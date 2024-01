Un simple fallo en una aplicación de iOS pudo haberle costado casi $8000 a un usuario de Android.

Aquí hay un hombre que nunca pondrá un dedo en un iPhone, o en cualquier cosa que funcione con iOS.

Conozcan a Chris Pyatt. No, no al ex campeón mundial de peso medio de Inglaterra.

El héroe de esta historia es un hombre llamado Chris Pyatt, operador del restaurante tailandés Pum’s Kitchen en Queensland, Australia. El anti-héroe, como probablemente ya habrán adivinado, se llama iOS.

La historia gira en torno al pequeño negocio de Pyatt en Australia, que fue etiquetado erróneamente como “cerrado permanentemente” por Apple Maps, así como por tener su ubicación incorrecta (a través de AppleInsider).

De repente, a Chris Pyatt recientemente le preguntó un cliente habitual por qué el restaurante había cerrado. Imaginen su cara al escuchar esa pregunta, ya que su restaurante seguía operativo, sin intención alguna de cerrar. El cliente habitual dijo que según Apple Maps, el restaurante había sido “cerrado permanentemente”.

Ese fue el momento en que Chris se dio cuenta de por qué el restaurante había experimentado una “disminución significativa” en los negocios de alrededor de AU$12,000 ($7,877) en los últimos meses. “Esto es nuestro sustento”, dijo el dueño del restaurante, quien ha trabajado con su esposa Pum en el proyecto durante casi una década.

“No tenemos idea de cuándo se hizo este cambio”, dijo Pyatt, pero al investigar más a fondo, vieron un “cambio repentino y drástico en el comportamiento de los clientes” a finales de noviembre y durante todo diciembre.

La pareja, Pyatt y su esposa, utilizan teléfonos inteligentes Android y computadoras con Windows, por lo que no pudieron ver el problema de Apple Maps. Pyatt contactó al servicio de atención al cliente de Apple, pero supuestamente le informaron que no podía recibir soporte y ayuda, ya que no era un cliente de Apple.

El no cierre no fue el único problema para el restaurante, ya que también vieron que la ubicación era incorrecta. “Perdimos un cliente porque nos llamaron para verificar la ubicación, luego dijeron que estaban usando Apple Maps y no aparecieron”, explicó Pyatt.