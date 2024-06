Un ruso americano es condenado en Rusia por publicaciones en redes sociales.

Un tribunal en Rusia sentenció el miércoles a un ciudadano rusoamericano a tres años y medio en una colonia penal después de que criticara al país, su liderazgo y su guerra en Ucrania en las redes sociales. Yuri Malev, de 60 años, identificado en el tribunal como guarda de seguridad en el complejo deportivo MatchPoint en Brooklyn, fue arrestado en Rusia en diciembre pasado. Se le acusó de “rehabilitar el nazismo” por dos publicaciones en redes sociales que expresaban “falta de respeto obvia hacia la sociedad” e “insultaban la memoria de la Segunda Guerra Mundial” y sus veteranos, según el tribunal. Malev, afirmó el tribunal, admitió su culpabilidad y fue sentenciado en un proceso acelerado. Aunque es común que las personas que critican la guerra y los funcionarios rusos sean procesadas en el país, la sentencia contra Malev, un delincuente por primera vez, fue inusualmente severa, según dijeron su abogado y un familiar. Malev se une a una lista de ciudadanos estadounidenses actualmente bajo custodia rusa, incluidos Evan Gershkovich, periodista de The Wall Street Journal; Paul Whelan, exmarine de EE. UU.; y Alsu Kurmasheva, editora de Radio Free Europe/Radio Liberty. Las detenciones de ciudadanos estadounidenses en Rusia en los últimos años han suscitado temores de que el Kremlin esté buscando usar a ciudadanos estadounidenses como fichas de negociación para ser intercambiados por rusos detenidos en Occidente. Según su abogado, Ruslan N. Aidamirov, se esperaba que Malev recibiera una sentencia mucho más indulgente, y dijo que Malev estaba muy “deprimido” por la decisión del tribunal. Aidamirov dijo en una entrevista telefónica que creía que el caso contra Malev “no estaba motivado políticamente” porque no era activista político. Agregó que Malev fue acusado después de que una mujer rusa se quejara a la policía sobre sus publicaciones. Graduado de la prestigiosa escuela de derecho de la Universidad Estatal de San Petersburgo, Malev vivía en Estados Unidos desde 1997, según Mark Livshitz, su tío. Visitaba Rusia todos los años, pero fue arrestado después de la invasión a gran escala del ejército ucraniano. “Nos lo ocultó”, dijo Livshitz sobre el viaje a Rusia, y agregó que Malev disfrutaba pasar tiempo en el país con sus antiguos compañeros de clase y otros amigos. “Sabía que no lo dejaría ir allí”. Livshitz, de 79 años, dijo que Malev estaba “muy preocupado” por la guerra en Ucrania. Lo describió como “un hombre tímido e inofensivo”. Malev, que ya llevaba casi seis meses en detención preventiva, cumplirá su condena en una colonia penal con regulaciones relativamente relajadas. Pero Livshitz dijo que era difícil para él imaginar cómo Malev, que recientemente había sobrevivido a una enfermedad grave, soportaría la adversidad. Livshitz dijo que él y su esposa querían ir a Rusia para apoyar a Malev, pero su hija “les confiscó los pasaportes” por temor a que también pudieran meterse en problemas legales allí. Dijo que la familia estaba devastada por la sentencia, que no se esperaba porque Malev admitió su culpabilidad. “Es terrible, terrible”, dijo Livshitz.