Un muerto cuando el sobrino del MLA del NCP golpea una moto con una SUV en una carretera estrecha | Noticias de la India

PUNE: El sobrino del diputado del NCP, Dilip Mohite Patil, Mayur Mohite, ha sido arrestado cerca de Pune por chocar su SUV contra una moto, matando al motociclista, el sábado. La policía rural de Pune informó que la víctima, Om Bhalerao, estaba de camino a casa en Kalamb desde un salón en Eklahare y la carretera donde ocurrió el accidente es un estiramiento estrecho.

El inspector a cargo de la estación de policía de Manchar, Arun Phuge, dijo que había una curva en la carretera cerca del lugar del accidente. “Un conductor que presenció el accidente nos dijo que el SUV iba detrás de una furgoneta de carga. Justo antes de la curva, el SUV aceleró y se abrió paso hacia el otro lado de la carretera para adelantar a la furgoneta y chocar contra la motocicleta. También nos dijo que el conductor del SUV no se bajó de su vehículo para ayudar a la víctima. Algunos jóvenes del pueblo llegaron al lugar y llevaron a Om a un hospital donde los médicos lo declararon muerto”.

Om es sobrevivido por sus padres y su hermana. Su madre es una ex teniente de alcalde de la aldea de Kalamb. Era un agricultor y había alquilado un tractor a otros agricultores. También operaba un restaurante en la carretera Pune-Nashik, dijo su pariente Nitin Bhalerao a TOI.

El SP rural de Pune, Pankaj Deshmukh, dijo que el SUV estaba en el lado incorrecto de la carretera y su conductor fue responsable del accidente. Agregó: “Se ha realizado un examen médico al conductor del SUV. Hemos obtenido dos muestras de sangre para pruebas de alcohol. Todo el proceso ha sido videograbado. Estamos esperando los informes de las pruebas para determinar si conducía en estado de embriaguez”.

Cuando se contactó, Dilip Mohite Patil le dijo a TOI que Mayur era el hijo de su difunto hermano. Dijo que habló con su sobrino inmediatamente después del accidente y le dijo que fuera a la estación de policía. “Mi sobrino solicitó una ambulancia y llegó a la estación de policía en 10 minutos. Se le hizo la prueba médica. No estaba borracho en el momento del accidente. Aceptaremos el resultado de la investigación policial y no interferiremos en la investigación”, agregó.

(Con información de Gitesh Shelke)

