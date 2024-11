Un mercado de OPIs caliente en 2025 podría impulsar la rotación de los directores financieros.

“

Buenos días. La rotación de los directores financieros sigue siendo alta y podría aumentar aún más, especialmente en el sector tecnológico, a medida que el mercado de acuerdos y ofertas públicas se calienta.

Kelly Steckelberg se encuentra entre los directores financieros más solicitados. Se unió a Zoom Video Communications como directora financiera en 2017 y ayudó a llevar a la empresa a bolsa en 2019. Steckelberg concluyó su mandato en la empresa Fortune 500 en octubre, y esta semana se unirá a la startup de diseño australiana Canva como directora financiera.

Canva anunció recientemente una nueva valoración de $32 mil millones y alcanzó un hito de $2.5 mil millones en ingresos anualizados mientras sigue siendo rentable por séptimo año consecutivo, según la empresa.

“He sido admiradora del equipo, producto y misión durante varios años”, dijo Steckelberg, quien estará basada en Austin, Texas, en un comunicado la semana pasada. “Su pasión, creatividad, innovación y crecimiento notable son los sellos distintivos de una compañía verdaderamente generacional.”

Canva, liderada por la CEO Melanie Perkins, ciertamente está en racha, y con Steckelberg a bordo, la empresa podría estar encaminada hacia una IPO en un futuro cercano. Algunos expertos creen que más compañías saldrán a bolsa el próximo año.

“Mercado de IPO y fusiones y adquisiciones, estamos muy optimistas para 2025; creemos que volverá”, dijo Madhu Namburi, jefe de banca de inversión tecnológica en JPMorgan a Bloomberg la semana pasada. Existe demanda de los inversores, dijo.

La firma de asesoría en liderazgo Russell Reynolds Associates ha publicado nuevos datos de su Índice Global de Rotación de Directores Financieros que cubre el primer trimestre al tercer trimestre de 2024. La industria tecnológica registró un máximo de cinco años del 15.2% en la rotación de directores financieros de Q1 a Q3.

Pregunté a Jenna Fisher, co-líder de la práctica global de directores financieros en Russell Reynolds Associates (RRA), su opinión sobre los datos. A medida que algunas empresas se preparan para una IPO, aquellas que obtengan las mayores capitalizaciones de mercado cuando salgan obtendrán directores financieros con experiencia, dijo Fisher. “Creo que eso seguirá alimentando la rotación en tecnología”, dijo.

La rotación en tecnología también se puede atribuir a tasas de jubilación más altas, así como a una alta rotación de CEOs y a un desempeño de mercado más bajo en los últimos dos años. Esto significa que muchas empresas se están tomando el tiempo para pensar en cómo cubrir el rol de director financiero, según RRA.

Observando la rotación de directores financieros a nivel global a través de datos de empresas en los índices bursátiles, un total de 224 nuevos directores financieros fueron nombrados de Q1 a Q3 de 2024, apenas por debajo de la rotación récord observada en el mismo período en 2023, cuando se nombraron 233 nuevos directores financieros, según RRA.

Otros hallazgos: la permanencia promedio de un director financiero saliente ha alcanzado un mínimo de cinco años de 5.6 años; y el 52% de los directores financieros salientes se están jubilando o pasando exclusivamente a roles en juntas directivas, un aumento de 11 puntos porcentuales año tras año, alcanzando un máximo de cinco años.

Con toda la rotación, los directores financieros seguirán estando en demanda.

“A veces bromeo diciendo que ser director financiero es a prueba de recesiones”, me dijo Fisher. “En un buen mercado, se crean nuevos cargos de directores financieros. Y en un mercado malo, a veces los directores financieros son injustamente culpados y reemplazados.”

Sheryl Estrada

[email protected]

Las siguientes secciones de CFO Daily fueron seleccionadas por Greg McKenna.

Leaderboard

Shawn Munsell fue nombrado director financiero de J&J Snack Foods (Nasdaq: JJSF), la empresa matriz de marcas como Icee, Minute Maid y Dippin’ Dots, a partir del 2 de diciembre. Sucederá a Ken Plunk, quien se jubila y apoyará la transición hasta el final del año. Munsell viene de la distribuidora de aguacate y frutas Calavo Growers, donde era director financiero. Anteriormente pasó siete años en Tyson Foods, sirviendo como director financiero de la división de aves de corral de Tyson de $14 mil millones después de desempeñar los roles de vicepresidente y tesorero.

Annette van Hoorde fue ascendida a vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Bladex (NYSE: BLX), un banco multinacional establecido por bancos centrales en América Latina y el Caribe, a partir de abril de 2025. Sucederá a Ana Graciela de Mendez, quien se retira después de 34 años en la empresa. Hoorde se unió al banco en 2005 y actualmente se desempeña como vicepresidenta sénior de financiamiento y gestión de activos y pasivos, cargo que ocupaba desde 2019.

Big Deal

Perspectivas de fusiones y adquisiciones: Puntos brillantes, sombras en el horizonte de las operaciones, es un nuevo informe de S&P Global Market Intelligence que mira hacia adelante a 2025. El entorno ha mejorado en 2024, pero los anuncios de operaciones siguen por debajo de los niveles anteriores a la pandemia y están muy lejos de los números récord de 2021.

Las preocupaciones antimonopolio no han frenado las fusiones y adquisiciones de petróleo y gas, sin embargo, los reguladores aún no han bloqueado una adquisición de más de mil millones de dólares desde finales de 2023. Sin embargo, una amplia recuperación en fusiones y adquisiciones no puede ocurrir sin un repunte en el sector tecnológico, donde las firmas de compra de capital privado están realizando más transacciones. También existe un optimismo generalizado de que un segundo mandato de Trump podría impulsar un auge en las operaciones.

“Todavía hay mucho espacio para crecer en el mercado de fusiones y adquisiciones”, dijo Joe Mantone, uno de los autores del informe. “Las tasas de interés más bajas y un entorno regulatorio menos restrictivo deberían hacer que el entorno de operaciones sea más propicio.”

Cortesía de S&P Global Market IntelligenceProfundizando

Berkshire Hathaway actualmente tiene más de $325 mil millones en efectivo y equivalentes, incluso cuando el mercado de valores tiene uno de sus mejores años desde 2000. ¿Por qué, se pregunta Alena Botros de Fortune en un nuevo informe, Warren Buffett está sentado en la banca? Habló con Cathy Seifert, directora de CFRA Research, sobre varias posibles explicaciones para la reserva de efectivo.

Overheard

“Si piensas en la cerveza sin alcohol como era hace dos años, tal vez no invertirías. Pero porque estamos proyectando 10 años en el futuro, decidimos invertir a nivel global. Desarrollamos la tecnología, que es bastante genial.”

—Michel Doukeris, CEO del mayor cervecero del mundo, Anheuser-Busch InBev (AB InBev), dijo a Fortune en una entrevista. Las generaciones más jóvenes están bebiendo mucho menos que sus padres. Por lo tanto, Doukeris podría ser juzgado finalmente por su competencia en uno de los segmentos de más rápido crecimiento de la industria global: las cervezas sin alcohol. El crecimiento futuro de AB InBev podría depender en gran medida de la comercialización de esas cervezas.