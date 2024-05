¿Te sorprendería saber que hay muchas noticias relacionadas con la inteligencia artificial para hablar esta semana? Probablemente no. Probablemente no te sorprendería si el Macalope dijera que todo fue generado por IA.

Primero, hubo Sam Altman tratando torpemente de convencer a Scarlett Johansson para que fuera la voz de ChatGPT. La respuesta de Johansson fue más bien “¿Quién eres de nuevo?” Aun así, las cosas van muy bien en el mundo de la IA, ya que Gemini está diciendo a los usuarios que coman pegamento y piedras, y Humane está en venta. Es un verdadero misterio por qué Apple llega tarde a esta increíble fiesta, pero hay muchos rumores sobre qué nuevas funciones de IA tendrá iOS 18.

De todos modos, no vamos a hablar de esas cosas. Francamente, el Macalope está un poco cansado de hablar de IA. Es como si hubiéramos pasado meses hablando sobre el tío un poco chiflado que se metió en teorías conspirativas durante la pandemia.

“¡Puedes prevenir COVID tomando una cucharada de ácido de batería todos los días! ¡Investigué por mi cuenta! ¡Come un poco de mi pizza de pegamento!”

Sí, hablemos de rumores de iPhone en su lugar.

Apple causó sensación con los iPad Pros M4 al hacerlos casi increíblemente delgados. Claro, algunos se quejaron “¿Quién quiere que el iPad sea más delgado?” Bueno, todos los que querían que fuera más ligero, eso es quienes. Ahora, si los rumores son ciertos, se espera que haga lo mismo con el iPhone 17, haciéndolo más delgado y probablemente más ligero al desechar el cristal trasero a favor de aluminio.

Como el mayor defensor de los iPhones más pequeños en los últimos 10 años (haciendo un excelente trabajo, muchas gracias por preguntar), el Macalope al menos está intrigado por estos cambios. Quizás el Macalope simplemente se está convenciendo a sí mismo, ya que, a pesar de sus campañas de escritura de cartas, sentadas múltiples y esquemas de propaganda subliminal dirigidos a ejecutivos de Apple, parece que no va a obtener otro iPhone mini. ¿Qué debe hacer una bestia mítica?

Las ventajas para aquellos de nosotros que preferimos un teléfono más pequeño están más relacionadas con la superficie que con el grosor o el peso. Apple implementar Reachability en iOS fue mucho menos una panacea que una evidencia de que teníamos razón todo el tiempo sobre el problema con teléfonos más grandes.

Sin embargo, puede haber un camino a seguir a través del software. Para forjar un sustituto utilizable para lo que llamas un teléfono pequeño y nosotros llamamos un teléfono de tamaño razonable utilizando una de esas ridículas monstruosidades que usas, tendríamos que pensar en reunir un conjunto específico de interacciones, utilizando funciones de iOS que ya existen y algunas que se rumorea llegarán en iOS 18.

Los widgets de iOS actualmente te dan la capacidad de poner iconos más grandes en tu pantalla de inicio que tienen el beneficio adicional de proporcionar información. Se rumorea que iOS 18 traerá aún más opciones de personalización, incluida una ubicación de iconos más flexible y la capacidad de tener espacios en blanco. Si ese lugar en la esquina superior de la pantalla es demasiado difícil de alcanzar sin arriesgar a dejar caer tu teléfono en lava hirviendo (el Macalope asume que eres un vulcanólogo aquí), coloca un widget allí o, una vez que llegue iOS 18, déjalo en blanco. Incluso puedes configurar tu pantalla con widgets a lo largo del lado lejano (cualquiera que sea ese lado para ti) e iconos con los que quieras interactuar a lo largo del lado cercano.

Esto aún deja Control Center, la utilidad de acceso a herramientas increíblemente útil pero molesta de Apple y fuera de alcance.

Ingeniero de Apple #1: “Hmm, ¿dónde deberíamos poner esta cosa que la gente va a querer usar todo el tiempo?”

Ingeniero de Apple #2: “¿Cuál es el lugar más difícil del teléfono para la mayoría de la gente llegar?”

Ingeniero de Apple #1: “¿Quién te hizo daño, Jeff?”

Incluso en su iPhone 13 mini, que tiene una esquina superior derecha relativamente fácil de alcanzar, el Macalope ha pasado a usar un triple toque en la parte posterior para activar Control Center. El botón de acción también facilita activar las funciones que más usas, pero Control Center aún podría beneficiarse de un acceso más sencillo.

Ahora el Macalope tiene que informarte que mintió un poco al principio. Hablaremos de IA, pero solo un poco. Esas mencionadas características de IA de iOS 18 incluyen varias mejoras que podrían hacer la interacción con tu teléfono más fácil y rápida. El Macalope no está conteniendo el aliento, pero si Siri puede hacer que un teléfono grande sea más fácil de usar, eso ayuda.

Aun así, nada de esto aborda lo que el Macalope llama “sensación de los pantalones” (no, no cierres la pestaña, lo mantenemos adecuado para el trabajo). Los teléfonos grandes simplemente son más grandes. Lo increíble de los AirPods es cómo aprovecharon ese pequeño bolsillo de los jeans que nadie usa más. Apple envió un producto que mucha gente ya tenía un lugar para poner. Por otro lado, los teléfonos grandes han obligado a una proliferación de pantalones tácticos para teléfono, esos pantalones que tienen un bolsillo especial para el teléfono en el muslo, porque si tus pantalones no dicen “¡tengo un teléfono grande!” es una oportunidad perdida.

Más valdría haber sido bandoleras.

Al final del día, ¿quiere el Macalope un iPhone más delgado? Sí, por favor. Y probablemente pueda encontrar una manera de hacerlo funcionar.

Por supuesto, un teléfono más delgado y más pequeño sería el punto óptimo. Solo decimos.