cierto ritmo con el mercado general, sigue teniendo dificultades para lograr aumentos de dos dígitos.

Gráfico de Crecimiento YoY Básico de EPS de AAPL (Trimestral)

Con Apple acercándose a tres años de resultados poco inspiradores, estoy seguro de que no merece su prima.

Gráfico de P/E Ratio de AAPL

Con un ratio de 32 veces las estimaciones de ganancias futuras y 33 veces las ganancias anteriores, las acciones son tan caras como lo eran a principios de 2021. En ese momento, los ingresos aumentaban un 50%, con ganancias que se duplicaban año tras año. Apple valía la prima que los inversores pagaban en ese momento, pero la actual Apple no lo es.

Los inversores de Apple se aferran a la idea de Apple Intelligence, el producto de AI generativo de la empresa, será imprescindible y hará que los consumidores actualicen a los últimos iPhone. Debido a que esta función solo se puede ejecutar en la última generación de teléfonos, podría provocar una ola de actualizaciones. Pero eso no está garantizado y no haría mucho por las acciones más allá de una ola de demanda única.

La historia continúa

Hay inversiones tecnológicas mucho mejores. Microsoft cotiza a casi la misma valoración y ha publicado consistentemente un crecimiento de ingresos y ganancias de dos dígitos. O podrías mirar a Meta Platforms, que es más barato y crece increíblemente rápido (aumentando los ingresos en un 22% en el segundo trimestre y las ganancias en un 75%).

Apple es simplemente demasiado cara y no está funcionando tan bien como debería para justificar su valoración. A estos precios, hay muchas mejores empresas en las que invertir, y creo que los inversores deberían poner su dinero allí en su lugar.

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercados y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Keithen Drury tiene posiciones en Meta Platforms. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Apple, Meta Platforms y Microsoft. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: largos de enero de 2026 $395 calls en Microsoft y cortos de enero de 2026 $405 calls en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

1 Acción que no Tocaría ni con un Palo de 10 Pies, Incluso Después de que la Caída del Mercado Redujera su Precio fue publicado originalmente por The Motley Fool