Un muerto en la tragedia en un mitin de Paul Kagame en Rubavu

Una persona ha muerto y decenas resultaron heridas durante una aglomeración en un mitin electoral para el presidente de Ruanda, Paul Kagame, según informaron funcionarios.

La campaña para las elecciones generales de julio comenzó el sábado, con el Sr. Kagame celebrando dos mítines en el norte de Ruanda durante el fin de semana.

La aglomeración ocurrió el domingo en el distrito de Rubavu, donde 37 personas resultaron heridas, cuatro de las cuales fueron hospitalizadas con lesiones graves, según un comunicado del Ministerio de Gobierno Local.

Se disculpó con la familia del difunto, agregando que un equipo médico en el lugar “hizo todo lo posible”.

El Sr. Kagame se postula para un cuarto mandato. Ha sido el líder de facto del país desde 1994, cuando su entonces grupo rebelde, el Frente Patriótico de Ruanda, tomó el poder al final del genocidio dirigido a los miembros de su grupo étnico tutsi.

Ganó las últimas elecciones presidenciales en 2017 con casi el 99% de los votos.

El presidente de 66 años ha enfrentado críticas de grupos de derechos por reprimir a la oposición, pero ha defendido ferozmente el historial de Ruanda en derechos humanos, diciendo que su país respeta las libertades políticas.

Después de la estampida del domingo, el Ministerio de Gobierno Local recordó “a aquellos que participan en actividades de campaña… seguir las instrucciones dadas por los responsables para garantizar la seguridad y tranquilidad de quienes participan en las actividades de campaña”.

El lunes por la mañana, el partido RPF-Inkotanyi del Sr. Kagame dijo estar “profundamente entristecido” y envió sus condolencias a la familia del difunto.

“La organización del RPF-Inkotanyi continuará… monitoreando de cerca a los heridos en el conflicto”, dijo en un comunicado publicado en redes sociales.

Anteriormente, el partido publicó un video en Facebook del Sr. Kagame subiendo al escenario en el mitin. Se pueden ver multitudes de seguidores, vestidos con los colores del partido, bailando, aplaudiendo y agitando banderas. Según el partido, unas 250,000 personas asistieron.

El Sr. Kagame se enfrentará a otros dos políticos – Frank Habineza del Partido Verde Democrático e independiente Philippe Mpayimana – en la carrera para convertirse en presidente.

Diane Rwigara, una crítica abierta del Sr. Kagame, fue excluida de participar en las elecciones presidenciales del próximo mes.

La comisión electoral dijo que la Sra. Rwigara no había proporcionado la documentación correcta para demostrar que no tenía antecedentes penales y no había mostrado tener suficiente apoyo a nivel nacional para postularse.

La Sra. Rwigara, quien también fue descalificada de las elecciones de 2017, desestimó estas razones, diciendo que le habían “engañado” fuera de su “derecho a hacer campaña”.

Los ruandeses irán a las urnas el 15 de julio para elegir a su próximo presidente y legisladores.