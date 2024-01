Un recordatorio del problema del femicidio en Sudáfrica

¿Deberían los hombres que asesinan mujeres tener derecho al privilegio de la libertad condicional?

Esta pregunta acerca de la liberación anticipada de reclusos, aunque bajo ciertas condiciones, ha surgido en Sudáfrica después de la liberación de Oscar Pistorius, ex campeón paralímpico, en libertad condicional.

Esto fue después de que hubiera cumplido la mitad de su condena por el asesinato de su novia, Reeva Steenkamp, el Día de San Valentín de 2013.

Sudáfrica tiene un problema particular con el femicidio y la violencia contra las mujeres. En 2020, una mujer murió a manos de su pareja íntima cada ocho horas, según un estudio de la Universidad del Estado Libre.

En 2019, Sudáfrica se encontraba entre los cinco países con las tasas más altas de asesinatos de mujeres, según las Naciones Unidas.

Es por esto que los activistas piensan que se debe hacer una excepción para los autores de estos crímenes a las reglas normales del país sobre la liberación anticipada.

Para Michael van Niekerk, el hecho de que Pistorius esté ahora en libertad condicional “se siente como un golpe en el estómago”.

Es el fundador de Keep the Energy, una organización que crea conciencia sobre la violencia contra las mujeres, los niños y las personas LGBTQ+ en Sudáfrica.

El Sr. Van Niekerk cree fervientemente que los responsables de la violencia de género y el asesinato no deberían recibir libertad condicional.

Más allá de la cantidad de mujeres asesinadas, Sudáfrica también tiene niveles extremadamente altos de violación. Por ejemplo, en el período de tres meses entre julio y septiembre del año pasado, se reportaron más de 10,500 incidentes a la policía.

“He visto a hombres ser liberados y cometer los mismos crímenes una y otra vez”, dice él.

Para muchos, sin embargo, hay un punto más amplio que hacer.

“Simplemente siento que las mujeres están gritando hacia el abismo. Es como si nuestros gritos no fueran escuchados”, dice Palesa Muano Ramurunzi, una graduada en derecho de la Universidad de Ciudad del Cabo, de 25 años de edad.

Ella está harta del nivel de violencia que enfrentan las mujeres en su país. Su creencia de que se debe prohibir la libertad condicional para aquellos condenados por crímenes relacionados con la violencia de género no pretende “minimizar otras formas de violencia, sino enfrentar una crisis urgente”.

“Hay un sentido palpable de entitlement que los hombres a menudo albergan hacia los cuerpos de las mujeres”, dice la Sra. Ramurunzi, su voz llena de desesperanza.

La parcela de la posibilidad latente de ser asesinada es un hilo devastador que une a muchas mujeres en Sudáfrica.

