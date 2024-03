Un repentino cambio en el sentimiento de los votantes ayudó a frenar los cambios en la Constitución de Irlanda.

En los primeros días de febrero, cuando se acercaba un referéndum convocado por el gobierno de coalición de Irlanda para considerar dos propuestas de alteración de la Constitución del país, las encuestas mostraban que una clara mayoría de votantes pretendía apoyarlo. Muchos analistas asumieron que sería la última de una serie de votaciones en los últimos años que enmendarían la Constitución de la década de 1930 del país para reflejar la identidad cada vez más secular y liberal de Irlanda.

Pero a medida que se acercaba el día del referéndum, celebrado para coincidir con el Día Internacional de la Mujer, la opinión pública parecía cambiar, con encuestas que mostraban un fuerte descenso en el apoyo al voto afirmativo. Cuando los votantes emitieron su voto el viernes, dieron un “no” contundente a ambas enmiendas propuestas, una para cambiar el lenguaje muy criticado sobre los deberes de la mujer en el hogar y otra para ampliar la definición de familia más allá del matrimonio.

El resultado fue un golpe para un gobierno que esperaba una victoria fácil. Pero, lejos de ser evidencia de que los valores conservadores estaban barriendo el país, reflejó una mezcla compleja de factores que, según los analistas, probablemente obligará a una introspección del gobierno: una campaña débil a favor de las enmiendas, confusión sobre las propuestas y una participación de votantes menor de lo esperado. Al final, la campaña a favor de las medidas fue apresurada y desarticulada, reinó la confusión sobre el lenguaje presentado en las propuestas y menos de la mitad de los votantes elegibles acudió a las urnas.

Laura Cahillane, profesora asociada en la facultad de derecho de la Universidad de Limerick, dijo que mientras algunos se oponían al contenido de los cambios propuestos, “la gran mayoría de la gente simplemente no lo entendía”, en parte debido a una campaña ineficaz para aprobar las propuestas.

“La gente no estaba segura de a quién creer, porque había opiniones divergentes, y no estaban seguros de qué impacto tendría, si es que tenía alguno”, dijo sobre el referéndum constitucional. “Si estás cambiando la ley más básica de nuestro estado y no puedes prever las consecuencias, la gente simplemente va a decir: ‘Déjalo como está porque al menos sabemos lo que significa'”.

El último impulso para cambiar la Constitución se remonta a 2018, cuando un gobierno anterior sugirió un voto para eliminar el lenguaje sobre los “deberes de la mujer en el hogar” del documento. Pero los grupos de derechos habían instado al gobierno a ralentizar las cosas y considerar un nuevo lenguaje.

Finalmente, en 2020 y 2021, se convocó una Asamblea de Ciudadanos sobre la igualdad de género, reuniendo a miembros del público para hacer recomendaciones. El grupo sugirió un lenguaje específico para los referéndums, y un comité parlamentario respaldó más tarde ese lenguaje. Luego, en diciembre pasado, el gobierno confirmó su redacción para las propuestas.