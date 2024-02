Un nuevo iPad Pro está llegando: Aquí hay tres cosas que esperar.

Apple se está preparando para renovar toda su línea de iPad este año, comenzando con el iPad Pro en marzo. Aquí hay tres cosas que esperar si estás planeando comprar un nuevo iPad Pro este año…

Pantallas OLED

El cambio más grande en los nuevos modelos de iPad Pro será el cambio a pantallas OLED. Actualmente, el iPad Pro de 11 pulgadas usa una pantalla LCD con retroiluminación convencional. De hecho, el iPad Pro de 11 pulgadas ha usado el mismo panel de pantalla desde que se introdujo por primera vez en 2018.

Mientras tanto, el iPad Pro de 12.9 pulgadas ha utilizado retroiluminación mini-LED desde 2021. Esta es una mejora sobre la retroiluminación convencional utilizada por el iPad Pro de 11 pulgadas, lo que permite un brillo significativamente más alto y un mejor contraste.

Este año, toda la línea de iPad Pro unificará las pantallas OLED por primera vez. Esto también marcará la primera vez que Apple ha utilizado pantallas OLED fuera del iPhone y el Apple Watch. El iPad Pro de 12.9 pulgadas también podría aumentar ligeramente este año, con el tamaño de la pantalla aumentando a 13 pulgadas.

Cuando se lanzó el primer iPad Pro de 12.9 pulgadas con mini-LED en 2021, muchas de las reseñas hicieron referencia a algo llamado “floración”. Las pantallas OLED deberían solucionar este problema para el iPad Pro este año.

En comparación con las pantallas mini-LED, las pantallas OLED ofrecen niveles de negro significativamente mejores. Esto se debe a que los píxeles mismos son los que producen la luz, por lo que cuando esos píxeles necesitan ser negros, pueden apagarse por completo.

Nuevo Magic Keyboard

El nuevo Magic Keyboard hará que el iPad Pro se parezca más a un portátil e incluirá un marco más robusto con aluminio, según Bloomberg. Esto marcará la primera vez que el Magic Keyboard se actualiza desde su introducción en 2020.

La idea de un nuevo Magic Keyboard que haga que el iPad Pro se parezca más a un portátil me parece muy intrigante. Si bien generalmente disfruto del Magic Keyboard actual, no se puede negar que el material de tela no coincide con el precio premium.

También se informa que Apple está trabajando en un nuevo Apple Pencil que se emparejará con el nuevo iPad Pro. Según varios rumores, el nuevo Apple Pencil podría incluir integración de Find My, así como puntas magnéticamente intercambiables que simulan diferentes instrumentos de escritura y dibujo.

Chip M3

Los nuevos modelos de iPad Pro sin duda serán más potentes que sus predecesores. Se espera que Apple actualice tanto el iPad Pro de 11 pulgadas como el de 13 pulgadas al chip M3.

¿Qué significará esto en la práctica? ¿Podrá iPadOS realmente aprovechar este poder adicional? Eso está en el aire por ahora. Mi esperanza es que Apple al menos elimine algunas de las limitaciones y barreras que actualmente impiden el Director de Escena. Con suerte.

Conclusión

Se espera que la nueva línea de iPad Pro se presente en marzo. Bloomberg ha informado que los dispositivos ya están en producción en masa y están en camino para su lanzamiento a finales de marzo.

Aunque la idea de un nuevo iPad Pro con una pantalla OLED y un chip M3 en su interior puede sonar atractiva, también podría ser drásticamente más cara que los modelos de iPad Pro actuales. Un rumor dudoso incluso sugirió que Apple apunta a un precio inicial de $1,500 para el iPad Pro de 11 pulgadas con OLED y un precio inicial de $1,800 para la versión de 12.9 pulgadas

¿Cuáles son tus planes para el iPad este año? ¿Estás planeando actualizar a un nuevo iPad Pro? Háganos saber en los comentarios.

