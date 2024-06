Un stock imparable que podría unirse a Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon y Meta en el Club de los $1 billón.

Los tiempos están cambiando, como cantaba Bob Dylan una vez.

Antiguamente, eran las empresas industriales y petroleras las que encabezaban la lista de las empresas más valiosas del mundo, pero en los últimos 20 años ha habido un cambio de paradigma en la cima. Por ejemplo, General Electric y ExxonMobil eran las empresas más grandes del mundo en 2004, en términos de capitalización de mercado, con $319 mil millones y $283 mil millones, respectivamente.

Mucho puede suceder en el transcurso de dos décadas, y ahora, ocho de las diez principales empresas provienen del ámbito tecnológico. Microsoft y Apple están en una batalla épica por el título de “la empresa más valiosa del mundo”. Actualmente, ambas rondan los $3.3 billones, y el primer puesto ha cambiado de manos varias veces en la última semana. Nvidia está pisándoles los talones con una capitalización de mercado de $3.2 billones, muy por delante de Alphabet y Amazon, con capitalizaciones de mercado de $2.2 billones y $1.9 billones, respectivamente. Meta Platforms está cerrando la lista en el club de los $1 billón, con un valor de mercado de $1.2 billones. El denominador común que ha impulsado muchas de estas acciones tecnológicas al alza es la llegada de la inteligencia artificial (IA), y la revolución tecnológica apenas está comenzando.

Con una capitalización de mercado de aproximadamente $851 mil millones (a la fecha de este escrito), Broadcom (NASDAQ: AVGO) se unió recientemente al top 10 y parece destinada a unirse a esta fraternidad élite de empresas. La compañía goza de una posición única en la infraestructura de IA, y los vientos seculares predominantes podrían llevarla a la membresía pronto.

Fuente de la imagen: Getty Images.

¿Quieres chips con eso?

Broadcom suministra una amplia gama de soluciones de semiconductores, software y seguridad que alcanzan todos los rincones de los espacios móviles, de banda ancha, cableado y de centros de datos. De hecho, la empresa señala que “el 99% de todo el tráfico de internet pasa por algún tipo de tecnología de Broadcom”. Esto ilustra la posición crítica de la empresa en la revolución de la IA, ya que esta colección única de tecnologías sustenta el avance de la IA generativa, que existe principalmente en los centros de datos y en la nube, pero que rápidamente se está moviendo al extremo.

La fusión de VMWare a finales del año pasado ha sido una prioridad para la dirección, ya que Broadcom trabajó en la transición de los productos de VMWare a un modelo de licencias por suscripción. La venta cruzada de estos productos a la base de clientes de Broadcom ha comenzado y probablemente se acelerará en los próximos trimestres.

Los resultados muestran que el negocio está en auge. En el segundo trimestre, los ingresos aumentaron un 43% interanual a $12.5 mil millones, mientras que su beneficio ajustado por acción (EPS) de $10.96 aumentó un 6%. La dirección espera que su sólido crecimiento continúe, y prevé elevar su pronóstico de ingresos para todo el año a $51 mil millones, lo que representaría un crecimiento del 42%.

La empresa con sus resultados sólidos también anunció una división de acciones de 10 a 1, lo que ha despertado un nuevo interés en la empresa.

El camino hacia $1 billón

El amplio alcance de los semiconductores y otros productos de Broadcom, muchos de los cuales son componentes críticos de los centros de datos en la nube y hyperscale, la convierten en un jugador clave en la revolución de la IA.

Según las estimaciones de Wall Street, se espera que Broadcom genere unos ingresos de $51.24 mil millones en 2024, lo que le otorgaría un ratio precio/ventas (P/S) adelantado de aproximadamente 16. Si el P/S de la acción se mantiene constante, Broadcom necesitaría unos ingresos de aproximadamente $60 mil millones anuales para respaldar una capitalización de mercado de $1 billón.

Curiosamente, una rápida revisión de los datos muestra que Wall Street está previendo un crecimiento de los ingresos del 43% en 2024 y del 16% en 2025. Si la empresa alcanza esos objetivos, podría lograr una capitalización de mercado de $1 billón tan pronto como en 2026. Además, dada la oportunidad representada por la creciente adopción de la IA, es posible que esas estimaciones resulten ser conservadoras.

Hay evidencia de que Broadcom está en camino de alcanzar esas metas más pronto que tarde. La dirección señaló que los ingresos por software se dispararon un 175% en el segundo trimestre, mientras que los ingresos por IA crecieron un 280%. La dirección espera que los ingresos de la empresa relacionados con la IA aumenten a más de $11 mil millones este año, lo que representaría el 22% de sus ingresos previstos para el año fiscal.

La adopción de la IA apenas está comenzando, por lo que todavía podría haber mucho más por venir. Se espera que la IA generativa genere un valor económico entre $2.6 y $4.4 billones anuales en la próxima década, según la firma global de consultoría McKinsey & Company. Si se incluyen los ingresos por software incrustado, esas cifras se duplican.

La emoción en torno a los sólidos resultados de Broadcom y la división de acciones ha llevado el precio de la acción al alza, lo que ha provocado un aumento proporcional en su valoración. La acción se está vendiendo a 38 veces las ganancias futuras, una prima en comparación con un múltiplo de 28 para el S&P 500.

Sin embargo, la acción de Broadcom ha aumentado un 2,480% en la última década, en comparación con solo un 182% para el S&P, por lo que no es una comparación equivalente.

Además, dada la amplitud del alcance de la empresa en el ecosistema de la IA y la vasta oportunidad que tiene por delante, sugeriría que el múltiplo premium de Broadcom está justificado.

