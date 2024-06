Un relato de un insider sobre AfD: ‘Las personas equivocadas se quedaron’

“

La sabiduría convencional dice que los partidos de extrema derecha deben “desintoxicarse” para ganar. Solo si se distancian del pasado fascista, como lo han intentado hacer Giorgia Meloni de Italia y Marine Le Pen de Francia, pueden escapar de los márgenes electorales.

Alternative for Germany ha desafiado ese análisis. Se ha vuelto cada vez más extrema, y al mismo tiempo el partido de extrema derecha más exitoso de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Se espera que sea uno de los grandes ganadores en las elecciones al Parlamento Europeo de esta semana, ya que el continente se inclina hacia la derecha. Se esperan resultados indicativos más tarde el domingo.

Incluso los aliados naturales de AfD se burlan de su extremismo. El mes pasado, Le Pen dijo que su partido ya no lo apoyaría en el Parlamento Europeo, después de que el candidato principal de AfD al Parlamento Europeo, Maximilian Krah, argumentara que no todos los miembros de las SS eran criminales.

Jörg Meuthen llegó a un punto de quiebre hace casi tres años. Un ex profesor de economía que lideró el partido desde 2015, renunció como líder y abandonó por completo AfD en 2022. Una de las últimas gotas que colmaron el vaso fue su incapacidad para expulsar a un miembro principal que se describía a sí mismo como la “cara amigable” del Nacional Socialismo.

Jovial e inteligente, Meuthen era la cara cuasi-aceptable de AfD. Hoy su mensaje es claro: incluso para los simpatizantes de una sola vez, el partido ya no tiene una cara aceptable. El problema no es solo Krah; es toda la lista de candidatos. “Les podría contar una gran cantidad de historias sobre estas personas. ¡Nunca elegiría a ninguno de estos tipos. ¡Nunca!” Cuando nos encontramos en la casa de Meuthen en el suroeste de Alemania, acababa de pasar la campaña electoral europea de vacaciones en una isla griega. Actúa tanto liberado como indignado.

Podría contarles una gran cantidad de historias sobre estas personas. Nunca elegiría a ninguno de estos tipos

Su carrera política fue una prueba de si es posible jugar con fuego sin quemarse. Esperaba que AfD fuera “un movimiento conservador liberal”, oponiéndose a la integración de la UE y la inmigración. ¿Se siente responsable de lo que es hoy en día? “Fui una de las personas que hicieron que este partido fuera tan grande como es… Creo que fracasé.” Pero agrega: “No me siento responsable de las posiciones que adopta hoy en día, porque siempre luché en contra de ellas.”

Una vez, para proteger su papel como líder, decidió no intentar expulsar a Björn Höcke, un líder radical que recientemente fue condenado por usar un eslogan nazi. “Siempre pensé que las posiciones que personas como Höcke tenían eran tan absurdas que no podían tener éxito. Eso fue un error completo.” Höcke es posiblemente ahora la figura más influyente de AfD.

AfD alcanzó alrededor del 22% en las encuestas en enero; antes de que comenzara la votación esta semana, retrocedió al 16%, aún en segundo lugar después de los centroderechistas de la Unión Cristianodemócrata. “La gente ha comenzado a darse cuenta de que la llamada alternativa no es realmente una alternativa. Comienzan a preguntarse, ¿qué pasaría si AfD llegara al poder? Se dan cuenta de que no tienen a las personas que necesitarían para lograr un cambio real. Deben ser conscientes de que, debido al boicot de Le Pen, los diputados de AfD no desempeñarán ningún papel en el parlamento [europeo].”

Meuthen se unió a AfD a los 52 años, poco después de su creación en 2013. Dice que nunca antes había sido miembro de un partido político. Su objetivo, al igual que otros académicos atraídos por el partido, era oponerse a los rescates en la Eurozona.

Pero en 2015, la oposición a la política de asilo de Angela Merkel se hizo más relevante. “La crisis migratoria fue el [tema] que más preocupaba a la gente, incluso hoy en día”, se justifica, haciendo referencia al asesinato de un oficial de policía en Mannheim, por el cual el sospechoso es un refugiado afgano. “No están equivocados.”

Algunas voces moderadas clave abandonaron AfD en 2015, citando xenofobia. Meuthen también había visto su lado oscuro, incluido el antisemitismo. Pero optó por quedarse: AfD era “la única oportunidad de hacer algo.”

Se encontró luchando contra la facción antiinmigración y antiislam, The Wing. “Siempre ha habido dos partidos en uno.” Los dos lados no hablaban. “Unas pocas palabras si es necesario, no más. Durante años.” Como eurodiputado, confió en Le Pen. “Ella me dijo: echa a todos ellos de AfD. Le dije, Marine, lo que no sabes es que en la ley alemana no es tan fácil expulsar a las personas.”

¿Podrían los llamados moderados haber ganado alguna vez la batalla por AfD? “Quizás no fui el mejor en establecer redes de contactos. Pero en cualquier caso, el otro lado del partido fue más eficiente en traer cada vez más de esas personas. Los liberales clásicos como yo somos individualistas. Construir un grupo fuerte a partir de docenas de individualistas es difícil. Eso tiene mucho que ver con por qué fracasé.” ¿Cuándo se dio cuenta Meuthen de que había perdido? “No fue un solo día, fue un período desde finales de 2020 hasta todo 2021.” Un miembro de AfD hizo un video con un ataúd simulado de él: “Asqueroso.”

