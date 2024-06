Un miembro de DA suspendido por utilizar lenguaje racista.

El partido sudafricano Alianza Democrática (DA) ha suspendido a un diputado después de que una serie de vieos antiguos resurgieran en línea de él diciendo lenguaje racista y violento contra personas negras. Renaldo Gouws insinuó inicialmente que uno de los vídeos estaba manipulado y lo negó, pero un comunicado emitido por la DA el jueves dijo que era “genuino y no falso”. En el vídeo, Gouws, quien fue juramentado en el parlamento hace menos de una semana, usa un insulto local típicamente reservado para africanos negros repetidamente junto con la palabra con “n” y pide que se mate a personas negras. La DA, que ahora forma parte del gobierno de unidad nacional, dijo que Gouws enfrentaría “cargos disciplinarios”. Viene después de una serie de vídeos, que salieron a la luz a principios de semana, donde Gouws hace comentarios racialmente cargados. En un vídeo insinuó que los blancos estaban sujetos al apartheid inverso. Más de 40,000 personas firmaron una petición en línea pidiendo su eliminación como diputado. El lunes, el hombre de 41 años afirmó no ser racista después de que salieran los primeros clips, y se disculpó en “X”, diciendo que había hablado de manera “grosera” y “hostil”. “Refuto cualquier acusación de racismo o ser racista. Sin embargo, puedo ver cómo mi mensaje fue distorsionado en la forma en que lo entregué y asumo la plena responsabilidad por las acciones de mi yo más joven e inmaduro”, dijo. John Steenhuisen, líder de la DA, defendió anteriormente a Gouws, pero no está claro si ha visto el último vídeo donde Gouws pide que se mate a personas negras. Sin embargo, el vídeo estaba disponible para la presidenta del consejo federal de la DA, Helen Zille, el miércoles, quien dijo a los medios locales: “Un lenguaje así es injustificable e inaceptable. No veo cómo se puede justificar tal lenguaje ofensivo.”