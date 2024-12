Un sangriento asedio pone fin al control del ejército de Myanmar en la frontera occidental.

La oposición insiste en que el ejército debe ser reformado y eliminado de la política. Pero después de haber hecho tantas conquistas territoriales a expensas de la junta, los insurgentes étnicos pueden sentirse tentados a llegar a un acuerdo con la bendición de China en lugar de seguir luchando para derrocar a los generales. La victoria del AA plantea preguntas más preocupantes. El liderazgo del grupo guarda silencio sobre sus planes. Pero toma el control de un estado que siempre fue pobre y que ha sufrido mucho por los intensos combates del año pasado. “El ochenta por ciento de la vivienda en Maungdaw y los pueblos circundantes ha sido destruida”, dijo recientemente a la BBC un hombre rohingya que dejó Maungdaw para ir a Bangladesh. “El pueblo está desierto. Casi todas las tiendas y casas han sido saqueadas.” El mes pasado, las Naciones Unidas, cuyas agencias tienen muy poco acceso a Rajine, advirtieron de una hambruna inminente debido a la gran cantidad de personas desplazadas y la dificultad para conseguir suministros, más allá de un bloqueo militar. El AA está tratando de establecer su propia administración, pero la BBC ha sido informada por algunos de los desplazados por los combates que el grupo no puede alimentarlos o albergarlos. También está claro cómo el AA tratará a la población rohingya, que se estima aún en alrededor de 600,000 en Rajine, incluso después de la expulsión de 700,000 en 2017. El mayor número vive en el norte del estado de Rajine y Maungdaw ha sido durante mucho tiempo un pueblo predominantemente rohingya. Las relaciones con la mayoría étnica rakhine, la base que apoya al AA, han sido tensas durante mucho tiempo. Ahora son mucho peores después de que los grupos militantes rohingya, que tienen su base de poder en los vastos campos de refugiados en Bangladesh, eligieron tomar partido con el ejército, contra el AA, a pesar del historial de persecución de los rohingyas. Muchos rohingyas no simpatizan con estos grupos, y algunos dicen que están contentos de vivir en un estado de Rajine dirigido por el AA. Sin embargo, decenas de miles han sido expulsados por el AA de las ciudades que ha conquistado y no se les ha permitido regresar. El AA ha prometido incluir a todas las comunidades en su visión de un futuro independiente del gobierno central, pero también ha denunciado a los rohingyas con los que se encontró luchando junto al ejército. “No podemos negar el hecho de que los rohingyas han sido perseguidos por los gobiernos de Myanmar durante muchos años, y el pueblo rakhine apoyó eso”, dijo el hombre rohingya con el que hablamos en Bangladesh. “El gobierno quiere evitar que los rohingyas se conviertan en ciudadanos, pero el pueblo rakhine cree que no debería haber rohingyas en Rajine en absoluto. Nuestra situación hoy es aún más difícil que cuando estaba bajo el gobierno de la junta militar.”