Hoy en día, las políticas de AfD lo confunden. Quiere que Alemania abandone la UE. “Dije, ¡chicos, están locos. Es como suicidarse porque estás demasiado gordo… en lugar de pensar en cómo podemos perder peso.” Su hostilidad hacia los extranjeros, coqueteando con la idea de deportar a inmigrantes, es “un sinsentido.”

La crisis migratoria fue el [tema] que más preocupaba a la gente, incluso hoy en día

Muchos miembros senior tienen estrechos vínculos con Rusia, convirtiéndolos en “idiotas útiles” para Vladimir Putin, dice Meuthen. Entre sus enemigos internos estaba Alice Weidel, presidenta de AfD en Baden-Württemberg antes de las elecciones regionales de 2021. “La semana antes de las elecciones, no hizo campaña aquí. Estaba en Moscú. ¿Por qué? Sin explicación.”

Un portavoz de Weidel dice que el viaje de cuatro días a Moscú fue “altamente relevante para AfD”.

Pero los críticos de Meuthen podrían argumentar que el partido lo hizo mejor en regiones, como Turingia, donde fue más rígido. Krah y otros ahora parecen creer que algunos alemanes, especialmente los jóvenes votantes en el este de Alemania, están cansados de sentirse culpables por el pasado nazi. ¿Meuthen subestimó cuán extremos son muchos votantes? Admite que realmente no lo comprende. “Si veo lo que está sucediendo en mi país desde el 7 de octubre, no lo entiendo. Tienes a judíos que tienen miedo de salir. ¡En 2024! No podría imaginar eso.”

El carácter amigable de Meuthen disfraza sus propias opiniones intransigentes. El manifiesto de AfD en 2019 afirmaba que “el islam no pertenece a Alemania.” Ahora se distancia de eso: “Incluso si eres presidente de un partido, no puedes esperar que solo haya posiciones que sean tus posiciones.” Pero en las grandes ciudades, insiste, el aumento de los solicitantes de asilo significa que “hay zonas vedadas”. Apoya el rechazo de los barcos de migrantes en el Mediterráneo y la deportación de algunos inmigrantes en Alemania. Fue vacunado contra el Covid, pero ahora lamenta la decisión.

En Alemania, los partidos principales han impuesto un cordón sanitario en AfD, negándose a gobernar junto a él. Meuthen apoya esa política. Pero en septiembre, AfD podría ganar las elecciones regionales en Turingia, creando potencialmente un callejón sin salida.

¿Puede mantenerse el rechazo de la corriente principal? “Definitivamente sí. Tal vez cambie en cinco años, no puedo decirlo. Pero por este año y el próximo, el cordón sanitario existirá.” ¿Qué sucede si AfD obtiene el 35 por ciento en Turingia? “No lo harán”, dice, argumentando que la recién llegada populista de izquierda, la Alianza Sahra Wagenknecht, erosionará su apoyo. Incluso si AfD gana, habrá una coalición anti-AfD o una administración minoritaria.

Según Meuthen, el partido está más allá de salvarse. “Se quedaron las personas equivocadas… Tuvieron la oportunidad de convertirse en un partido serio, y no la tomaron.” ¿Está comprometido con la democracia? “La mitad del partido sí, la mitad del partido no. Hay personas que tienen pensamientos totalitarios.”

Los servicios de inteligencia doméstica alemanes han designado a AfD como una organización extremista sospechosa. Esto podría, en teoría, llevar a la prohibición del partido. “No creo que vayan a prohibir el partido porque no pueden ganar esto en los tribunales. Si soy liberal, debo intentar vencerlos con mejores argumentos.”

A sus 63 años, Meuthen está a punto de volver a su trabajo como profesor en la Universidad de Kehl. Ya tiene la vista puesta en la jubilación en Grecia. ¿No es irónico para un hombre motivado por su oposición al rescate de Grecia? “¡Por supuesto! Soy consciente de ello. Le digo a mi esposa, la calle que están construyendo hasta el puerto, la pagamos nosotros. En Grecia, tienen mejores carreteras de las que tenemos”.

Es un populista inusual: calmado, razonable, elocuente. Pero su perspectiva política parece diseñada para la decepción. Quiere cambios para los cuales no hay mayoría, como la reducción de las pensiones estatales, y se opone a los desarrollos que son inevitables, como el alejamiento de los automóviles de gasolina. Su ética de pequeño Estado significa que está más emocionado por Javier Milei de Argentina que por la posibilidad de que Le Pen gane la presidencia francesa. Pero admite que Milei probablemente fracasará, y sugiere que Meloni también puede estar fracasando. “Algunas personas en AfD dicen: ¿qué cambios ha traído Meloni en Italia? Quería luchar contra la migración ilegal. ¿Cambiaron las cosas? Tienen más que nunca.” La política es el arte de lo posible, y los populistas esperan lo imposible.

Bajo la presidencia de Meuthen, el lema de AfD era “Alemania. Pero Normal.” “¡Este lema podría servir para un nuevo partido!” dice, en serio. A nuestro alrededor, esta próspera área de Alemania ya parece normal. Pero Meuthen se queja de la falta de cohesión social. A diferencia de Grecia, “nuestra sociedad es bastante agresiva. Tenemos un lado, y el otro lado, y están luchando entre sí.” Un escéptico podría preguntarse si está hablando de su propio legado.

Reportaje adicional de Lucy Rowan

“