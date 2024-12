Un número récord de CEO están dejando sus cargos – aquí está la razón

El final del fin de semana festivo añadió dos ejemplos frescos de un cambio histórico en Wall Street: Más CEOs que nunca están saliendo. Durante las últimas 24 horas, los líderes del fabricante de chips Intel (INTC) y del gigante automotriz Stellantis (STLA) han anunciado ambos sus salidas, aumentando la cantidad de cambios de CEO.

Los cambios de liderazgo destacan las peculiaridades y desafíos de cada empresa, desde una línea automotriz en problemas hasta un cambio tardío en chips de computadora. Pero también reflejan una tendencia más amplia en el ámbito corporativo.

Hasta octubre, más de 1,800 CEOs han anunciado sus salidas, según datos de la firma global de recolocación Challenger, Gray & Christmas. Esa es la cifra más alta observada en lo que va del año desde que la firma comenzó a rastrear los cambios de CEO en 2002. El número de salidas ha aumentado un 19% desde las más de 1,500 salidas durante el mismo período del año pasado, que era el récord anterior en lo que va del año.

Los consejos de administración se están volviendo más independientes, responsabilizando a sus CEOs por el bajo rendimiento, tanto en términos de ganancias como de precio de las acciones, David Kass, profesor de finanzas en la Universidad de Maryland, le dijo a Yahoo Finance. La longitud esperada de permanencia como CEO, en promedio, está decayendo como resultado de estas presiones de rendimiento, dijo.

Las enormes ganancias en el mercado de valores de los últimos dos años —el S&P ha ganado aproximadamente un 20% en 2023 y se espera que gane más que eso para fines de 2024— también plantean desafíos a las empresas estadounidenses. Los retornos de referencia están muy por encima del promedio a largo plazo. Y algunos grandes ganadores, incluidas las siete grandes empresas tecnológicas, se están distanciando del resto. Eso está obligando a los consejos de empresas con bajo rendimiento a presionar a sus CEOs para obtener resultados más sólidos, dijo Kass.

La firma de consultoría Russell Reynolds, que también realiza un seguimiento de los cambios de CEO, dijo que la alta rotación muestra un creciente apetito por el riesgo y “un deseo de líderes que puedan navegar una creciente complejidad en el entorno de negocios macro, incluyendo la transformación tecnológica, la sostenibilidad, crisis geopolíticas y temas sociales”.

Los recientes cambios en Starbucks (SBUX) ilustran varios de estos cambios. Contratado de Chipotle, cuya acción ha aumentado casi un 300% en los últimos cinco años, el CEO Brian Niccol fue contratado para liderar un cambio en la atribulada cadena de café, donde las acciones apenas estaban positivas en el mismo período de tiempo. Su predecesor, Laxman Narasimhan, se desempeñó como CEO por menos de 2 años. Además, Michael Conway, quien ocupó el cargo de CEO de América del Norte de Starbucks, renunció después de solo seis meses en el cargo.

“Si el barco figurativo de una empresa se está hundiendo mientras la mayoría de otros disfrutan de una marea creciente, se deben tomar medidas correctivas por parte del CEO y/o la Junta Directiva,” dijo Michael Farr, estratega principal de mercados para Hightower Advisors y fundador y CEO de Farr, Miller & Washington. “Si el CEO no tiene un plan claro… para una reestructuración, la Junta encuentra a alguien que tenga un plan y la fortaleza para ejecutar ese plan. No importa si el CEO es realmente culpable. Se asigna la culpa y ruedan cabezas. No siempre es justo.”

Los esfuerzos para frenar la inflación a través de una política monetaria restrictiva también han hecho más difícil que los CEOs eleven el precio de sus acciones. Antes de que la Reserva Federal aumentara las tasas de interés, el bajo costo de capital de deuda facilitaba recompras de acciones e inversión en proyectos que probablemente agregaban valor para los accionistas. Pero con tasas de interés más altas, esos incentivos se han reducido.

Hamza Shaban es un reportero de Yahoo Finance que cubre mercados y la economía. Sigue a Hamza en X @hshaban.

